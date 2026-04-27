भोपाल में महिला कांग्रेस का हल्लाबोल, भोजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ
भोपाल में महिला कांग्रेस का अनोखा विरोध प्रदर्शन, 543 लोकसभा सीटों में ही महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 10:40 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया. महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुति डाली और भाजपा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की. इस दौरान महिला कांग्रेस नेता दीप्ति सिंह ने कहा कि भाजपा लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है. भाजपा के नेता आईएएस और आईपीएस जैसे बड़े अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं. उन्होंने महिलाओ को 33% आरक्षण के मुद्दे पर कहा बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाओ को उनका अधिकार मिले.
राजधानी में महिला कांग्रेसा का अनोखा प्रदर्शन
राजधानी भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर महिला सम्मान के हनन के आरोप लगाते हुए अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस पीसीसी दफ्तर के सामने महिला कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ किया. कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह ने भाजपा पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर दिखावा करने का आरोप लगाया.
भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना
कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह ने भाजपा नेताओं पर अभद्र भाषा और महिलाओं से दुर्यव्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा, "प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. भाजपा नेता अभद्र भाषा और खराब व्यावहार करते हैं. इसलिए यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की गई है कि भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि मिले और वे महिलाओं के प्रति अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करें."
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महिला कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी सीट बचाने के लिए परिसीमन कर लोकसभा की सीट बढ़ाने का काम कर रही है. जबकि हमारी मांग है कि 543 लोकसभा सीटों में ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए. भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है. विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केवल सरकार ने दिखावे का काम किया है. इससे लोगों कुछ भला नहीं होगा."