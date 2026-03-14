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क्लाइमेट चेंज पर मैनिट की पहल, बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी घटनाओं पर होगा अध्ययन

मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) भोपाल में ’’क्लाइमेट चेंज एंड हाइड्रोमेटेरोलॉजिकल एक्सट्रीम्स, एआई/एमएल एनेबल्ड डेटा-ड्रिवन अप्रोचेज, इम्पैक्ट्स एंड स्ट्रेटेजीज’’ नाम से इस विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है. यह 24 सप्ताह का हाइब्रिड मोड कार्यक्रम है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों और शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिल चुनौतियों को समझने और वैज्ञानिक समाधान विकसित करने के लिए तैयार करना है.

भोपाल: जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया भर में बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी मौसमी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. इन चुनौतियों को समझने और उनके प्रभावों से निपटने के लिए भोपाल स्थित मैनिट ने एक नई पहल शुरू की है. इसके तहत संस्थान में एआईसीटीई प्रायोजित 24 सप्ताह का हाइब्रिड मोड पीजी सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू किया गया है. जिसमें देशभर के इंजीनियरिंग और विज्ञान संस्थानों के संकाय सदस्यों को जलवायु परिवर्तन और मौसमी आपदाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण के साथ समाधान खोजने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा.

'पृथ्वी का तापमान बढ़ना चिंता का विषय'

कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर मैनिट के निदेशक प्रो. करुणेश कुमार शुक्ला ने कहा कि "अगर मानव शरीर का तापमान 1 से 5 डिग्री तक बढ़ जाए तो गंभीर स्थिति बन सकती है, लेकिन पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जो पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि भारतीय परंपराओं और वेदों में भी प्रकृति और जलवायु संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण संदर्भ मिलते हैं."

एमपी समेत 9 राज्यों के प्रतिभागी होंगे शामिल

सिविल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. विकास पूनिया ने बताया कि "जलवायु परिवर्तन आज वैश्विक अर्थव्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती बन चुका है. इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधनों और बुनियादी ढांचे पर साफ दिखाई दे रहा है. ऐसे में वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टिकोण से समाधान विकसित करना बेहद जरूरी है. इस कार्यक्रम में देशभर के एआईसीटीई मान्यता प्राप्त संस्थानों से 42 संकाय सदस्य भाग ले रहे हैं. प्रतिभागी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सहित 9 से अधिक राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं."

बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी घटनाओं पर होगा अध्ययन

डॉ. विकास पूनिया ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को एआई और मशीन लर्निंग आधारित डेटा विश्लेषण, बाढ़, सूखा और हीटवेव जैसी मौसम की घटनाओं की वैज्ञानिक समझ, बेहतर पूर्वानुमान और प्रबंधन रणनीतियों की जानकारी दी जाएगी. इससे भविष्य में आपदा प्रबंधन, जल संसाधन योजना और जलवायु अनुकूल विकास की रणनीतियों को मजबूती मिलने की उम्मीद है.