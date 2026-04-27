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भोपाल में महिला कांग्रेस का हल्लाबोल, भोजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ

महिला कांग्रेस ने भोजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस की महिला मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया. महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यज्ञ में आहुति डाली और भाजपा की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की. इस दौरान महिला कांग्रेस नेता दीप्ति सिंह ने कहा कि भाजपा लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है. भाजपा के नेता आईएएस और आईपीएस जैसे बड़े अधिकारियों पर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं और उन्हें धमकी दे रहे हैं. उन्होंने महिलाओ को 33% आरक्षण के मुद्दे पर कहा बीजेपी नहीं चाहती कि महिलाओ को उनका अधिकार मिले.

राजधानी भोपाल में सोमवार को मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस ने भाजपा नेताओं पर महिला सम्मान के हनन के आरोप लगाते हुए अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस पीसीसी दफ्तर के सामने महिला कांग्रेस ने सद्बुद्धि यज्ञ किया. कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह ने भाजपा पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर दिखावा करने का आरोप लगाया.

भोजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ (ETV Bharat)

भाजपा नेताओं की सद्बुद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना

कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव दीप्ति सिंह ने भाजपा नेताओं पर अभद्र भाषा और महिलाओं से दुर्यव्यवहार का आरोप लगाते हुए कहा, "प्रदेश में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है. भाजपा नेता अभद्र भाषा और खराब व्यावहार करते हैं. इसलिए यज्ञ के माध्यम से भगवान से प्रार्थना की गई है कि भाजपा नेताओं को सद्बुद्धि मिले और वे महिलाओं के प्रति अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करें."

भाजपा नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप (ETV Bharat)

महिला कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपनी सीट बचाने के लिए परिसीमन कर लोकसभा की सीट बढ़ाने का काम कर रही है. जबकि हमारी मांग है कि 543 लोकसभा सीटों में ही 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाए. भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत फर्क है. विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर केवल सरकार ने दिखावे का काम किया है. इससे लोगों कुछ भला नहीं होगा."