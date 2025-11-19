ETV Bharat / state

कैफे में बैठे थे लड़का-लड़की, तलवार लेकर पहुंची भीड़ ने मचाया तांडव, 3 थानों की पुलिस तैनात

भोपाल के नकाबपोश बदमाशों ने मैजिक कैफे में मचाया उत्पात, तलवार और लाठी-डंडे लेकर कैफे में घुसी भीड़, जान बचाकर भागे कस्टमर.

BHOPAL CAFE ATTACK
तलवार लेकर कैफे पहुंची भीड़ ने मचाया तांडव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 6:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के एक कैफे में मंगलवार रात अचानक भीड़ द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है. जिसमें पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी से निकाले गए फुटेज में साफ दिख रहा है, कि कैफे में कुर्सी पर लड़का-लड़की बैठे हुए हैं. वहां अचानक से 20 से अधिक नकाबपोश लोग आते हैं और रेस्टोरेंट पर हमला बोल देते हैं. उनके हाथ में तलवार और लाठी-डंडे के साथ अन्य हथियार थे. हालांकि, रेस्टोरेंट पर हो रहे हमले को देखकर वहां मौजूद लड़का-लड़की अपनी जान बचाकर किसी तरह निकलने में सफल रहे.

मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अन्य की शिनाख्त जारी

मिसरोद एसीपी रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि "मिसरोद स्थित मैजिक स्पाट कैफे में नकाबपोश लोगों द्वारा तोड़फोड़ का मामला सामने आया है. यह घटना सीसीटीवी में भी कैद हुई है. कैफे संचालन सक्षम गोस्वामी की शिकायत पर निखिल और अभिषेक समेत 5 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज कराई है. जबकि घटना में शामिल अन्य लोगों की शिनाख्त की जा रही है." एसीपी कौल ने बताया कि "इनमें से मुख्य आरोपी निखिल है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह भोपाल में स्थित सेज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं."

नकाबपोश बदमाशों ने मैजिक कैफे में मचाया उत्पात (ETV Bharat)

पुरानी रंजिश के कारण कैफे पर किया हमला

एसीपी कौल ने बताया कि "दोनों ही पक्षों में पुराना विवाद है. पहले भी आपसी रंजिश के कारण दोनों ही पक्ष 2 बार आपस में लड़ाई कर चुके हैं. इनमें अधिकतर कॉलेज के छात्र हैं." रजनीश कश्यप कौल ने बताया कि " कैफे संचालक सक्षम गोस्वामी के दोस्तों से निखिल का झगड़ा होने की वजह उन्होंने बदला लेने के लिए मैजिक स्पाट कैफे पर हमला किया था." कौल ने बताया कि "अभी और लोगों की गिरफ्तारी होना है, इसके बाद इनके बयान दर्ज किए जाएंगे. तब ही स्पष्ट होगा कि हमले का असल कारण क्या था.

पुलिस अलर्ट मोड पर, 3 थानों का बल तैनात

मैजिक स्पाट रेस्टोरेंट में इस हमले के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है. विवाद की गंभीरता को देखते हुए शहर के 3 थानों की पुलिस लगाई गई है. इनमें बागसेवनिया, कटारा हिल्स और मिसरोद थाना शामिल है. एसीपी कौल ने बताया कि "तीनों थानों की टीम अलग-अलग एंगल से जांच कर रही है. घटना के समय अधिकतर हमलावरों ने अपने चेहरे ढक रखे थे. ऐसे में उन बदमाशों की भी निशानदेही की जा रही है. साक्ष्यों के आधार पर पुलिस फुटेज, रूट मैप और संबंधित अन्य मुद्दों पर जांच कर रही है."

TAGGED:

BHOPAL NEWS
MASKED MEN ATTACK MAGIC CAFE
BHOPAL VANDALIZE CAFE
POLICE DEPLOYED MAGIC CAFE
BHOPAL CAFE ATTACK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सतना कन्या महाविद्यालय में गजब झोल, एग्जाम देने के बाद भी छात्राओं को दिखाया अब्सेंट

शिवपुरी में मक्का के कम रेट से फूटा किसानों का गुस्सा, नेशनल हाईवे 46 पर चक्काजाम

इंदौर से अंतरराज्यीय बस सेवा की शुरुआत, नागपुर के बाद लखनऊ और अयोध्या भी कनेक्ट

मौत के आगे हारी मां की ममता, कुएं में छलांग लगाने के बाद भी नहीं बच सकी बच्ची

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.