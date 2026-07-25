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कोलार के मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त, बगैर प्रिस्क्रिप्शन बेच रहा था दुकानदार

मध्य प्रदेश में नशे से दूरी है जरुरी अभियान चल रहा है. पुलिस नशे के खिलाफ आम जनता के बीच जाकर अभियान चला रही है. इसके बावजूद राजधानी में कई लोग नशे का कारोबार करने से बाज नहीं आ रहे हैं.

भोपाल: राजधानी के कोलार थाना क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त की गई हैं. बगैर प्रिस्क्रिप्शन के प्रतिबंधित दवाइयां बेचने की जानकारी के बाद पुलिस और ड्रग विभाग ने यह संयुक्त कार्रवाई की. मेडिकल की दुकान से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित और नशीली दवाइयां जब्त की हैं. कार्रवाई के बाद आसपास की मेडिकल दुकानों में हड़कंप की स्थिति बन गई.

कोलार के बंजारी इलाके में पुलिस ने औषधि नियंत्रण विभाग की टीम के साथ कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाइयां जब्त करने में सफलता हासिल की है. मेडिकल की दुकान से बगैर प्रिस्क्रिप्शन के ये दवाइयां बेची जा रहीं थीं.

कोलार के मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई (ETV Bharat)

पहले पुलिस ने तस्दीक की फिर ड्रग विभाग के साथ कार्रवाई

कोलार पुलिस को सूचना मिली थी कि बंजारी क्षेत्र स्थित एक मेडिकल स्टोर पर नियमों के खिलाफ प्रतिबंधित दवाइयों का विक्रय किया जा रहा है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पहले अपने स्तर पर इसकी तस्दीक की. प्रारंभिक जांच में सूचना सही पाए जाने पर ड्रग विभाग को इसकी जानकारी दी गई.

इसके बाद ड्रग विभाग और कोलार पुलिस की संयुक्त टीम ने मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई की. टीम ने मौके से विभिन्न प्रकार की दवाइयों की जांच की और संदिग्ध नशीली दवाइयों को जब्त कर लिया. जब्त दवाइयों के दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर और बिक्री संबंधी रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है.

'नियमों का उल्लंघन मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई'

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया, "कोलार पुलिस को मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई. सूचना की पुष्टि होने के बाद ड्रग विभाग को साथ लेकर संयुक्त छापेमारी की गई. मौके से मिली दवाइयों की जांच की जा रही है. कितनी मात्रा में पकड़ी गई हैं, इसकी भी जांच चल रही है. यदि जांच में नियमों का उल्लंघन या अवैध रूप से नशीली दवाइयों की बिक्री की पुष्टि होती है तो संबंधित मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."