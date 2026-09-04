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MCU में इंटरव्यू की स्कोर शीट गायब, मेरिट सूची में नंबर नहीं, छात्र ने दी हाई कोर्ट जाने की चेतावनी

भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी में एडमिशन में धांधली के आरोप, मेरिट सूची में नंबर नहीं, पैनल की जानकारी भी गोपनीय. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

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MCU में इंटरव्यू की स्कोर शीट गायब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल की स्नातकोत्तर प्रवेश प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है. एमए एमसी और एमए एपीआर में प्रवेश को लेकर विश्वविद्यालय के छात्र और पूर्व एनएसयूआई प्रदेश प्रवक्ता तनय शर्मा ने पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं. दरअसल आरटीआई के जवाब में विश्वविद्यालय की ओर से इंटरव्यू की स्कोर शीट संधारित नहीं होने की जानकारी दिए जाने का दावा किया गया है. इस मेरिट सूची में अभ्यर्थियों के अंक नहीं होने और साक्षात्कार पैनल की जानकारी को संवेदनशील बताए जाने के बाद शर्मा ने अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में शिकायत के साथ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी दी है.

इंटरव्यू के अंक कहां से आए, रिकार्ड क्यों नहीं
तनय शर्मा ने प्रवेश प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल साक्षात्कार के मूल्यांकन को लेकर उठाया है. उनका कहना है कि, ''प्रवेश के लिए इंटरव्यू के आधार पर अंक दिए गए, लेकिन आरटीआई में विश्वविद्यालय ने मूल्यांकन पत्र और अंक पत्रिका उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी. ऐसे में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि अभ्यर्थियों को अंक किस आधार पर दिए गए.'' शर्मा का कहना है कि, ''चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता जांचने के लिए मूल्यांकन का आधिकारिक रिकार्ड होना जरूरी है.''

छात्र ने दी हाई कोर्ट जाने की चेतावनी (ETV Bharat)

मेरिट सूची में अंक नहीं, पैनल की जानकारी भी नहीं
शर्मा के अनुसार, ''विश्वविद्यालय की जारी चयन सूची में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक दर्ज नहीं हैं और सूची पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं.'' वहीं आरटीआई के जवाब में साक्षात्कार पैनल के सदस्यों की जानकारी को संवेदनशील विषय बताते हुए उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके अलावा इंटरव्यू की ध्वनि-चित्र रिकार्डिंग भी सुरक्षित नहीं रखे जाने की जानकारी सामने आई है. इन बिंदुओं को आधार बनाकर शर्मा ने पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं.

प्रवेश के दौरान छात्र से मांगा गया माफीनामा
शर्मा ने दावा किया कि, ''चयन सूची जारी होने के बाद उन्हें एमए एपीआर में प्रवेश और दस्तावेज सत्यापन के लिए ई-मेल मिला. 14 अगस्त को सत्यापन के दौरान उनसे पहले से तैयार एक माफीनामे पर हस्ताक्षर करने को कहा गया. इसमें प्रवेश के लिए कृपा पूर्वक प्रवेश दिया जाए जैसी भाषा लिखी होने का दावा है.'' शर्मा ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया और सवाल उठाया कि नियमों के तहत मिलने वाले प्रवेश को कृपा के रूप में क्यों प्रस्तुत किया गया.

MCU Interview score sheet
भोपाल की माखनलाल चतुर्वेदी में एडमिशन में धांधली के आरोप (ETV Bharat)

लोकपाल से शिकायत का रास्ता भी बंद होने का दावा
शर्मा का कहना है कि, ''उन्होंने मामले को विश्वविद्यालय के लोकपाल के सामने रखने के लिए समय मांगा, लेकिन मुलाकात का अवसर नहीं मिला. उनके अनुसार विश्वविद्यालय में करीब चार माह से लोकपाल का पद रिक्त है. इसी वजह से शिकायत निवारण व्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं.'' शर्मा ने बताया कि, ''उन्होंने मामले की शिकायत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कर दी है. अब विश्वविद्यालय स्तर पर समाधान नहीं होने पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर खंडपीठ में याचिका दायर करने की तैयारी है.''

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