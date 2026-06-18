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हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़, नंगे तारों पर चलने लगा युवक, खौफनाक मंजर देख अटकी सांसे

हाईटेंशन लाइन के खंभे पर चढ़ा युवक ( ETV Bharat )