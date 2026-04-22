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लॉलीपॉप छीनने में महिला कांग्रेस और पुलिस में झड़प, कांग्रेस 24 घंटे का करेगी उपवास

भोपाल: लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित न होने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत जारी है. बीजेपी द्वारा आक्रोश रैली निकाले जाने के बाद महिला कांग्रेस ने बीजेपी कार्यालय के घेराव की कोशिश की. महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रतिकात्मक लॉलीपॉप लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान उनकी महिला पुलिस के साथ जमकर झड़प हुई. पुलिस ने महिला कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन समझाइश के बाद भी जब महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. उधर, 23 अप्रैल को कांग्रेस, किसानों के मुद्दे पर 24 घंटे का उपवास करने जा रही है.

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रीना बौरासी सेतिया ने आरोप लगाया कि "केन्द्र की मोदी सरकार ने देश की महिलाओं को महिला आरक्षण के नाम पर लॉलीपॉप देने की कोशिश की है. कांग्रेस ने हमेशा इस बिल का समर्थन किया है. 2023 में लाए गए महिला आरक्षण बिल को सर्वसम्मति से पास किया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसको लागू ही नहीं किया, बल्कि परिसीमन का एक नया बिल लेकर आ गई. महिला बिल को लेकर सरकार की नियत में ही खोट है. इसके विरोध में महिला कांग्रेस प्रतिकात्मक लॉलीपॉप लेकर बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकली, लेकिन पुलिस ने महिलाओं के साथ बदसलूकी की और शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी महिला कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया."

भोपाल में महिला कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली (ETV Bharat)

किसानों के मुद्दे पर 24 घंटे का उपवास

कांग्रेस महिला आरक्षण के अलावा किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है. गेहूं उपार्जन में गड़बड़ी सहित किसानों से जुड़े कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस 23 अप्रैल को 24 घंटे का सत्याग्रह और उपवास करने जा रही है. इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीलाल देवाई और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल होंगे. यह उपवास 24 अप्रैल तक चलेगा.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुणाल चौधरी ने आरोप लगाया कि "प्रदेश में गेहूं की खरीदी पिछले 13 दिन में सिर्फ 6.3 लाख मीट्रिक टन हो पाई है. जिस धीमी गति से गेहूं खरीदी की जा रही है, उसके हिसाब से 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने में ही 130 दिन लग जाएंगे." उन्होंने आरोप लगाया कि "सरकार पूरा गेहूं न खरीदना पड़े, इसलिए धीमी गति से खरीदी प्रक्रिया चला रही है.