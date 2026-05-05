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शायर बनने से पहले पोस्ट ऑफिस में काम करते थे मंजर भोपाली, जानिए उनकी जिंदगी की पूरी कहानी

सरकारी नौकरी और हॉकी खेलने के शौक को ताक पर रख शायरी की दुनिया में रखा कदम. 1987 में मिली पहली अंतरराष्ट्रीय मुशायरे की दावत.

MANZAR BHOPALI INTERVIEW
मशहूर शायर मंजर भोपाली के जिंदगी की कहानी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 9:48 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: शायर न होते तो वह एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी होते या कहीं सरकारी मुलाजमत कर रहे होते, लेकिन किस्मत ने पैर में यायावरी का भंवरा डाल रखा था. एक दिन हॉकी का शौक और पोस्ट ऑफिस की सरकारी नौकरी ताक पर रख आए. अपने अंदर छिपे शायर को जिंदा किया और देवास के एक छोटे मंच से जो शुरुआत हुई, वे आज आधी दुनिया के मंचों की कामयाबी की गारंटी बन गए.

1987 में मिला अंतरराष्ट्रीय मुशायरे का दावतनामा

अंतर्राष्ट्रीय शायर मंजर भोपाली ने अपनी शायरी के 50 बरस पूरे कर लिए हैं, वे करीब 40 सालों से अंतरराष्ट्रीय मुशायरों में भी हिस्सा ले रहे हैं. मंजर भोपाली को 1987 में जब पहली बार करांची के एक अंतरराष्ट्रीय मुशायरे का दावतनामा हाथ लगा तो उस समय न उनके पास कोई अंतरराष्ट्रीय तहजीब नहीं थी और न बदन पर सलीके के कपड़े थे. इसके अलावा उनके पास विदेश यात्रा करने के लिए पासपोर्ट भी मौजूद नहीं था.

मशहूर शायर मंजर भोपाली ने बताया जिंदगी की कहानी (ETV Bharat)

दुनिया भर के बड़े शायरों की महफिल भूल गए शेर

मंजर भोपाली के साथ-साथ उनके साथी शायर मरहूम डॉ. राहत इंदौरी और अंजुम रहबर को भी पाकिस्तानी मुशायरे का दावत मिला था, हालांकि मंजर के साथ-साथ इन दोनों के पास भी पासपोर्ट नहीं थे, तीनों ने मिलकर पासपोर्ट बनवाया और पाकिस्तान के करांची में आयोजित 10 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मुशायरे में शिरकत की. अपने पहली अंतरराष्ट्रीय मुशायरे को याद करते हुए मंजर भोपाली कहते हैं कि "दुनिया के तमाम बड़े शायरों की महफिल में मुझे जब शेर सुनाने का मौका मिला तो मैं मंच पर जाकर उसको भूल गए. हालांकि हिम्मत जुटाकर मैं एक कंठस्थ शेर पढ़ा."

अंतरराष्ट्रीय शायर मंजर भोपाली से खास बातचीत (ETV Bharat)

'कोई बचने का नहीं
सबका पता जानती है
किस तरफ आग लगाना है
हवा जानती है...!'

इसको सुनने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट से पूरी महफिल गूंज उठी.

अमेरिका जा चुके 38 बार

मंजर भोपाली लगभग आधी दुनिया में प्रोग्राम कर चुके हैं, सिर्फ अमेरिका का 38 बार दौरा कर चुके हैं. इस दौरान वे करीब 600-700 प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं. भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के वे ऐसे इकलौते हिंदी या उर्दू के शायर कहे जा सकते हैं, जिन्हें अमेरिका ने मानद नागरिकता प्रदान की है.

MANZAR BHOPALI MUSHAIRA
1987 में मिला अंतरराष्ट्रीय मुशायरे का दावतनामा (Manzar Bhopali)

इन देशों का लगाया फेरा

अमेरिका की 38 यात्राओं का दंभ रखने वाले मंजर भोपाली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, नार्वे, इंग्लैंड, एम्सतर्डन, मलेशिया, सऊदी अरब, यूएई, सल्तनत-ए-ओमान, कतर, पाकिस्तान, अफ्रीका, ईरान, कुवैत, सिंगापुर के मंच भी गुलजार कर चुके हैं. मंजर भोपाली ने बताया कि वे जुलाई महीने में दो सप्ताह की विदेश यात्रा पर जाएंगे. इस दौरान इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मन में मुशायरों की महफिल की रौनक बनेंगे.

MANZAR BHOPALI
मशहूर लेखक जावेद अख्तर के साथ मंजर भोपाली (Manzar Bhopali)

लोगों ने बड़ा शायर बना दिया

मंजर भोपाली बताते हैं कि "दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली मुशायरों की महफिल हैदराबाद, अलीगढ़, कराची के लोगों की मौजूदगी के बिना पूरी भी नहीं होती और निखर भी नहीं पाती है. सुनाने वाले शायर को अपना कलाम सुनाने का उत्साह तभी आता है, जब सुनने वाले उसी शिद्दत के साथ मौजूद हों. मैं बड़ा शायर नहीं हूं, लोगों ने मुझे बड़ा मुकाम दे दिया है. डॉ. राहत इंदौरी, मुनव्वर राणा, बशीर बद्र या प्रो वसीम बरेलवी की मंचीय गैर मौजूदगी ने उनके लिए जिम्मेदारियां बढ़ा दी हैं."

MANZAR BHOPALI INTERVIEW
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंजर भोपाली (Manzar Bhopali)

सियासत में जाने से इंकार नहीं

शायर मंजर भोपाली बताते हैं कि "अभी तो मैं पूरा ध्यान शायरी में लगा रखा है, सियासत में आने का कई बार मौका मिला है. अर्जुन सिंह, मोतीलाल बोरा, दिग्विजय सिंह और उमा भारती जैसी बड़ी हस्तियों ने राजनितिक पद देने का ऑफर दिया, लेकिन हाथ जोड़कर इंकार कर दिया. पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सामने भी मैं कलाम पढ़ा हूं. भविष्य में कभी मौका मिला तो लोगों की खिदमत जरूर करेंगे."

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