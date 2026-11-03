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मध्य प्रदेश पुलिस को मिले 48 नए DSP, दीक्षांत समारोह में मोहन यादव ने दिया गुरु मंत्र

डीएसपी के दीक्षांत समारोह में मोहन यादव ने दिया गुरु मंत्र ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में 44वें और 45वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों (DSP) की पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सलामी ली और निरीक्षण कर उत्साहवर्धन किया. मुख्यमंत्री ने 48 नए DSP अधिकारियों को सेवा और सुरक्षा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा "माफिया से डरने की जरूरत नहीं, सख्ती से कार्रवाई करें. मध्य प्रदेश पुलिस सक्षम है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी ताकत से काम करेगी."

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