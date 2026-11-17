मध्य प्रदेश में सरकार नहीं यात्री तय करेंगे बसों का रूट, जानिए क्या है मैनिट का पेटेंट मॉडल
मैनिट भोपाल के शोधकर्ताओं का मॉडल, यात्री तय कर पाएंगे बसों का रूट, सुविधाएं और सुरक्षा, यात्रियों की जरूरत बनेगी योजना का आधार. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 4:28 PM IST
भोपाल: शहर में बसें कहां चलें, कितनी चलें, किराया कितना हो और महिलाओं सहित दूसरे यात्रियों को सफर में कितनी सुरक्षा व सुविधाएं मिले, अब इन फैसलों में यात्रियों की पसंद को अहमियत मिल सकती है. दरअसल अब तक सार्वजनिक परिवहन की योजना में रूट, बसों की संख्या और सुविधाओं का निर्धारण काफी हद तक उपलब्ध संसाधनों और अनुमान के आधार पर होता रहा है, लेकिन मैनिट भोपाल के शोधकर्ताओं ने इस व्यवस्था को बदलने की पहल की है.
संस्थान के प्रोफेसर डॉ. राहुल तिवारी ने एक पेटेंट मॉडल विकसित किया है, जो यात्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी वास्तविक जरूरतों का विश्लेषण कर शहर के परिवहन सिस्टम को यात्री-केंद्रित बनाने में मदद करेगा.
यात्रियों की जरूरत बनेगी योजना का आधार
बता दें कि सार्वजनिक परिवहन में अक्सर बसों की उपलब्धता और रूट तय करने पर जोर दिया जाता है, लेकिन यात्रियों की वास्तविक प्राथमिकताओं को पर्याप्त महत्व नहीं मिल पाता है. मैनिट का नया मॉडल इसी कमी को दूर करने की कोशिश है. इसके जरिए यह समझा जा सकेगा कि किस क्षेत्र के यात्रियों को बसों की अधिक जरूरत है, कौन किराए को लेकर संवेदनशील है और किन यात्रियों के लिए सुरक्षा, समयबद्धता व सुविधाएं ज्यादा महत्वपूर्ण है. इससे शहरों में परिवहन की योजना केवल बसों की संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यात्रियों की जरूरतों के अनुरूप तैयार हो सकेगी.
भोपाल के 437 यात्रियों की जरुरतों को समझा
इस शोध में तीन संस्थानों के विशेषज्ञों ने मिलकर काम किया है. इनमें मैनिट भोपाल के डॉ. राहुल तिवारी, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल की डॉ. शमा पटअम्बेडकर और सीएसआईआर-सीबीआरआई रुड़की की डॉ. पूर्णिमा परिडा शामिल हैं. इस शोध के दौरान भोपाल की सिटी बसों और बस स्टाप पर 437 यात्रियों से प्रश्नावली के जरिए जानकारी जुटाई गई. यात्रियों की उम्र, लिंग, आय और शिक्षा के आधार पर उनकी प्राथमिकताओं का अध्ययन किया गया.
सात मानकों पर खुलेगी परिवहन व्यवस्था की पोल
डॉ. राहुल तिवारी ने बताया कि "इस मॉडल में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सात प्रमुख मानकों के आधार पर परखने की व्यवस्था की गई है. इसमें बसों की पहुंच, किराया, संचालन की नियमितता, सुरक्षा और यात्रियों से जुड़ी अन्य सुविधाओं को शामिल किया गया है. इसके जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी शहर में परिवहन व्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी कहां है. जैसे बसें उपलब्ध होने के बावजूद यदि उनका रूट यात्रियों की जरूरत से मेल नहीं खाता या किराया उनकी आर्थिक क्षमता के अनुकूल नहीं है, तो व्यवस्था में किस तरह बदलाव जरूरी है."