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मध्य प्रदेश में बाट तराजू और पेट्रोल पंप मशीनों के बदले नियम, 6 लाइसेंस लोक सेवा गारंटी से बाहर

बाट तराजू और पेट्रोल पंप मशीनों के बदले नियम ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में नाप-तौल के उपकरण बनाने, बेचने और मरम्मत करने से जुड़े छह प्रमुख लाइसेंस अब लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे से बाहर हो गए हैं. ऐसे में अब लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण की 30 दिन की समय-सीमा खत्म हो गई है. हालांकि ग्राहकों के हितों की सुरक्षा के लिए तराजू, इलेक्ट्रानिक कांटे, पेट्रोल पंप की मशीनों और अस्पतालों की बीपी मशीनों के सत्यापन शुल्क तय किए गए हैं. वहीं, अमानक बाट-तराजू से कम तौलने पर एक लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान भी है.

30 दिन में लाइसेंस जारी करने की बाध्यता खत्म