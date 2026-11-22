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कहीं कट न जाए राशन से आपका नाम! मध्य प्रदेश में दोबारा वेरिफिकेशन शुरु, नहीं बचेंगे फर्जी गरीब

मध्य प्रदेश में दोबारा वेरिफिकेशन शुरु ( Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में गरीबी रेखा कार्ड का लाभ ले रहे अपात्रों को चुन-चुनकर योजना से बाहर निकालने का राज्य सरकार नया रास्ता अपनाने जा रही है. प्रदेश में गरीबी राशन कार्डधारियों का एक बार फिर डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रकिया शुरू की जा रही है. इसके तहत उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर अब एक ही होंगे.