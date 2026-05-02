ETV Bharat / state

सत्तर साल पुरानी मानस भवन बस्ती को रौंदेंगे बुलडोजर, घरों पर ताला लगा गुम हुए लोग

राजधानी भोपाल में 70 साल पुरानी मानस भवन बस्ती में अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासनिक टीम, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका.

mohan yadav govt encroachment drive
भोपाल की 7 दशक पुरानी बस्ती में चलेगा बुलडोजर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 2, 2026 at 11:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्थित मानस भवन के पीछे 7 दशक पुरानी बस्ती को हटाने की बड़ी कार्रवाई शनिवार से शुरू हो गई है. प्रशासन की इस कार्रवाई के चलते पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है और बैरिकेडिंग कर आम आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है. सुरक्षा में करीब 400 पुलिस कर्माचारी व अधिकारी तैनात हैं. वहीं, मौके पर जिला प्रशासन के सभी अधिकारी भी मौजूद हैं.

घर पर ताला लगाकर भागे लोग

भोपाल की 70 साल पुरानी मानस भवन बस्ती पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जा रहा है. इसके लिए इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. सुबह 6 बजे से ही पूरे इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई थी और पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया था. जिला प्रशासन के अधिकारी सुबह से ही आदिवासी बस्ती पहुंच गए थे और लोगों को घर खाली करने को कहा, लेकिन लोग अपने घरों में ताला लगाकर घर छोड़कर चले गए. वहीं, पुलिस ने लोगों को पकड़-पकड़ कर उनके ताले खुलवाकर सामान बाहर निकलवाया. इसके बाद उनका सामान लोडिंग ट्रक पर लाद दिया गया.

मानस भवन बस्ती अतिक्रमण हटाने पहुंची प्रशासन की टीम (ETV Bharat)

विरोध में मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक

प्रशासन की इस कार्रवाई का कांग्रेस ने कड़ा विरोध किया है. बीती रात पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और भोपाल नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी सहित कई नेता रहवासियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए. इस दौरान एक युवक विरोध स्वरूप मोबाइल टावर पर चढ़ गया, जिसे पुलिस ने समय रहते समझाइश देकर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया.

Madhya Pradesh Illegal Colony
पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका (ETV Bharat)

विस्थापन और पुनर्वास की तैयारी

प्रभावित परिवारों को भौंरी, कलखेड़ा और मालीखेड़ी में शिफ्ट करने की योजना है. प्रशासन ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए 95 अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम तैनात की है. अनिश्चितता के डर से रहवासियों ने अपने घरों में ताले लगा दिए हैं और सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को सौंप दी है.

Bhopal residents flee locking homes
घर पर ताला लगाकर भागे लोग (ETV Bharat)

कांग्रेस ने गरीबों को जबरन उजाड़ने का लगाया आरोप

नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर स्थिति की संवेदनशीलता से अवगत कराया है. कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि दशकों से रह रहे आदिवासियों और गरीबों को जबरन उजाड़ा जा रहा है. फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है. प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी के चलते माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है.

Bhopal illegal colony demolition
अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम (ETV Bharat)

रात को घर से बाहर निकालने का आरोप

वहीं, पीड़िता ललिता बाई ने बताया, "हम पिछले 50-60 साल से यहां पर रह रहे हैं और अचानक रात में आकर हमें घर से निकाल दिया गया. रात भर हमलोग सड़क पर बैठे रहे और अब पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही. पूरा घर का सामान अंदर ही है. अब तक हमें यही नहीं मालूम कि हमलोगों को कहां पर रहने की जगह दी गई है."

मानस भवन बस्ती पर कार्रवाई के चलते दोनों ओर के रास्ते बंद हैं, जिससे बाल भवन जाने वाले लोग भटक रहे हैं. बैरिकेडिंग के कारण पहुंच मार्ग पूरी तरह ब्लॉक है, जिससे आम जनता और बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर रास्ता रोका है.

TAGGED:

MADHYA PRADESH ILLEGAL COLONY
BHOPAL ILLEGAL COLONY DEMOLITION
BHOPAL BULLDOZER ON ENCROACHMENT
MOHAN YADAV GOVT ENCROACHMENT DRIVE
BHOPAL MANAS BHAWAN BASTI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.