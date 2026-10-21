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नक्शे पर दौड़ी सड़कें, जमीन पर अटक गया रास्ता, कहीं आबादी तो कहीं इमारतें बनीं 26 सड़कों में बाधा

भोपाल मास्टर प्लान की सड़कों में बाधा ( Getty Image )

भोपाल: राजधानी में मास्टर प्लान में शामिल सड़कों को बनाने की योजना कागजों पर तो तैयार हो गई, लेकिन जमीन पर मौजूद हकीकत को नजरअंदाज कर दिया गया. कहीं विश्वविद्यालय परिसर के बीच से सड़क निकाल दी गई, कहीं मकानों और चर्च के बीच रास्ता तय कर दिया. इतना ही नहीं कहीं औद्योगिक इकाइयों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन को भी सड़क के लिए चिह्नित कर दिया. नतीजन वर्ष 1995 में तैयार मास्टर प्लान-2005 की 26 सड़कें करीब तीन दशक बाद भी नहीं बन सकीं. अब मास्टर प्लान-2047 के ड्राफ्ट में इनकी बाधाओं और वैकल्पिक रास्तों का हिसाब सामने आया है.

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