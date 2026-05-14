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सिर्फ सोचते ही दौड़ेगी व्हीलचेयर, बिना कमांड के चलेंगे कंप्यूटर, मैनिट लैब में BCI टेक्नोलॉजी पर रिसर्च

भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानि बीसीआई तकनीक पर हो रही रिसर्च. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

BHOPAL MANIT RESEARCH BCI
मैनिट लैब में BCI टेक्नोलॉजी पर रिसर्च (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 10:20 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: क्या आने वाले समय में इंसान बिना बोले सिर्फ अपने दिमाग के इशारों से मशीनों को नियंत्रित कर पाएगा? भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानि मैनिट में चल रही रिसर्च इसी सवाल को हकीकत में बदलने की कोशिश कर रही है. यहां ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानी बीसीआई तकनीक पर काम हो रहा है, जिसमें मशीनें इंसानी दिमाग के संकेतों को समझ सकेंगी. इस तकनीक की मदद से भविष्य में व्हीलचेयर, कंप्यूटर, रोबोट और कई स्मार्ट डिवाइस सिर्फ सोचने भर से चलाए जा सकेंगे. खास बात यह है कि यह रिसर्च दिव्यांगों, लकवाग्रस्त मरीजों और सड़क सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में भी बड़ी क्रांति ला सकती है.

क्या है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीक?

ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस तकनीकी पर शोध कर रहे मैनिट के प्रोफेसर डॉ मितुल कुमार अहिरवाल ने बताया, "बीसीआई एक ऐसी तकनीक है, जिसमें इंसान के दिमाग से निकलने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मशीन पढ़ती है. इन संकेतों को ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम तकनीक से रिकॉर्ड किया जाता है. फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की मदद से इन सिग्नल्स को कमांड में बदला जाता है."
शोधकर्ता डॉ मितुल कुमार अहिरवाल के अनुसार, "इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति बिना बोले और बिना लिखे सिर्फ अपने विचारों के जरिए मशीनों को नियंत्रित कर सके. उदाहरण के तौर पर अगर कोई मरीज बोल नहीं पा रहा है या उसके हाथ-पैर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह सक्रिय है, तो वह सिर्फ सोचकर व्हीलचेयर को दिशा दे सकता है."

मैनिट के प्रोफेसर डॉ मितुल कुमार अहिरवाल ने बताया कैसे हो रही रिसर्च (ETV Bharat)

कैसे काम करती है यह तकनीक?

इस तकनीक में किसी चिप या सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती. फिलहाल मैनिट में नान-इनवेसिव तकनीक पर काम हो रहा है. यानि सामान्य मेडिकल टेस्ट की तरह सिर पर इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, जो दिमाग की तरंगों को रिकार्ड करते हैं. लैब में 32-चैनल ईईजी सिस्टम, ड्राइविंग सिम्युलेटर और वर्चुअल रियलिटी जैसे आधुनिक उपकरण मौजूद हैं. यहां शोधकर्ता दिमागी गतिविधियों का विश्लेषण कर यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका फोकस कितना है और उसकी मानसिक स्थिति कैसी है.

'मेडिकल ही नहीं, दैनिक जीवन में भी उपयोग'

डॉ मितुल कुमार अहिरवाल के अनुसार, "बीसीआई तकनीक का इस्तेमाल केवल चिकित्सा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा. इसके जरिए इमोशन रिकग्निशन यानि व्यक्ति की भावनाओं को समझने, छात्रों के फोकस लेवल की जांच करने और यहां तक कि गेमिंग में भी नए प्रयोग हो रहे हैं. आज दुनिया में ऐसे गेम विकसित हो चुके हैं जिन्हें बिना जायस्टिक या वाइस कमांड के सिर्फ दिमागी संकेतों से खेला जा सकता है. इसी तरह भविष्य में स्मार्ट होम सिस्टम, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में भी यह तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है."

HUMAN BRAIN SIGNALS RESEARCH
ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस यानि बीसीआई तकनीक पर हो रही रिसर्च (ETV Bharat)

ड्राइवर की नींद और हादसों पर भी नजर

मैनिट की लैब में ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी काम चल रहा है. शोधकर्ताओं का मानना है कि सड़क हादसों का एक बड़ा कारण ड्राइवर की मानसिक थकान और नींद होती है. बीसीआई तकनीक की मदद से ड्राइवर के दिमागी संकेतों को पढ़कर यह पता लगाया जा सकता है कि उसका ध्यान सड़क पर है या नहीं. अगर ड्राइवर को झपकी आने लगे या उसका फोकस कम हो जाए, तो सिस्टम पहले ही अलर्ट जारी कर सकता है. इससे सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है.

'दिव्यांगों के लिए बन सकती है बड़ी उम्मीद'

डॉ मितुल कुमार अहिरवाल के अनुसार, "यह तकनीक खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी मानी जा रही है जो बोल नहीं सकते या शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाते. लकवा, स्पाइनल इंजरी या न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए यह नई उम्मीद बन सकती है. मैनिट की टीम का लक्ष्य कम लागत वाला भारतीय ईईजी सिस्टम विकसित करना भी है. अभी बाजार में उपलब्ध अधिकतर मशीनें विदेशी और बेहद महंगी हैं, जिनकी कीमत 5 लाख से 20 लाख रुपये तक होती है. ऐसे में सस्ती और स्वदेशी तकनीक तैयार होने पर ग्रामीण और आम लोगों तक भी इसका फायदा पहुंच सकता है."

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