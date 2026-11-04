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कूड़े के ढेर में तब्दील न हो जाएं शहर! दिवाली से पहले मध्य प्रदेश के सफाईकर्मी हड़ताल पर

कूड़े के ढेर में तब्दील न हो जाएं शहर! ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में वेतन वृद्धि, नियमितीकरण और दूसरी लंबित मांगों को लेकर भोपाल समेत प्रदेशभर के सफाईकर्मियों ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है. कर्मचारियों का दो टूक कहना है कि मांगें पूरी होने तक न कचरा उठेगा और न सफाई होगी. ऐसे में दीपावली से ठीक पहले आंदोलन शुरू होने से नगर निगम की चिंता बढ़ गई है. यदि हड़ताल लंबी चली तो 85 वार्डों की सफाई व्यवस्था बेपटरी हो सकती है.

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