'बयान पर कायम हूं', 150 करोड़ के मानहानि नोटिस का MLA आरिफ मसूद ने दिया जवाब
रुबात विवाद में भोपाल विधायक को मिला था मानहानि का नोटिस, सिंकदर हाफिज ने लगाए साजिश के आरोप, विधायक ने दिया नोटिस का जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 7, 2026 at 12:36 PM IST
भोपाल: रुबात विवाद में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को ओकाफ ए शाही के सिंकदर हाफिज ने 150 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया दिया था. आरिफ ने नोटिस का जवाब दे दिया है. आरिफ मसूद बोले कि, ''अभी भी वह अपने बयान पर कायम हैं.'' मक्का और मदीना में भोपाल की रुबात के मामले में विधयाक आरिफ मसूद ने वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल से सबा पाटौदी और सिंकदर हाफिज पर गंभीर आरोप लगाकर शिकायत दर्ज करवाई थी. इसी के बाद सिंकदर हाफिज ने पलटवार करते हुए कहा था कि, जो आरोप लगाए हैं वह पूरी तरह निराधार हैं.
सिंकदर हफिज ने भेजा था आरिफ मसूद को नोटिस
मक्का और मदीना रुबात मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है. ओकाफ ए शाही सिकंदर हफीज ने रुबात के कानूनी विवाद को धोखाधड़ी के आरोपों से जोड़ने को राजनीतिक साजिश करार दिया था. उन्होंने कहा कि, ''यह सीधे तौर पर लोगों का गुमराह करने और छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'' इस मामले में कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने 150 करोड़ का मानहानि का नोटिस दिया था.
सिकंदर के अनुसार, एक कानूनी सलाहकार ने मदीना जाकर गड़बड़ी की लोगों को गुमराह करने की कोशिश की. जिसके बाद मामला अदालत पहुंच गया. अदालत में लगभग 20 दावेदारों ने अपने दावे दर्ज कराए हैं. सिकंदर हफीज ने बताया कि, ''हर साल की तरह इस साल भी भोपाल रुबात के नाजिर के माध्यम से हज कमेटी के प्रतिनिधि को रुबात की परमिशन समय सीमा में सौंप दी गई थी. परन्तु यह पोर्टल पर अपलोड न होने से निर्धारित समय सीमा निकल गई.''
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मदीना के मामले को सिकंदर हफीज ने मूल रूप से झूठी सूचना और गड़बडिय़ों पर आधारित करार दिया है. उनके अनुसार एक कानूनी सलाहकार ने मदीना जाकर गड़बड़ी कीं और नाजिर को गुमराह करने की कोशिश की. इसके बाद यह मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया. सिंकदर हाफिज ने विधायक मसूद को सात दिन में माफी मांगने की शर्त के साथ 150 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस दिया था.
विधायक ने दिया नोटिस का जवाब
अब विधायक आरिफ मसूद ने सिंकदर हाफिज के मनहानी के नोटिस का जवाब दे दिया है. जवाब में मसूद ने कहा कि, ''दो दिन बाद वह वफ्फ बोर्ड अध्यक्ष को शपथपत्र भी प्रस्तुत कर देंगे.'' वफ्फ बोर्ड के अध्यक्ष से शिकायत कि थी, जिस पर उन्होंने शपथ पत्र मांगा था. वही, मसूद ने कहा कि, ''वह आज भी अपने बयान पर कायम हैं. सिंकदर हाफिज ने नोटिस दिया था हमने नोटिस का जवाब नोटिस से दे दिया है.''
इससे पहले सिंकदर हाफिज ने दावा किया था कि, रुबातों के मुद्दे पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई गई थी. इसमें काजी, मुफ़्ती और विधायक मौजूद रहे. अधिवक्ता के जरिए मदीना के मामले की जानकारी ली गई थी. इस बैठक की वीडियो रेकॉर्डिंग भी मौजूद है.''