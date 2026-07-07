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दुर्लभ पांडुलिपियों का सिरमौर बना मध्य प्रदेश, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई की चिट्ठी बुंदेली में

सांस्कृतिक धरोहर सहेजने में मध्य प्रदेश नंबर वन. दुर्लभ प्राचीन पांडुलिपियों को ज्ञान भारतम एप पर सहेजा. रानी लक्ष्मीबाई की अति दुर्लभ फोटो मिली.

Madhya Pradesh Rare ancient manuscripts
दुर्लभ पांडुलिपियों का सिरमौर बना मध्य प्रदेश (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 7, 2026 at 7:40 AM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में 34 लाख 45 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों का रजिस्ट्रेशन किया गया है. इसमें से 12 लाख 13 हजार 127 पांडुलिपियों का वैरीफिकेशन किया जा चुका है. यह देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है. पांडुलिपियों के संरक्षण के दौरान कई ऐतिहासिक दुर्लभ पांडुलिपियां भी मिली हैं. इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अतिदुर्लभ फोटो भी मिली है, जिसे बनाने में प्राकृतिक रंगों के अलावा सोने का भी उपयोग हुआ, इसके साथ रानी लक्ष्मीबाई द्वारा लिखा गया एक पत्र भी मिला है.

1591 का हस्तलिखित दुर्लभ काव्य मिला

भारत सरकार की डिजिटल पहल ज्ञान भारतम एप पर दुर्लभ पांडुलिपियों को सहेजने के दौरान मध्य प्रदेश में कई दुर्लभ पांडुलिपियां मिली हैं. टीकमगढ़ में 10 फीट लंबा जम्बूदीप का रहस्यमयी नक्शा प्राप्त हुआ है, इसमें प्राचीन भारतीय भूगोल को दर्शाने वाला जम्बूद्वीप का दुर्लभ नक्शा अंकित है, चित्र में बीच में वृत्ताकार संरचना है और उसके चारों तरफ पर्वत मालाएं और क्षेत्र दिखाया गया है. पन्ना में महाकवि केशव दास रचित रसिक प्रिया की हस्त लिखित पांडुलिपी प्राप्त हुई है. 1591 ईसवी में रचित यह रीतिकाल का एक लक्षण ग्रंथ है, इसमें शास्त्रीय नियमों को राधा-कृष्ण के प्रेम प्रसंगों और मौलिक छंदों के जरिए समझाया गया है.

Madhya Pradesh Rare ancient manuscripts
झांसी की रानी लक्ष्मी बाई का अति प्राचीन फोटो (ETV BHARAT)

महारानी लक्ष्मीबाई ने पत्र में क्या लिखा

पांडुलिपियों के सहेजने के दौरान मध्य प्रदेश के अभिलेखागार में रानी लक्ष्मीबाई का एक दुर्लभ पत्र भी मिला है, जो 1857 के विद्रोह के कुछ महीने पहले लिखा गया था. यह पत्र बुंदेली बोली में है और इस पर रानी लक्ष्मीबाई की आधिकारिक मुहर भी लगी हुई है. यह पत्र रानी लक्ष्मीबाई ने एकजुटता का संदेश देते हुए टीकमगढ़ की रानी दुलैया जू देव को लिखा था.

इसमें उन्होंने उन्हें अपनी बड़ी बहन संबोधित करते हुए आपसी मतभेद भुलाकर एकजुट होने का आग्रह किया था. उन्होंने लिखा "हम आपके समाचार भले चाहते हैं और यहां के समाचार भले हैं. इस समय फौज की टुकड़ी तोपें लेके लड़ाई करते हैं, सो वहां की जिम्मेदारी रखो. आप हमारी बड़ी (जेठी) है. यह विनती सो समझदारी से काम करो." पत्र के नीचे मुकाम झांसी लिखा गया और सील लगाई गई.

Madhya Pradesh Rare ancient manuscripts
रानी लक्ष्मी बाई की चिट्ठी बुंदेली में (ETV BHARAT)

रानी लक्ष्मी बाई की दुर्लभ फोटो भी मिली

इसके अलावा दतिया म्यूजियम में रानी लक्ष्मीबाई की दुर्लभ पोट्रेट भी मिला है. इसमें प्राकृतिक रंगों के अलावा सोने का उपयोग किया गया है. फोटो में रानी के पीछे उनका दत्तक पुत्र दामोदर राव भी दिखाई दे रहा है, हालांकि फोटो का कुछ हिस्सा खराब हो गया है.

रानी लक्ष्मीबाई के इतिहास के जानकार और पुरातत्वविद् वसीम खान कहते हैं "यह पेंटिंग दामोदर राव के दत्तक ग्रहण के उत्सव के दौरान बनवाई गई थी. 1857 के विद्रोह के बाद जब झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो वहां लूटपाट हुई." माना जाता है कि उस समय दतिया से सफाई कर्मचारी झांसी भेजे गए थे और संभवतः यह पेंटिंग भी बाद में दतिया पहुंच गई. बाद में इसे अभिलेखागार में सुरक्षित किया गया.

सबसे ज्यादा इंदौर में पांडुलिपियां का रजिस्ट्रेशन

ज्ञान भारतम् एप पर प्रदेश में सबसे ज्यादा पांडुलिपियों का रजिस्ट्रेशन इंदौर में 3 लाख 99 हजार 477 का हुआ है. इसके अलावा रीवा में 2,68,763, बैतूल में 1,00,593 तथा छिंदवाड़ा में 77,094 पांडुलिपियां दर्ज की गईं. पन्ना से 64,257, सागर से 60,025, ग्वालियर से 29,870, उज्जैन से 20,995, रायसेन से 15,539, मंदसौर से 12,412, अनूपपुर से 11,829, नीमच से 8,950, मऊगंज से 8,406, खंडवा से 5,740, जबलपुर से 4,715, सतना से 4,061, नर्मदापुरम से 4,049, गुना से 3,937, उमरिया से 3,824, दतिया से 3,179, विदिशा से 2,745 से हुआ.

इसके अलावा सीधी से 2,497, अशोकनगर से 1,908, बालाघाट से 1,741, शहडोल से 1,397, टीकमगढ़ से 1,290, मंडला से 957, शिवपुरी से 943, धार से 870, भिंड से 800, रतलाम से 731, मुरैना से 655, शाजापुर से 638, बड़वानी से 614, सीहोर से 607, सिवनी से 564, छतरपुर से 381, देवास से 330, श्योपुर से 310, नरसिंहपुर से 254, राजगढ़ से 198, निवाड़ी से 177, खरगोन से 171, मैहर से 146, दमोह से 133, बुरहानपुर से 120, हरदा से 84, कटनी से 83, आगर मालवा से 57, सिंगरौली से 33, झाबुआ से 17, अलीराजपुर से 8, पांढुर्ना से 3 तथा डिंडोरी से 1 पांडुलिपि का पंजीकरण किया गया.

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