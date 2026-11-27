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ओम जपेंगे, संगीत सुनेंगे और मशीन बताएगी कितना शांत हुआ मन, वेलनेस लैब करेगी स्ट्रेस मैपिंग

ओम जपेंगे, संगीत सुनेंगे और मशीन बताएगी कितना शांत हुआ मन ( ETV Bharat GFX )

भोपाल: इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ मैनिट में छात्र अपने मन की सेहत का भी हिसाब रख सकेंगे. अब उन्हें तनाव होने पर सिर्फ ध्यान या संगीत सुनने की सलाह नहीं मिलेगी, बल्कि मशीन के जरिए यह भी दिखाया जाएगा कि ओम के जाप, संगीत और दूसरी गतिविधियों से उनके शरीर पर क्या असर पड़ा है. भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1.96 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली वेलनेस लैब तैयार की जा रही है. कॉलेज प्रबंधन का प्रयास इसे अगले 2 महीनों में शुरू करने का है.

'मशीन पर दिखेगा तनाव, खुद देखेंगे मन की स्थिति' मैनिट के डायरेक्टर डॉ करुणेश कुमार शुक्ला बताते हैं, "इस लैब की सबसे खास बात यह होगी कि यहां छात्र अपने तनाव और रिलैक्सेशन के बीच का अंतर खुद देख सकेंगे. वेलनेस लैब में ईसीजी जैसी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें छात्र को ओम का जाप, ध्यान या संगीत सुनने जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी. इसके बाद मशीन के माध्यम से मस्तिष्क की गतिविधियों में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाएगा. इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि कौन-सी गतिविधि उन्हें मानसिक रूप से शांत रखने में मददगार है."