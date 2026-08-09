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मास्टर प्लान से बदलेगा भोपाल का नक्शा, 5 लाख लोगों की रोजी-रोटी पर मंडराया संकट

भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव अजय देवनानी ने बताया कि, ''सर्वे में यदि 1 लाख प्रोपर्टी निकलती है तो इससे 5-6 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होगा. क्योंकि एक दुकान से न सिर्फ दुकान संचालक बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारी भी प्रभावित होंगे.''

मास्टर प्लान में मकानों और दुकानें होंगी प्रभावित प्रस्तावित योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जद में आने वाले कई मकानों और दुकानों के प्रभावित होने की आशंका है. खासकर मेट्रो परियोजना के चलते पहले ही शहर के कई इलाकों में मकानों और दुकानों पर कार्रवाई हो चुकी है, जिससे प्रभावित लोगों में अपने आशियाने और रोजी-रोटी को लेकर चिंता बनी हुई है. ऐसे में भोपाल के लोग चाहते हैं कि, मास्टर प्लान लागू करने के साथ सरकार विकास की योजनाओं और आम लोगों के हितों के बीच संतुलन बनाए. जिन लोगों के आशियाने उजड़ रहे हैं पहले उनको विस्थापित किया जाये ताकि परिवार कई देखभाल कर सके.

भोपाल: राजधानी भोपाल में लंबे समय से लंबित मास्टर प्लान को लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है. मास्टर प्लान को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी राज्य सरकार से जवाब मांग चुका है. वहीं, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहले ही कह चुके हैं कि मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार है और अब इसे लागू करने का निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है. मास्टर प्लान लागू होने की उम्मीद के बीच शहर में विकास और विस्थापन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. मास्टर प्लान लागू करने की तैयारी के बीच उन लोगों की चिंता बढ़ गई है जिनके मकान और दुकानें इस योजना की जद में आ सकती हैं. माना जा रहा है इससे 5 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं और उनके रोजगार छिन सकते हैं.

बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का विरोध

इधर राजधानी भोपाल के पुराने शहर में मोती मस्जिद के पास मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर व्यापारियों का विरोध लगातार जारी है. व्यापारियों का कहना है कि, बैरिकेडिंग के चलते आवागमन प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है. कल व्यापारियों ने प्रदर्शन कर तीन दिन तक बाजार बंद रखने की चेतावनी दी थी. शनिवार को इसी समस्या को लेकर भोपाल सांसद अलोक शर्मा व्यापारियों के साथ पुलिस कमिश्नर संजय सिंह से मिले.

पुराने शहर के मोती मस्जिद चौराहे पर लगे बैरिकेड को लेकर सभी व्यापारी संगठन अब एकजुट हो गए हैं. उनकी मांगों में और में सुर में सुर मिलाते हुए भोपाल सांसद आलोक शर्मा भी अब मैदान में उतर गए. आलोक शर्मा ने व्यापारी संगठनों के साथ पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से मुलाकात की और कोई स्थाई समाधान निकालने की मांग की. इधर पुलिस कमिश्नर संजय सिंह ने व्यापारियों की समस्या सुनने के बाद भरोसा दिलाया कि ट्रैफिक पुलिस और MANIT के विशेषज्ञों से चर्चा कर जल्द ही इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा.

सांसद आलोक शर्मा व्यापारियों के साथ पहुंचे पुलिस कमिश्नर कार्यालय (ETV Bharat)

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि, ''बैरिकेड की समस्या को लेकर भोपाल सांसद आलोक शर्मा और व्यापारियों के साथ सकारात्मक बैठक हुई है. एक्सपर्ट की टीम के साथ हम लोग मौके का महीना करेंगे और जो भी समाधान होगा उसका समाधान किया जाएगा.'' वहीं सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि ''पुराने शहर की यातायात व्यवस्था सहित शहर की कई समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए भोपाल के मास्टर प्लान का जल्द लागू होना जरूरी है.'' उन्होंने बताया कि, ''मास्टर प्लान को जल्द लागू कराने की मांग को लेकर वे मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे.''

सांसद ने कहा कि, ''मास्टर प्लान लागू होने से शहर में ट्रैफिक, पार्किंग, अतिक्रमण और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़ी समस्याओं का बेहतर और स्थायी समाधान निकाला जा सकेगा. साथ ही पुराने शहर में अतिक्रमण की समस्या और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी कही गई. लेकिन मास्टर प्लान से लाखों लोगों को अपने रोजगार की चिंता हो रही है.