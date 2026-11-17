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मध्य प्रदेश में सरकार नहीं यात्री तय करेंगे बसों का रूट, जानिए क्या है मैनिट का पेटेंट मॉडल

सरकार नहीं यात्री तय करेंगे बसों का रूट ( ETV Bharat )

भोपाल: शहर में बसें कहां चलें, कितनी चलें, किराया कितना हो और महिलाओं सहित दूसरे यात्रियों को सफर में कितनी सुरक्षा व सुविधाएं मिले, अब इन फैसलों में यात्रियों की पसंद को अहमियत मिल सकती है. दरअसल अब तक सार्वजनिक परिवहन की योजना में रूट, बसों की संख्या और सुविधाओं का निर्धारण काफी हद तक उपलब्ध संसाधनों और अनुमान के आधार पर होता रहा है, लेकिन मैनिट भोपाल के शोधकर्ताओं ने इस व्यवस्था को बदलने की पहल की है.

संस्थान के प्रोफेसर डॉ. राहुल तिवारी ने एक पेटेंट मॉडल विकसित किया है, जो यात्रियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और उनकी वास्तविक जरूरतों का विश्लेषण कर शहर के परिवहन सिस्टम को यात्री-केंद्रित बनाने में मदद करेगा.