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मक्का मदीना रुबात पर संग्राम, UAE भागने की फिराक में है सिंकदर हफीज!, आरिफ मसूद का आरोप

मक्का मदीना रुबात मामले में विधायक आरिफ मसूद के आरोपों पर बोले सिंकदर हफीज, रुबात के लिए वह जिम्मेदार नहीं, एक्स मेंबर हैं जिम्मेदार.

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सबा अली खान पाटोदी और सिकंदर हाफिज के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 4:46 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: मक्का-मदीना स्थित रुबात मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बुधवार (29 अप्रैल) को वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से मुलाकात की और मुतवल्ली सबा अली खान पाटौदी और सिकंदर हाफिज के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. आरिफ मसूद ने औकाफ-ए-शाही के दोनों जिम्मेदारों पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. मसूद के आरोप पर सिकंदर हफीज ने सफाई दी है. इसके अलावा मसूद के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही है.

600 करोड़ के गबन का आरोप

विधायक आरिफ मसूद और सिकंदर हाफिज के बीच जारी संग्राम में ऑल इण्डिया मुस्लिम त्यौहार कमेटी की भी एंट्री हो गई है. ऑल इण्डिया मुस्लिम त्यौहार के संरक्षक शमशुल हसन ने आरोप लगाते हुए कहा, "कमेटी ने 600 करोड़ रूपये का गबन किया है. भोपाल रुबात का संचालन पकिस्तानी मूल का अहमद शहजाद कर रहा है जो हमारे देश के लिए शर्म की बात है. पीएम नरेन्द्र मोदी को पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए."

मक्का मदीना रुबात पर संग्राम (ETV Bharat)

रुबात को लेकर जुबानी जंग तेज

सऊदी अरब के मक्का और मदीना में औकाफ-ए-शाही का रुबात मौजूद है, जहां हाजियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती थी. हालांकि साल 2019 से रुबात बंद है, जिसके चलते भोपाल के हाजियों को रुबात में ठहने का मौका नहीं मिल रहा है. इसको लेकर लापरवाही का औकाफ-ए-शाही पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं.

शमशुल हसन ने 600 करोड़ के गबन का लगाया आरोप (ETV Bharat)

सिकंदर हाफिज पर लगे लापरवाही के आरोप

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बुधवार को वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से मुलकात की. जहां उन्होंने सनवर पटेल से शिकायत करते हुए कहा कि "पिछले कई वर्षों से रुबात को फिर से खुलवाने को लेकर लगातार बैठकें आयोजित की जाती रही हैं. इन बैठकों में सिकंदर हाफिज द्वारा कमेटी बनाकर जल्द ही रुबात शुरू कराने का आश्वासन दिया गया था. हालांकि, आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया. हर साल भोपाल के हाजी साहेबान मक्का-मदीना में रुबात मिलने की उम्मीद में रहते हैं, लेकिन उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाती, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

पासपोर्ट जब्त करने की मांग

विधायक आरिफ मसूद ने कहा, "रुबात का निर्माण मंशा के अनुरूप किया गया था, ताकि रियासत भोपाल के हाजियों को पवित्र स्थलों पर ठहरने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके बावजूद वर्तमान स्थिति में यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, जो गंभीर चिंता का विषय है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संज्ञान के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ. सिंकदर हफीज कभी भोपाल छोड़कर दुबई जा सकते हैं इसलिए उनका पासपोर्ट भी जब्त किया जाये."

विधायक के खिलाफ मानहानि करने की तैयारी

मसूद के आरोपों पर सफाई देते हुए सिंकदर हफीज ने कहा, "रुबात के लिए वह जिम्मेदार नहीं है बल्कि एक्स मेंबर इसके लिए जिम्मेदार हैं. मुझपर विधायक द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी का आरोप पूरी तरह गलत है. मैं धोखाधड़ी नहीं कर सकता, इतना बड़ा मेरा कारोबार फैला हुआ है जिसमें 3000 से ज्यादा वर्कर काम करते हैं. ऐसे में धोखाधड़ी की बात कहना गलत है. शुरुआत के मामले में शहर काजी मुफ्ती और विधायक मसूद की नॉलेज में सब कुछ है. ऐसे में मेरे उपर आरोप लगाए जा रहे हैं वह सही नहीं है. यह केवल पब्लिक को गुमराह करने वाली बातें हैं. मैंने सुप्रीम कोर्ट के वकील को सारे दस्तावेज सौंप दिया हैं और जल्दी विधायक पर मानहानि का केस दर्ज करेंगे."

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