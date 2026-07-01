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एक करंट का झटका और उजड़ गया परिवार, चाय वाले चेतराम की मौत

भोपाल में चाय स्टॉल चलाने वाले की इलेक्ट्रिक भट्टी से करंट लगने से मौत ( ETV Bharat )