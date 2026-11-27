ओम जपेंगे, संगीत सुनेंगे और मशीन बताएगी कितना शांत हुआ मन, वेलनेस लैब करेगी स्ट्रेस मैपिंग
भोपाल के मैनिट में करोड़ों की लागत से देश की पहली वेलनेस लैब तैयार हो रही तैयार. स्ट्रेस कम करने का साइंटिफिक इलाज. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 10:30 PM IST
भोपाल: इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ मैनिट में छात्र अपने मन की सेहत का भी हिसाब रख सकेंगे. अब उन्हें तनाव होने पर सिर्फ ध्यान या संगीत सुनने की सलाह नहीं मिलेगी, बल्कि मशीन के जरिए यह भी दिखाया जाएगा कि ओम के जाप, संगीत और दूसरी गतिविधियों से उनके शरीर पर क्या असर पड़ा है. भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1.96 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली वेलनेस लैब तैयार की जा रही है. कॉलेज प्रबंधन का प्रयास इसे अगले 2 महीनों में शुरू करने का है.
'मशीन पर दिखेगा तनाव, खुद देखेंगे मन की स्थिति'
मैनिट के डायरेक्टर डॉ करुणेश कुमार शुक्ला बताते हैं, "इस लैब की सबसे खास बात यह होगी कि यहां छात्र अपने तनाव और रिलैक्सेशन के बीच का अंतर खुद देख सकेंगे. वेलनेस लैब में ईसीजी जैसी मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा. इसमें छात्र को ओम का जाप, ध्यान या संगीत सुनने जैसी गतिविधियां कराई जाएंगी. इसके बाद मशीन के माध्यम से मस्तिष्क की गतिविधियों में होने वाले बदलावों का अध्ययन किया जाएगा. इसका उद्देश्य छात्रों को यह समझाना है कि कौन-सी गतिविधि उन्हें मानसिक रूप से शांत रखने में मददगार है."
'हर छात्र की मैपिंग, उसी हिसाब से वेलनेस प्लान'
मैनिट में यह लैब केवल तनाव महसूस करने वाले विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी. बल्कि संस्थान की योजना हर विद्यार्थी की मैपिंग करने की है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और तनाव से निपटने के तरीके समझे जा सकें. डायरेक्टर डॉ करुणेश कुमार शुक्ला के अनुसार, "किसी विद्यार्थी को संगीत से सुकून मिलता है तो किसी को खेल, योग या नृत्य से मानसिक राहत मिल सकती है. इसी आधार पर विद्यार्थियों को अलग-अलग गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसका मकसद सभी पर एक जैसा तरीका थोपने के बजाय उनकी जरूरत के मुताबिक विकल्प देना है."
'इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और अध्यात्म का संगम'
डायरेक्टर डॉ करुणेश कुमार शुक्ला के अनुसार, "वेलनेस लैब में तकनीक के साथ भारतीय परंपराओं और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान को जोड़ने की कोशिश होगी. यहां ओम का जाप, ध्यान, संगीत और वाद्य यंत्रों के प्रभाव का अध्ययन किया जाएगा. इसके बाद संस्थान यह समझने की कोशिश करेगा कि इन गतिविधियों के दौरान शरीर और मस्तिष्क में किस तरह के बदलाव होते हैं. इसके लिए वैज्ञानिक उपकरणों की मदद ली जाएगी. यानी जिस ध्यान और संगीत को अब तक केवल अनुभव के आधार पर समझा जाता रहा है, उसे मैनिट में वैज्ञानिक तरीके से परखा जाएगा."
विद्यार्थियों के लिए मेंटल वेलनेस का अतिरिक्त पेपर
मैनिट ने मानसिक स्वास्थ्य को पढ़ाई का हिस्सा बनाने की दिशा में भी कदम उठाया है. संस्थान में ह्यूमन वैल्यूज और मेंटल वेलनेस से जुड़ा अतिरिक्त पेपर शुरू किया गया है. प्रबंधन के अनुसार विद्यार्थियों को एक यूनिट यह पेपर पढ़ाया जा रहा है. राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इमोशनल इंटेलिजेंस और विद्यार्थियों के समग्र विकास पर जोर दिया गया है. डायरेक्टर डॉ करुणेश कुमार शुक्ला का मानना है, "तकनीकी ज्ञान के साथ भावनात्मक मजबूती भी एक अच्छे इंजीनियर और जिम्मेदार नागरिक के लिए जरूरी है."
1.96 करोड़ का बजट, जल्द आएंगी मशीनें
संस्थान की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर करीब 1.96 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. मैनिट प्रबंधन के अनुसार लैब के लिए जरूरी उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया चल रही है. अगले 2 महीनों में इसे शुरू करने की तैयारी है. संस्थान की योजना आगामी शैक्षणिक सत्र 2027 से विद्यार्थियों के लिए इसे उपलब्ध कराने की है. मैनिट प्रबंधन का दावा है कि देश की यह अपने तरह की पहली वेलनेस लैब होगी.
तनाव से जूझ रहे युवाओं के लिए जरूरी पहल
भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज में पदस्थ मनोचिकित्सक जेपी अग्रवाल के अनुसार, "उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ाई, प्रतियोगिता, प्लेसमेंट और भविष्य की चिंताएं विद्यार्थियों पर मानसिक दबाव बढ़ा सकती हैं. ऐसे में केवल अच्छे अंक और तकनीकी दक्षता ही पर्याप्त नहीं हैं. बल्कि विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं को समझने और तनाव से निपटने के तरीके सीखना भी जरूरी है. मैनिट की यह पहल इसी दिशा में एक अच्छा प्रयोग है. यदि लैब के जरिए विद्यार्थियों को प्रभावी रिलैक्सेशन तकनीक पहचानने में मदद मिलती है, तो इसे दूसरे तकनीकी संस्थानों में भी अपनाने का रास्ता खुल सकता है."