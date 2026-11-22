कहीं कट न जाए राशन से आपका नाम! मध्य प्रदेश में दोबारा वेरिफिकेशन शुरु, नहीं बचेंगे फर्जी गरीब
मध्य प्रदेश में सरकारी राशन लेने वालों का फिर शुरू हो रहा वेरिफिकेशन, आधार कार्ड और समग्र आईडी में होगा एक ही नंबर. रिपोर्ट-बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 2:18 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश भर में गरीबी रेखा कार्ड का लाभ ले रहे अपात्रों को चुन-चुनकर योजना से बाहर निकालने का राज्य सरकार नया रास्ता अपनाने जा रही है. प्रदेश में गरीबी राशन कार्डधारियों का एक बार फिर डिजिटल वेरिफिकेशन की प्रकिया शुरू की जा रही है. इसके तहत उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और समग्र आईडी में दर्ज मोबाइल नंबर अब एक ही होंगे.
एक ही मोबाइल नंबर से जुडे आधार कार्ड और समग्र आईडी वाले उपभोक्ताओं के नाम को केन्द्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर आधार राशन वितरण की परियोजना से जोड़ा जाएगा. इसकी शुरूआत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल से की जा रही है. अगले 10 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी होगी. इसके बाद प्रदेश भर में इसे लागू किया जाएगा.
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क्या कराना होगा उपभोक्ताओं को
अब गरीबी रेखा के तहत सरकारी राशन का लाभ ले रहे उपभोक्ताओं के आधार कार्ड और समग्र आई में मोबाइल नंबर अलग-अलग नहीं हो सकेगा. उपभोक्ताओं को अब इन दोनों जरूरी दस्तावेज को एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कराना होगा. भोपाल से शुरू हो रही केन्द्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर आधारित राशन वितरण के इस पायलेट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के तमाम उपभोक्तओं को अपने आधार कार्ड और समग्र आर्ड डी में दर्ज मोबाइल नंबर को एक ही करना होगा.
इसके बाद उचित मूल्य की दुकान पर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी को अपडेट कराना होगा. जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन के मुताबिक ''उपभोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार और समग्र आइडी एक ही मोबाइल नंबर से जुड़ा हो. ऐसा न करने पर दिसंबर माह से उपभोक्ताओं को राशन मिलने में परेशान आ सकती है.''
क्या होगा इससे फायदा
दरअसल, समग्र आइडी और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अलग-अलग होने से बडी संख्या में उपभोक्ताओं की पुख्ता जानकारी ही विभाग को नहीं मिल पा रही है. ऐसा न होने से उपभोक्ता के परिवार में सदस्यों की संख्या का पता नहीं चल पाता. दोनों दस्तावेज के एक मोबाइल नंबर से जुड़ने के बाद उसे जब केन्द्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा यानी सीबीडीसी से जोड़ा जाएगा तो उपभोक्ता से जुड़ी तमाम जानकारी विभाग के पास पहुंच जाएगी और इसके बाद यह भी पता लगाना आसान होगा कि उपभोक्ता या उसके परिवार के सदस्य योजना के लिए जरूरी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं. इसके बाद अपात्र पाए जाने वाले उपभोक्ताओं के नामों पर कैंची चलेगी. राजधानी भोपाल से शुरू हुए इस पायलट प्रोजेक्ट को जल्द ही प्रदेश के दूसरे जिलों में लागू किया जाएगा.
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हटाए जा चुके करीबन 25 लाख फर्जी गरीब
मध्य प्रदेश में साल 2025 में चलाए गए अभियान के तहत बीपीएल कार्ड धारियों का वेरिफिकेशन किया गया और 17 लाख 95 हजार से ज्यादा लाभार्थियों के नाम हटाए गए थे. मध्य प्रदेश में सरकारी अनाज लेने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 5 करोड़ 26 लाख से ज्यादा है. मार्च 2025 में राज्य सरकार में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, देश में सबसे ज्यादा राशन लेने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 14.75 करोड़ है. दूसरे नंबर पर बिहार, तीसरे पर महाराष्ट्र है.