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टूटी टाइल्स, पुराने बेंच और टायर, इस तरह कबाड़ से सरकारी स्कूल में तैयार हुई अनोखी साइंस लैब

कबाड़ से सरकारी स्कूल में तैयार हुई अनोखी साइंस लैब ( ETV Bharat )

इस प्रक्रिया में बच्चों को सिर्फ चित्र बनाना नहीं था, बल्कि अंगों की स्थिति, आकार और एक-दूसरे से संबंध को समझना भी था." कक्षा 10 के छात्र सुमित विश्वकर्मा बताते हैं कि "मॉडल बनाने से उन्हें यह समझने में आसानी हुई कि शरीर का कौन सा अंग कहां स्थित है. अब किसी डायग्राम के बारे में पूछे जाने पर उसे याद करने में परेशानी नहीं होती है."

राष्ट्रपति पुरस्कार पा चुकीं स्कूल में साइंस की शिक्षिका अर्चना शुक्ला बताती हैं कि "कक्षा 10 के बच्चों को लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ाते समय शिक्षक के सामने सवाल आया कि हर बार डायग्राम पेंसिल से कागज पर ही क्यों बनाए जाएं. ऐसे में हमने स्कूल के बाहर पड़ी टूटी टाइल्स का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया. बच्चों ने क्ले, स्केच पेन और टेप की मदद से इन्हीं टाइल्स पर मानव उत्सर्जी तंत्र समेत अलग-अलग जैविक संरचनाओं के रंगीन मॉडल तैयार किए.

भोपाल: जिस टूटी टाइल्स को स्कूल में बेकार समझकर कबाड़ में डाल दिया गया था, वही अब बच्चों के लिए किताब से आगे बढ़कर पढ़ाई का जरिया बन गई है. कहीं इन्हीं टाइल्स पर क्ले और रंगों से मानव शरीर के अंगों के डायग्राम तैयार किए गए, तो कहीं टूटे बेंच और पुराने टायरों से ऐसा गणित का मॉडल बनाया गया, जिसमें खेलते-खेलते बच्चे सवाल हल करते हैं. राजधानी के महात्मा गांधी सांदीपनि स्कूल के विद्यार्थियों का यह प्रयोग दिखाता है कि पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए हमेशा महंगे संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत है बच्चों को सोचने और कुछ नया करने का मौका देने की.

शिक्षिका अर्चना शुक्ला के अनुसार "जब बच्चा किसी डायग्राम को खुद क्ले से बनाता है और उसमें अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करता है, तो उसे उस संरचना पर बार-बार सोचना पड़ता है. लिवर कहां होगा, पैंक्रियाज का आकार कितना होगा या छोटी आंत की स्थिति क्या होगी. इन सवालों पर काम करते हुए बच्चे का ध्यान सिर्फ रटने पर नहीं रहता. यही वजह है कि इस तरह तैयार मॉडल बच्चों के लिए याद रखने का माध्यम बन जाते हैं."

भोपाल सांदीपनि स्कूल (ETV Bharat)

छात्र रुद्रांश बताते हैं कि "उन्होंने दोस्तों के साथ ग्रुप में मॉडल तैयार किया. टूटी टाइल्स, क्ले, स्केच पेन और टेप जैसे सामान्य सामान से तैयार मॉडल ने डायग्राम समझना आसान कर दिया. अब किसी हिस्से के बारे में पूछा जाए तो उनके दिमाग में तुरंत बनाया हुआ डायग्राम सामने आ जाता है."

टूटे बेंच और पुराने टायर से बना मैथ्स का खेल

स्कूल में प्रयोग सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं है. प्रोजेक्ट और प्राब्लम बेस्ड लर्निंग के तहत बच्चों ने छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों से बातचीत की. इससे पता चला कि गणित में कई बच्चों को परेशानी आती है. इसके बाद समाधान भी बच्चों ने ही खोजा. तब सब बच्चों ने मिलकर सोचा कि ऐसा मॉडल बनाया जाए, जिसमें खेल के जरिए गणित सिखाया जा सके. स्कूल में पड़े टूटे बेंचों की वेल्डिंग कराकर और उपलब्ध पुराने टायरों को जोड़कर एक माडल तैयार किया गया.

टूटी टाइल्स पर बच्चों ने बनाया मानव शरीर (ETV Bharat)

इसमें छोटे बच्चों के लिए सवाल लिखा जाता है, जैसे 2×6, उसके बाद बराबर का निशान और उत्तर के लिए जगह होती है. एक बच्चा सवाल हल करता है, दूसरा नया सवाल देखकर उसे हल करता है. इस तरह बच्चे खेलते-चलते गणित का अभ्यास करते हैं.

टूटे बेंच और पुराने टायर से बना मैथ्स का खेल (ETV Bharat)

750 कीलों वाला मॉडल समझाता है भौतिकी

स्कूल की साइंस लैब में बने माडल बच्चों को रोजमर्रा की चीजों में छिपे विज्ञान से जोड़ते हैं. इसका उदाहरण 750 कीलों वाला मॉडल है. एक मॉडल में एक कील है और दूसरे में सैकड़ों कीलें. बच्चों से पूछा जाता है कि अगर बैठना पड़े तो किस पर बैठना आसान होगा. जवाब के जरिए उन्हें क्षेत्रफल और दाब का संबंध समझाया जाता है. इसी अवधारणा को शिक्षक रोजमर्रा के उदाहरण से जोड़ते हैं. ठीक वैसे ही जैसे चपटा नाड़ा शरीर पर कम दबाव डालता है. इस तरह बच्चों को भौतिकी सिर्फ परीक्षा का विषय नहीं, बल्कि आसपास की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज के रूप में समझाई जा रही है.