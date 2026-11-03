मध्य प्रदेश में उमा, शिवराज और दिग्विजय की पदयात्रा पॉलीटिक्स, पांव-पांव आए सियासत के टर्निंग पाइंट
मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और दिग्विजय सिंह पदयात्रा पर. भोपाल में राजनाथ सिंह भी करेंगे पदयात्रा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:42 PM IST
भोपाल : राजनीति में पदयात्राओं का दौर लौट रहा है. मध्य प्रदेश के तीन पूर्व मुख्यमंत्री पदयात्राओं से राजनीति को धार देते रहे हैं. उमा भारती से लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान की सियासी पारी में पदयात्राएं टर्निंग पाइंट की तरह रही हैं. 04 नवम्बर को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में पदयात्रा पर निकलेंगे. ठीक इसी समय दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश में चंदा चोरी से वोट चोरी तक का मुद्दा उठाए अयोध्या तक की पदयात्रा पर निकले हैं. मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान लखनऊ में पदयात्रा पर निकले हैं.
दो अलग राज्यों में पदयात्रा पर दो पूर्व मुख्यमंत्री
इसे इत्तेफाक कह लीजिए. आज का दिन मध्य प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री पदयात्रा पर हैं. राज्य अलग हैं. रास्ते अलग हैं. एजेंडा अलग. लेकिन जनता से कनेक्ट की सबसे आसान राह पांव पांव चलकर राजनीति के शह पर मात का टारगेट एक है. शिवराज सिंह चौहान आज लखनऊ में पैदल चले. इंडिया गठबंधन के वोट चोरी और एसआईआर से जुड़े आरोपों का जवाब देने देशभर में बीजेपी लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ का कैम्पेन चला रही है, ये पैदल मार्च उसी का हस्सा था. शिवराज ने इस मौके पर कहा "राहुल गांधी को विदेशी ताकतों से एंटी इंडिया नैरेटिव चलाने का टेंडर मिला है. राहुल और अखिलेश की न क्रेडिबिलिटी है, न कैपेबिलिटी है. राजनीति को रक्तनीति और लोकतंत्र को लूटतंत्र बनाना चाहता है इंडी गठबंधन."
79 वर्ष की उम्र में दिग्विजय एक हजार किमी पदयात्रा पर
लंबी दूरी की पदयात्राओं में दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के राजनेताओं में आगे चल रहे हैं. इस समय वे उज्जैन से शुरू हुई सनातन स्वाभिमान यात्रा पर हैं, जो अयोध्या में जाकर खत्म होगी. इस यात्रा के जरिए वे चंदा चोरी, वोट चोरी के मामले की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही की मांग कर रहे हैं. इससे पहले 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी. ये परिक्रमा पैदल करीब 2600 से 3600 किलोमीटर की होती है. इसके बाद दिग्विजय सिंह 76 वर्ष की उम्र में राहुल गांधी के साथ 04 हजार किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले. और अब 79 वर्ष की उम्र में फिर निकले हैं. इस बार यात्रा एक हजार किलोमीटर की है.
उमा भारती की राम रोटी से लेकर मां के लिए पदयात्रा
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बीजेपी से अलग होने के बाद नवम्बर से जनवरी 2005 और 2006 के बीच राम रोटी यात्रा निकाली थी. 48 दिन लंबी इस यात्रा की शुरुआत भोपाल से हुई थी और समापन अयोध्या में हुआ. बीजेपी से निष्कासित किए जाने के बाद दुबारा अपनी सियासी जमीन तैयार करने उमा भारती पदयात्रा पर निकली थी. इस यात्रा को पूरा कर लेने के बाद उन्होंने जनादेश यात्रा का ऐलान किया था. बीते साल उमा भारती ने कुल 3 दिन की एक भावनात्मक यात्रा निकाली.
टीकमगढ जिले के खरगापुर असेंम्बली में गरौली गांव से शुरू हुई ये पदयात्रा उनके ननिहाल डूंडा जाकर खत्म हुई. उमा भारती की मां इसी रास्ते पर उन्हें पैदल लेकर जाया करती थी. उसी भावना से उसी राह पर उमा भारती पैदल चलीं. इसके बीच 15 गांव पड़े. उमा भारती ने इस यात्रा के दौरान कहा था कि वे 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से लड़ेंगी.
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शिवराज की पांव-पांव वाले भैया की पहचान
शिवराज सिंह चौहान को मामा से पहले जनता ने पांव पांव वाले भैया का संबोधन दिया था. वे बात बात पर पदयात्रा करते थे. जनता से जुड़े मुद्दे उठाने हों या फिर जनसंपर्क करना हो. शिवराज कई बार तो विदिशा से बुधनी तक पैदल चल दिया करते थे. इसी के बाद उनकी पहचान पांव पांव वाले भैया के तौर पर हुई. शिवराज पैदल चलते और फिर रात में गांव में ही ठहर जाते. इससे उनका विदिशा में जनता के बीच कनेक्ट बहुत मजबूत हो गया था.
बीजेपी का अभियान, राजनाथ सिंह पदयात्रा करेंगे
बीजेपी देशभर में लोकतंत्र बचाओ और अराजकता हटाओ अभियान चला रही है. उस कार्यक्रम के तहत भोपाल में होने जा रही पदयात्रा में केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे. यात्रा का जो रूट बना है उसमें ये पदयात्रा अटल पथ से अपेक्स बैंक चौराहे के बीच ही होगी. मंत्री विश्वास सारंग ने कहा "हमें व्यापारियों का पूरा ध्यान है. इसके लिए बाजार के बीच कहीं यात्रा मार्ग है ही नहीं. बल्कि व्यापारी भी हमारे साथ पदयात्रा में शामिल हो रहे हैं."