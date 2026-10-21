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एमपी में बदला मौसम, 40 किमी की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट

एमपी में बदला मौसम ( Source: Getty Image )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल रहा है. कहीं दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव है, तो कहीं रातें सामान्य से ज्यादा गर्म बनी हुई हैं. इस दौरान मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश, गरज-चमक और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है. इन जिलों में 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं. वहीं ग्वालियर, चंबल, उज्जैन और इंदौर संभाग समेत कई जिलों में मौसम का असर देखने को मिल सकता है.

दिन के तापमान में कहीं राहत, कहीं बढ़ोतरी तापमान के आंकड़ों कों देखें तो प्रदेश के अलग-अलग संभागों में अधिकतम तापमान की स्थिति एक जैसी नहीं है. पिछले 24 घंटों के दौरान ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और भोपाल संभागों के कुछ जिलों में अधिकतम तापमान की एनोमली-1 से +1 डिग्री सेल्सियस के बीच रही. वहीं सागर, नर्मदापुरम, इंदौर और उज्जैन संभागों के कुछ हिस्सों में यह 1 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई.