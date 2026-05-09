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MBBS छात्रा सुसाइड केस में नया मोड़, मकान मालिक ने भी दे दी जान

कोहेफिजा स्थित किराए के मकान में 9-10 फरवरी की दरमियानी रात छात्रा रोशनी ने सुसाइड कर लिया था. मौत के बाद मेडिकल छात्रों और परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरी रात कोहेफिजा थाने में धरना दिया था. मामले की गंभीरता देखते हुए पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था. अब इसी मामले में मकान मालिक विजय राठौर की आत्महत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

भोपाल : कोहेफिजा इलाके में एमबीबीएस छात्रा रोशनी कलेश सुसाइड केस में अब एक नया और सनसनीखेज मोड़ सामने आया है. जिस मकान में गांधी मेडिकल कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा ने फरवरी में आत्महत्या की थी, उसी मकान के मालिक विजय राठौर ने अब अपने घर में आत्महत्या कर ली.परिजनों का आरोप है कि छात्रा के परिवार द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों और लगातार मानसिक प्रताड़ना के चलते विजय राठौर डिप्रेशन में थे. इसी वजह से उन्होंने मौत को गले लगा लिया है.

पत्नी ने MBBS स्टूडेंट के परिजनों पर लगाए गंभीर आरोप

विजय राठौर की पत्नी करुणा राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा, '' छात्रा के परिजन हमारे घर आए थे और हत्या जैसे गंभीर आरोप लगाकर लगातार दबाव बना रहे थे. रोशनी महज चार महीने पहले ही किराए से रहने आई थी और जांच में उसके मोबाइल से एक सुसाइड नोट भी मिला था, जिसमें उसने पढ़ाई के दबाव और एमबीबीएस की कठिन पढ़ाई का जिक्र करते हुए आत्महत्या की बात लिखी थी. बावजूद इसके उनके परिवार ने विजय और हमें बहुत प्रताड़ित किया, जिससे वे मानसिक तनाव में रहने लगे थे और आत्महत्या कर ली.

मृतक की पत्नी ने छात्रा के परिजनों पर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि उनके पति पूरी तरह बेकसूर थे फिर भी उनको मानसिक यातनाएं दी गईं जिस वजह से उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया है.

परिजनों के बयान के आधार पर कार्रवाई

कोहेफिजा थाना प्रभारी केजी शुक्ला ने बताया, '' मामले में मर्ग कायम कर लिया गया है. मृतक की बेटी फिलहाल बेंगलुरु में है, उसके आने के बाद पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा और परिजनों के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

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MBBS की पढ़ाई से परेशानी थी छात्रा

छात्रा रोशनी का शव बाथरूम में मिला था और पास में एसिड की बोतल भी पड़ी थी. शुरुआती जांच में घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था, लेकिन बाद में मोबाइल की फॉरेंसिक जांच में 17 फरवरी को एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें रोशनी ने लिखा था सॉरी मम्मी-पापा, नीट निकालना आसान है, लेकिन एमबीबीएस की पढ़ाई करना उससे भी कठिन है. पुलिस के मुताबिक यह नोट मौत से कुछ घंटे पहले रात 1 से 1:30 बजे के बीच खुद को व्हाट्सएप किया गया था.