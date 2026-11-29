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भोपाल के प्लास्टिक गोदाम में आग का तांडव, 5KM दूर धुएं का गुबार, लाखों का माल जलकर राख

भोपाल के प्लास्टिक गोदाम में आग का तांडव ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के पास स्थित एक गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. गोदाम में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक और पुट्ठा रखे होने के कारण आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया. सूचना मिलते ही फायर बिग्रेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने मे जुट गईं. फिलहाल तीन दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. फायर फाइटर पंकज यादव सहित दमकलकर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं. आग की तीव्रता को देखते हुए पानी के साथ फोम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है.