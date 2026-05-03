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बुलडोजर ने एक झटके में हटा दी 70 साल पुरानी बस्ती, कई बच्चों की मार्कशीट और दस्तावेज दबे

भोपाल में 70 साल पुरानी मानस भवन बस्ती पर चला बुलडोजर, जीतू पटवारी ने मौके पर पीड़ित परिवारों से की मुलाकात, इलाका छावनी में तब्दील.

JITU PATWARI TARGETED MOHAN YADAV
भोपाल की मानस भवन बस्ती पर कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 10:08 AM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर स्थित मानस भवन के पीछे की 70 साल पुरानी बस्ती को हटाने की बड़ी कार्रवाई की गई है. प्रशासन की इस कार्रवाई का जमकर विरोध भी हुआ. कांग्रेस नेता भी मौके पर पहुंचे और सरकार पर जमकर हमला बोला. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए जनविरोधी सरकार बताया. उन्होंने कहा कि, ''मोहन यादव की सरदार आदिवासी विरोधी सरकार है. मुख्यमंत्री निवास तो रहेगा लेकिन गरीबों के आशियाने नहीं रहेंगे. ऐसी सरकार को उपहार फेंकने का संकल्प हमको लेना चाहिए.''

मानस भवन बस्ती पर बुलडोजर एक्शन
भोपाल के 70 साल पुरानी मानस भवन बस्ती पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया. पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया. वहीं कार्रवाई का विरोध देखते हुए पुलिस ने भी पूरे इंतजाम कर रखे थे. कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पॉलिटेक्निक चौराहे पर पहुंचे उन्होंने पीड़ित परिवार जनों से मुलाकात की. उन्होंने इस कार्रवाई को गलत बताया और कहा कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार आदिवासी विरोधी सरकार है.

बुलडोजर ने एक झटके में हटा दी 70 साल पुरानी बस्ती (ETV Bharat)

कई बच्चों के दस्तावेज मलबे में दबे
उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि, ''मुख्यमंत्री निवास के पास जो बस्ती बसी थी उसको उजाड़ने का काम सरकार ने कर दिया. सरकार ने इतना भी मौका नहीं दिया कि यह पीड़ित परिवार अपना सामान भी निकाल पाते.'' पटवारी बोले की मुख्यमंत्री निवास तो रहेगा लेकिन गरीबों के आशियाने इस सरकार में उजाड़ दिए. उन्होंने मोहन यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि, ''इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमको लेना चाहिए. कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी मार्कशीट तक नहीं मिल पाए और आप उनका भविष्य जो है डूब गया.''

bhopal manas bhawan basti
मानस भवन बस्ती पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

'किसी को बेघर नहीं किया, सबको फ्लैट दिए जा रहे'
इधर एसडीएम दीपक पांडे ने कहा कि, ''अगस्त 2025 में नायब तहसीलदार न्यायालय ने बेदखली का नोटिस दिया था. इसके बाद कोर्ट ने स्टे लगा दिया था अप्रैल 2026 को स्टे बहाल हो गया और कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा कि जिन लोगों को वहां से हटाया जा रहा है उनको विस्थापित किया जाए. यह काम तो प्रशासन पहले ही कर रहा है.'' मलीखेड़ी स्थित उनको फ्लैट दिए जा रहे हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार के आरोपी को भी सिरे से नकार दिया.

पीड़ित परिवार जनों ने पॉलिटेक्निक चौराहे पर ही करना शुरू कर दिया. उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. लोगों का कहना है कि, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए जो गरीबों को उजाड़ दे. कई ऐसे बच्चे थे जो मीट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. कई स्पोर्ट्स स्टूडेंट हैं, जिनका दस्तावेज भी अब नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में पीड़ित परिजनों ने चोरी का आरोप भी लगाया.

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