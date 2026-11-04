कूड़े के ढेर में तब्दील न हो जाएं शहर! दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के सफाईकर्मी हड़ताल पर
अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए मध्य प्रदेश के सफाईकर्मी, बोले-मांगें नहीं मानीं तो कचरा भी नहीं उठेगा, हड़ताल का असर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन पर. रिपोर्ट-विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 9:58 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और दूसरी लंबित मांगों को लेकर भोपाल समेत प्रदेशभर के सफाईकर्मियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है. कर्मचारियों का दो टूक कहना है कि मांगें पूरी होने तक न कचरा उठेगा और न सफाई होगी. ऐसे में दीपावली से ठीक पहले आंदोलन शुरू होने से नगर निगम की चिंता बढ़ गई है. यदि हड़ताल लंबी चली तो 85 वार्डों की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो सकती है.
57 जिलों के कर्मचारियों का प्रदर्शन, चक्काजाम से थमा शहर
बता दें कि, मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के बैनर तले 57 जिलों के सफाईकर्मियों ने शाहजहांनी पार्क में प्रदर्शन किया. सुबह नौ बजे से धरने पर बैठे कर्मचारियों का ज्ञापन लेने जब कोई अधिकारी नहीं पहुंचा तो वे मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़े. लेकिन पुलिस ने जहांगीराबाद चौराहे पर रोक दिया. ऐसे में नाराज कर्मचारियों ने सड़क पर बैठकर चक्काजाम कर दिया. जिससे करीब तीन घंटे तक जहांगीराबाद, काली मंदिर रोड, लाल परेड मैदान और भारत टॉकीज मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा.
25 साल से संघर्ष, अब आर-पार की लड़ाई
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने बताया कि, ''संगठन 20 से 25 वर्षों से कर्मचारियों के अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, लेकिन वेतन और नियमितीकरण जैसे मुद्दे जस के तस हैं. मौजूदा वेतन में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.'' झांझोट ने बताया कि, ''बुधवार को नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रमुख सचिव मनोज दुबे से मुलाकात होगी. यदि सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलेगा.''
भोपाल नगर निगम में 14 हजार सफाई कर्मचारी
बता दें कि, नगर निगम में करीब 14 हजार सफाई कर्मचारी हैं. इनमें दो हजार नियमित, आठ हजार दैनिक वेतनभोगी और एक हजार आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं. ऐसे में हड़ताल का असर डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन से लेकर 21 जोन और 85 वार्डों की सफाई पर पड़ सकता है.
वैकल्पिक व्यवस्था के भरोसे निगम, शुरू विशेष अभियान
हड़ताल की आशंका के बीच निगम ने विशेष सफाई और फागिंग अभियान शुरू किया है. सुबह छह से 11 और दोपहर 12 से तीन बजे तक सफाई के लिए मशीनरी लगाने के निर्देश हैं. शाम चार से रात आठ बजे तक फागिंग और लार्वा की जांच होगी. वहीं निगम को उम्मीद है कि बातचीत से हड़ताल टल जाएगी, लेकिन लंबा आंदोलन हुआ तो वैकल्पिक व्यवस्था पर भी दबाव बढ़ेगा.