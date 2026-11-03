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मध्य प्रदेश में उमा, शिवराज और दिग्विजय की पदयात्रा पॉलीटिक्स, पांव-पांव आए सियासत के टर्निंग पाइंट

दो राज्यों में पदयात्रा पर मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री ( Etv Bharat )

भोपाल : राजनीति में पदयात्राओं का दौर लौट रहा है. मध्य प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्री पदयात्राओं से राजनीति को धार देते रहे हैं. उमा भारती से लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की सियासी पारी में पदयात्राएं टर्निंग पाइंट की तरह रही हैं. 04 नवम्बर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में पदयात्रा पर निकलेंगे. ठीक इसी समय दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश में चंदा चोरी से वोट चोरी तक का मुद्दा उठाए अयोध्या तक की पदयात्रा पर निकले हैं. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में पदयात्रा पर निकले हैं.

दो अलग राज्यों में पदयात्रा पर दो पूर्व मुख्यमंत्री