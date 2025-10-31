ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश बनाने ऐसे हुई कांट छांट, सुनैल टप्पा राजस्थान को दे बदले में लिया सिरोंज, यूपी में बंटा बांध

मध्य प्रदेश की स्थापना को लेकर बनी किताब राजनीतिनामा लॉन्च, जानिए झांसी-ललितपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा होते रह कैसे रह गया.

Rajnitinama book Launch
राजनीतिनामा बुक लॉन्च (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 9:11 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश ये नाम भी वजूद में नहीं आया था. लेकिन सुगबुगाहट थी कि अब एक हिंदी भाषी राज्य की जरुरत है. इतिहास के पन्ने पलटिए तो पता चलता है कि कोई एक कोशिश, कोई एक आवाज कोई एकजुटता से उठाई गई मांग. बदलाव की पूरी कहानी में प्रस्तावना लिख जाती है. हिंदुस्तान के नक्शे के एकदम बीचो-बीच बना मध्य प्रदेश बना कैसे. आवाज कहां से आई. किन राज्यों से कांट छांट की गई. कहां जिलों-तहसीलों की हुई अदला बदली. कहां कौन सा बांध बना दीवार कि जिसकी जमीन मध्य प्रदेश में है और पानी उत्तर प्रदेश को हरियाता है. 70 साल बाद भी क्यों भूल सुधार नहीं हो पाया.

हमें अलग राज्य बनाना है जहां सब हिंदी भाषी हों
मध्य प्रदेश के गठन से लेकर आज तक उसकी राजनीति पर तथ्यपरक किताब राजनीतिनामा में मध्य प्रदेश के लेखक और वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी बंद पन्नों को खोलते हैं. उनकी किताब में भी इस पूरे वाकये का जिक्र है. वे बताते हैं, ''तब पुराना मध्य प्रदेश हुआ करता था, सेंट्रल प्रोविन्स जिसे कहा जाता था. सब जानते ही हैं कि मध्य प्रेदश महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के हिस्सों को लेकर बना था.'' वे बातते हैं इसमें नागपुर के अलावा सागर, बैतूल, नगरसिंहपुर यानि उस समय के महाकौशल का बड़ा इलाका मुख्य रुप से था. तब महाकौशल कांग्रेस कमेटी थी.''

उन्होंने 46 के दशक में ये प्रस्ताव दिया कि इस सेंट्रल प्रोविन्स में ऐसे जिले ज्यादा हैं महाराष्ट्र से लगे हुए जहां हिंदी नहीं बोली जाती. इसलिए हिंदी भाषियों का अलग राज्य बनना चाहिए. हमें हिंदी भाषी राज्य चाहिए. इसमें मांग की गई कि इसमें उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके विंध्य प्रदेश के कुछ इलाके भोपाल राज्य के पास वाला इलाका इन्हें जोड़कर ये राज्य बनाया जाए. ये मूल मांग उस समय महाकौशल कांग्रेस कमेटी की थी.

और ऐसे झांसी-ललितपुर मध्य प्रदेश का हिस्सा होते रह गया
मध्य प्रदेश से एकदम सटे उत्तर प्रदेश के झांसी ललितपुर भी मध्य प्रदेश का हिस्सा होते. लेकिन सियासी ताकत में सीन बदल गया. लेखक दीपक तिवारी बताते हैं, जब राज्य पुर्नगठन आयोग बना, तब महाकौशल कांग्रेस कमेटी बहुत बड़ा प्रतिवेदन दिया. इस प्रतिवेदन में उन्होंने बताया कि वे नए राज्य में क्या चाहते हैं. उसके बाद कई दशकों तक इस कमेटी के साथ पूरे प्रदेश के लिए नासूर बन गया वो घाव. जब पुर्नगठन के बाद झांसी और ललितपुर उत्तर प्रदेश में शामिल हो गए.

जबकि कमेटी ने जमकर मांग उठाई थी कि इलाके मध्य प्रदेश में शामिल हों. श्री तिवारी बताते हैं, उस समय के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस में कुछ प्रभावशाली लोग सत्ता में थे उनके बड़े हित झांसी ललितपुर में थे. कहा जाता है कि इसी वजह से वो इलाके उत्तर प्रदेश में चले गए.

स्थापना के 70 साल बाद भी ये हाल बांध यहां का पानी वहां
मध्य प्रदेश का नक्शा जब तैयार हुआ तो बहुत सी अदला बदली कांट-छांट की गई. राजस्थान उत्तर प्रदेश से सटा होने की वजह से इन राज्यों के साथ मध्य प्रदेश की कई जिलों की अदला बदली हुई. राजनीतिनामा के लेखक दीपक तिवारी बताते हैं राजस्थान से लगने वाले मध्य प्रदेश के इलाके में एक जगह थी सुनैल टप्पा ये मध्यप्रदेश में था ये राजस्थान के नक्शे में चला गया. इसी तरह से जो आज का सिंरोज है ये राजस्थान में था बाद में मध्यप्रदेश का हिस्सा बन गया. वे बताते हैं लेकिन मध्यप्रदेश के पुर्नगठन के बाद भी उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश के बीच कई गांव फंसे हुए हैं.

खासतौर पर छतरपुर टीकमगढ जिले के कई ऐसे गांव हैं. कुछ यूपी के गांव है जो मध्यप्रेदश में फंसे हैं. बंटवारा जब हो रहा था जब नया राज्य बन रहा था तब यही स्थिति बांधों के साथ भी हुई. श्री तिवारी बताते हैं. छतरपुर में अंग्रेज इंजीनियर का बनाया हुआ है एक गंगऊ बांध है. इसके पानी को लेकर बड़ा विवाद हुआ था. 1956 में सहमति हुई कि बांध जरुर यूपी का कहलाएगा लेकिन, रहेगा मध्यप्रेदश में.

अब ये स्थिति है कि मध्य प्रेदश की जमीन पर बने बांध का पानी उत्तर प्रदेश लेता है. उत्तर प्रदेश का बांध छतरपुर जिले में हैं. छतरपुर से पानी छोड़ते हैं तो उत्तर प्रदेश के बरियारपुर करके जगह है वहां से पूरे यूपी में जाता है. हैरत की बात ये है कि 70 बरस के बाद भी इन विवादों का हल सरकारें नहीं निकाल पाई. हालांकि इस लिहाज से ये गोल्डन टाइम है. एक ही राजनीतिक दल की सरकार दोनो राज्यों में है.

TAGGED:

CONGRESS ERA RAJNITINAMA BOOK
STORY OF FORMATION MADHYA PRADESH
MADHYA PRADESH FOUNDATION DAY
SUNEL TAPPA EXCHANGE SIRONJ
RAJNITINAMA BOOK LAUNCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.