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लिव इन रिलेशनशिप से शादी तक महिलाएं ऐसे होंगी मजबूत, मध्य प्रदेश में यूसीसी बदलेगा सीन

मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल, बिना रजिस्ट्रेशन नहीं रह सकेंगे लिव इन रिलेशन में, नियम तोड़ने पर कार्रवाई. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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मध्य प्रदेश में यूसीसी बदलेगा सीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 5:14 PM IST

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Updated : July 20, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
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भोपाल: रिश्ते और जज़्बात में सबसे ज्यादा ठगी जाती हैं महिलाएं. लेकिन मध्य प्रदेश में लागू होने जा रहा समान नागरिक संहिता यानि यूनिफॉर्म सिविल कोड कई मामलों में महिलाओं को राहत देने वाला है. लिव इन रिलेशनशिप से लेकर गर्भावस्था के आधार पर शादी में अलग होने के अब उनके पास समान अधिकार होंगे. ना बिन फेरे हम तेरे का फंडा चलेगा, ना तू नहीं और सही का फार्मूला. यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप से लेकर शादी और विवाह विच्छेद यानि डिवोर्स तक यूसीसी के बाद हर फैसले में पुरुषों के बराबर स्त्री को अधिकार होंगे.

ताकत से आएगा यूसीसी: विश्वास सारंग
खेल मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि, यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल से समानता और एकरूपता आएगी. उसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण होगा.'' उन्होंने कहा कि कि, इस बिल का विरोध वही लोग करेंगे जो महिलाओं का विरोध करना चाहते हैं. जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं. यूसीसी आएगा और ताकत से आएगा.''

मंत्री विश्वास सारंग ने किया यूसीसी बिल का स्वागत (ETV Bharat)

लिव इन से लेकर लिव आउट तक, सब निगरानी में
लिव इन रिलेशनशिप को लेकर खास तौर पर समान नागरिक संहिता में कड़े नियम बनाए गए हैं. शादी की तरह ही अब लिव इन का रजिस्ट्रेशन तो जरुरी होगा ही. अब लिव इन में रह रहा पुरुष अगर अपनी लिव इन पार्टनर से अलग हो जाता है तो ये पार्टनर गुजारा भत्ता लेने के लिए दावा कर सकती है. लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. यहां तक की रजिस्ट्रार ये जानकारी लोकल थाने तक भी शेयर करेगा. इन संबंधों के दौरान अगर संतान होती है तो वो भी कानूनी मानी जाएगी और पूरा उत्तराधिकार की अधिकारी होगी.

यदि कोई वयस्क व्यक्ति किसी अवयस्क साथी के साथ लिव इन में रहता है तो वो सजा का पात्र होगा. यूसीसी में ये भी स्पष्ट किया गया है कि कौन से संबंध होंगे जिनका लिव इन में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा. इनमें जहां एक व्यक्ति विवाहित हो और पूर्व से ही लिव इन में हो. या फिर इनमें से एक व्यक्ति अवयस्क हो. या फिर लिव इन में रह रहे एक व्यक्ति की सहमति बल पूर्वक या अनुचित प्रभाव डालकर या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई हो. जो मामले रजिस्ट्रार तक जाएंगे उनकी भी जांच की जाएगी. जिसके बाद ही उन्हें रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.

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यूसीसी के नए नियम (ETV Bharat)

छोड़ जाने से नहीं हो सकेंगे लिव आउट, जानकारी देना जरुरी
लिव इन में साथ रहना और फिर जब मर्जी चाहे निकल जाना अब तक जितना आसान रहा है. मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाने के बाद जब लिव इन में रह रहे पार्टनर्स या उनमें से कोई एक ऐसे संबंध को समाप्त करेंगे तो उसकी जानकारी भी रजिस्ट्रार को देनी होगी. अगर एक पार्टनर लिव इन से बाहर आता है तो रजिस्ट्रार उसके कथन की कॉपी दूसरे पार्टनर को उपलब्ध कराएगा. लिव इन रिलेशनशिप की समाप्ति के लिए प्रमाण पत्र दोनों को जारी करेगा. अगर दोनों पार्टनर एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं तो उसकी कोई जानकारी नहीं देनी है ऐसी स्थिति में लिव इन रिलेशनशिप स्वत: समाप्त समझा जाएगा.

UCC BILL women rights
मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ यूसीसी बिल (ETV Bharat)

इन मामलों में स्थानीय थाने तक भी भेजी जाएगी जानकारी
लिव इन के रजिस्ट्रेशन और कथन को रजिस्ट्रार स्थानीय पुलिस स्टेशन में भेजेंगे. खास तौर पर ऐसे मामलों में जिसमें की दोनों पार्टनर में से एक की आयु 21 वर्ष से कम हो. तब ऐसे ममलों की जानकारी उनके माता-पिता अभिभावक को भी दी जाएगी. अगर में इसमें कोई झूठ फरेब या गड़बड़ी दिखाई देती है तो पुलिस इस मामले में जांच के साथ कार्रवाई भी कर सकती है.

लिव इन ही नहीं शादी भी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं
यूसीसी लागू हो जाने के बाद मध्य प्रदेश में किसी भी समुदाय में एक शादी की अनिवार्यता रहेगी. शादी के रिश्ते से अलग होने की प्रक्रिया अब केवल कानूनी होगी. और सबसे बड़ी बात पुरुषों की तरह महिलाओं को भी समान अधिकार होंगे. इस तरह के मामले जिसमें पति अगर पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के संपर्क में है. और यदि वह गर्भवती हो जाती है तो ऐसे मामलो में पत्नी भी विवाह को रद्द घोषित करने की मांग उठा सकती है.

Last Updated : July 20, 2026 at 5:20 PM IST

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