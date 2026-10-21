नक्शे पर दौड़ी सड़कें, जमीन पर अटक गया रास्ता, कहीं आबादी तो कहीं इमारतें बनीं 26 सड़कों में बाधा

नक्शे पर दौड़ी सड़कें, जमीन पर अटक गया रास्ता, कहीं आबादी तो कहीं इमारतें बनीं 26 सड़कों में बाधा
राजधानी के लिए 1995 में तैयार मास्टर प्लान-2005 की 26 सड़कों का आज तक नहीं हो पाया निर्माण, भोपाल में सड़क निर्माण में गजब मुसीबत. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:21 PM IST
भोपाल: राजधानी में मास्टर प्लान में शामिल सड़कों को बनाने की योजना कागजों पर तो तैयार हो गई, लेकिन जमीन पर मौजूद हकीकत को नजरअंदाज कर दिया गया. कहीं विश्वविद्यालय परिसर के बीच से सड़क निकाल दी गई, कहीं मकानों और चर्च के बीच रास्ता तय कर दिया. इतना ही नहीं कहीं औद्योगिक इकाइयों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन को भी सड़क के लिए चिह्नित कर दिया. नतीजन वर्ष 1995 में तैयार मास्टर प्लान-2005 की 26 सड़कें करीब तीन दशक बाद भी नहीं बन सकीं. अब मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में इनकी बाधाओं और वैकल्पिक रास्तों का हिसाब सामने आया है.
जीआइएस के बिना बनी योजना, मौके पर खुली पोल
विशेषज्ञों की मानें तो मास्टर प्लान-2005 में सड़कों का खाका तैयार करते समय जमीन पर मौजूद निर्माण, बसाहट और अन्य बाधाओं का सही आकलन नहीं हो सका. नए ड्राफ्ट में इसके पीछे उस समय जीआइएस तकनीक उपलब्ध नहीं होने को वजह बताया गया है. इसका असर यह हुआ कि कई प्रस्तावित सड़कें ऐसे इलाकों से गुजरीं, जहां निर्माण करना व्यावहारिक ही नहीं था. तीन दशक बाद भी ये सड़कें शहर की यातायात व्यवस्था का हिस्सा बनने के बजाय नक्शों में अटकी हुई हैं.
कहीं मकान तो कहीं विश्वविद्यालय बना बाधा
दरअसल, अयोध्या बायपास से एयरो सिटी-बीडीए तक आरजीपीवी परिसर से होकर 3.60 किलोमीटर लंबी सड़क प्रस्तावित थी, लेकिन विश्वविद्यालय परिसर और वहां पहले से बनी इमारतों के कारण इसका निर्माण नहीं हो सका. इसी तरह नेवरी से संजीव नगर होते हुए बायपास तक सड़क का रास्ता बसी हुई आबादी के बीच से निकाला गया. इधर अयोध्या बायपास से प्रभात चौराहे तक 7.70 किलोमीटर लंबी सड़क के रास्ते में अब 446 मकान हैं. इसी तरह लालघाटी से विदिशा बायपास तक प्रस्तावित सड़क के सामने सिंगार चोली की पहाड़ी, मकान और चर्च जैसी बाधाएं हैं. ऐसे में पुराने प्रस्तावों को जमीन पर उतारना आसान नहीं है.
उद्योगों से लेकर हाईटेंशन लाइन तक अटके रास्ते
गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र से दामखेड़ा बायपास तक सड़क का अलाइनमेंट उद्योगों को प्रभावित कर रहा था. सेवनिया ओंकारा में एसटीपी के लिए आवंटित जमीन रास्ते में आ गई. वहीं सिद्धार्थ लेक सिटी से अयोध्या बायपास तक 60 मीटर चौड़ी सड़क हाईटेंशन लाइन और उससे जुड़े ढांचे के कारण नहीं बन सकी. इनके अलावा चुनाभट्टी की पुरानी बसाहट और पहाड़ी की खड़ी ढलान ने भी सड़क निर्माण की राह रोकी.
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नए मास्टर प्लान में पुराने रास्तों का विकल्प
टीएडंसीपी के ज्वाइंट डायरेक्टर और नगर निगम भोपाल के सिटी प्लानर नीरज आनंद लिखार ने बताया कि "मास्टर प्लान-2047 में कई मार्गों के लिए वैकल्पिक रास्ते तलाशे गए हैं. कुछ सड़कों को मौजूदा परिस्थितियों में बनाना संभव नहीं माना गया, जबकि कुछ के लिए दूसरे मार्ग प्रस्तावित किए गए हैं. मुबारकपुर चौराहे से बैरसिया रोड तक समानांतर बायपास पहले से मौजूद है. भोपाल-इंदौर रोड से भौंरी तक प्रस्तावित मार्ग को वर्ष 2010 में शासन ने निलंबित कर दिया था.