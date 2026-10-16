मध्य प्रदेश में बाट तराजू और पेट्रोल पंप मशीनों के बदले नियम, 6 लाइसेंस लोक सेवा गारंटी से बाहर
कम तौलने वालों की अब खैर नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया सत्यापन शुल्क, जानिए ग्राहकों को क्या होगा फायदा. रिपोर्ट- विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 3:12 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में नाप-तौल के उपकरण बनाने, बेचने और मरम्मत करने से जुड़े छह प्रमुख लाइसेंस अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की 30 दिन की समय-सीमा खत्म हो गई है. हालांकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए तराजू, इलेक्ट्रानिक कांटे, पेट्रोल पंप की मशीनों और अस्पतालों की बीपी मशीनों के सत्यापन शुल्क तय किए गए हैं. वहीं, अमानक बाट-तराजू से कम तौलने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी है.
30 दिन में लाइसेंस जारी करने की बाध्यता खत्म
लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव अरुण परमार ने अधिसूचना जारी कर छह लाइसेंस सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम से बाहर कर दिया है. इनमें निर्माता, विक्रेता और मरम्मतकर्ता के नए लाइसेंस जारी करने तथा उनके नवीनीकरण की सेवाएं शामिल हैं. बता दें कि, सरकार ने 29 जुलाई 2021 को इन सेवाओं को अधिनियम के दायरे में शामिल किया था. तब से ही लाइसेंस के लिए 30 दिन की समय-सीमा निर्धारित थी. वहीं देरी होने पर आवेदक अपील कर सकता था और जिम्मेदार अधिकारी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान था. लेकिन अब यह व्यवस्था समाप्त हो गई है.
ग्राहकों को क्या होगा फायदा
ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि, नाप-तौल उपकरणों की जांच और सत्यापन के शुल्क तय किए गए हैं. छोटे इलेक्ट्रानिक कांटों से लेकर पेट्रोल-डीजल पंप और अस्पतालों की बीपी मशीनों तक के सत्यापन की दरें निर्धारित हैं. इससे संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित सरकारी शुल्क की जानकारी मिल सकेगी. हालांकि लाइसेंस सेवाओं को लोक सेवा गारंटी से बाहर करने का ग्राहकों को सीधे तौर पर कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता. इसका असर मुख्य रूप से उपकरण बनाने, बेचने और मरम्मत करने वाले कारोबारियों पर पड़ेगा.
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सत्यापन शुल्क की दरें तय
बता दें कि, पेट्रोल-डीजल पंप पर सत्यापन के लिए 3,000 रुपए प्रति पंप की दरें तय की गई हैं. इसी प्रकार सीएनजी और एलपीजी डिस्पेंसर के लिए 5,000 रुपए प्रति यूनिट, 20 किलोग्राम तक के इलेक्ट्रानिक कांटे के लिए 200 रुपए और पांच टन से अधिक क्षमता वाले कांटे के सत्यापन के लिए 5,000 रुपए रुपये की दर तय की गई है. इसके अलावा अस्पतालों की बीपी मशीन के लिए सत्यापन के लिए भी 200 रुपए की दर निर्धारित की गई है.
कम तौलने पर एक लाख तक जुर्माना
यदि कोई कारोबारी अमानक बाट-तराजू का इस्तेमाल करता है, ग्राहकों को कम तौलता है या बिना पंजीयन काम करता है, तो उस पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इससे ग्राहकों को सही तौल सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है. हालांकि इसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि विभाग नियमों का पालन किस तरह कराता है और शिकायतों पर कितनी तेजी से कार्रवाई होती है.
कारोबारियों पर भी पड़ेगा असर
नई दरों के अनुसार, नाप-तौल उपकरण निर्माता के लाइसेंस के लिए 1.50 लाख रुपए, विक्रेता के लिए एक लाख रुपए और मरम्मतकर्ता के लिए 50 हजार रुपए का शुल्क तय किया गया है. दूसरे राज्य में बने उपकरणों की मरम्मत करने वाले कांटा सुधारकों को अलग लाइसेंस से छूट दी गई है. वहीं, लाइसेंस जारी करने की समय-सीमा खत्म होने से कारोबारियों को आवेदन के निपटारे के लिए पहले जैसी समयबद्ध गारंटी नहीं मिलेगी.