भोपाल के होटल में लगी भीषण आग, अंदर फंसे 150 से ज्यादा लोग सुरक्षित निकाले गए

भोपाल के भौंरी इलाके में होटल में लगी भीषण आग, पुलिस प्रशासन ने जेसीबी से दीवार तोड़कर बचाई 150 जिंदगियां, दूर तक दिखी लपटें.

भोपाल के होटल में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 17, 2026 at 7:42 AM IST

Updated : February 17, 2026 at 7:54 AM IST

भोपाल: खजूरी सड़क इलाके में सोमवार की रात एक बड़ा हादसा होते होते बच गया. भौंरी स्थित एक होटल में अचानक लगी भीषण आग ने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां पर अफरा-तफरी मच गई. घटना के वक्त होटल में 150 से अधिक लोग मौजूद थे, जिन्हें होटल की दिवार तोड़कर सुरक्षित बाहर निकाला गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर मोर्चा संभालते हुए सभी की जान बचा ली. खबर छापे जाने तक किसी जनहानि की खबर नहीं मिली है.

होटल में लगी आग, मची अफरा-तफरी

भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भौंरी स्थित एक होटल से धुएं का गुबार उठते देखा गया. आग इतनी तेजी से फैली कि होटल के मुख्य द्वारों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. होटल के अंदर शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें महिलाएं और बच्चों सहित 150 से ज्यादा लोग थे. आशंका जताई जा रहा है कि सिलेंडर फटने से ये हादसा हुआ है. होटल में फंसे 150 से ज्यादा लोगों का धुएं से उनका दम घुट रहा था. तभी सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने बचाव कार्य शुरू किया.

पुलिस प्रशासन ने दीवार तोड़कर बचाई 150 जिंदगियां (ETV Bharat)

फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक जेसीबी मशीन बुलाई और होटल की पिछली दीवार को ढहाया दिया, जिससे लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता मिल सका. सभी लोगों की जान बच गई नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं आग ने होटल को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया था. होटल धू धू कर जल रहा था, लपटें देख लोग डर गए थे. फिलहाल, फायर बिग्रेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया.

जान बचाकर भागे लोग (ETV Bharat)

आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं

प्रत्यक्षदर्शी राकेश ने बताया कि होटल में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था. एकदम विस्फोट जैसी आवाज आई और देखते ही देखते होटल से धुंआ और आग की लपटें उठने लगी. लपटें इतनी ऊंची थीं कि दूर-दूर तक काला धुआं दिखाई दे रहा था. फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया लिया गया. इधर पुलिस ने बताया, "आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है. मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने का खुलासा होगा.

Last Updated : February 17, 2026 at 7:54 AM IST

