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मध्य प्रदेश के पर्यटन में रोमांच का तड़का, स्काई डाइविंग और रिवर राफ्टिंग पर फोकस

मध्य प्रदेश में पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने पर काम. ग्रामीण क्षेत्रो में रोजगार बढ़ाने पर जोर. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

Madhya Pradesh Tourism
इंडिया टूरिज्म समिट 2026 (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 3:00 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में पर्यटन को केवल ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों और जंगल सफारी तक सीमित रखने के बजाय अब अनुभव आधारित उद्योग के रूप में विकसित करने की तैयारी है. चेन्नई में हुए इंडिया टूरिज्म समिट 2026 में प्रदेश ने एडवेंचर, वेलनेस, फिल्म, मेडिकल, ग्रामीण और जनजातीय पर्यटन के साथ निवेश की संभावनाओं को भी सामने रखा. इसमें बताया गया कि पर्यटन विभाग का फोकस अब पर्यटकों की संख्या बढ़ाने से ज्यादा उनके ठहरने की अवधि, अनुभव और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर है.

'देखो नहीं, महसूस करो' थीम पर पर्यटन

इंडिया टूरिज्म समिट में पर्यटन सचिव एवं एमपी टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक डॉ. इलैया राजा टी. ने प्रदेश के पर्यटन विकास का विजन साझा किया. उन्होंने कहा "मध्य प्रदेश पारंपरिक पर्यटन की परिभाषा से आगे बढ़कर ऐसा पर्यटन तंत्र तैयार कर रहा है, जहां प्रकृति के साथ रोमांच, विरासत के साथ संस्कृति और यात्रा के साथ स्थानीय अनुभव जुड़ें. इसके तहत वाइल्डलाइफ, ईको, ग्रामीण, हेरिटेज, जनजातीय, वेलनेस, मेडिकल, गोल्फ और अनुभव आधारित पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है."

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'देखो नहीं, महसूस करो' थीम पर मध्य प्रदेश में पर्यटन (ETV BHARAT)

स्काई डाइविंग से रिवर राफ्टिंग तक नए अनुभव

इलैया राजा ने बताया "पर्यटन के नए उत्पादों में एडवेंचर को खास जगह दी जा रही है. इसके अलावा फार्सिथ ट्रेक, पेंच मोगली ट्रेक, तवा-मढ़ई साइकिलिंग और ओरछा में बेतवा रिवर राफ्टिंग जैसे अनुभव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विकसित किए जा रहे हैं. वहीं उज्जैन को स्काईडाइविंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. विभाग के मुताबिक 2022 से अब तक 1,200 से ज्यादा लोग 10 हजार फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग कर चुके हैं."

धर्म और संस्कृति को अनुभव से जोड़ने की तैयारी

पर्यटन विभाग का महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, मैहर और दतिया जैसे धार्मिक स्थलों के साथ नर्मदा परिक्रमा को भी अनुभव आधारित पर्यटन से जोड़ने पर जोर है. खजुराहो नृत्य समारोह, तानसेन समारोह, लोकरंग और भगोरिया जैसे आयोजन प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को पर्यटन उत्पाद में बदल रहे हैं. वहीं फिल्म पर्यटन भी प्रदेश के लिए उभरता क्षेत्र है. अब तक मध्यप्रदेश में 502 फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है.

विभाग के अनुसार इससे करीब 1,200 करोड़ रुपए का निवेश और लगभग 1.5 लाख रोजगार अवसर जुड़े हैं. पंचायत, स्त्री और लापता लेडीज जैसी फिल्मों से प्रदेश के स्थानों को नई पहचान मिली है.

9 टाइगर रिजर्व के साथ निवेश पर भी नजर

मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व, 12 राष्ट्रीय उद्यान और 24 वन्यजीव अभयारण्य हैं. अब इन प्राकृतिक संसाधनों को जिम्मेदार और सतत पर्यटन से जोड़ते हुए उच्च गुणवत्ता वाले अनुभव विकसित करने पर जोर है. विभाग का विजन पर्यटक बढ़ाने के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और निवेश के नए अवसर तैयार करने का है.

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