मध्य प्रदेश पुलिस को मिले 48 नए DSP, दीक्षांत समारोह में मोहन यादव ने दिया गुरु मंत्र
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पुलिस अफसरों को दी नसीहत. विवेक, धैर्य, संयम को प्राथमिकता दें. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 3:18 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी भौंरी में 44वें और 45वें बैच का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया. नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षकों (DSP) की पासिंग आउट परेड में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सलामी ली और निरीक्षण कर उत्साहवर्धन किया. मुख्यमंत्री ने 48 नए DSP अधिकारियों को सेवा और सुरक्षा का मंत्र दिया. उन्होंने कहा "माफिया से डरने की जरूरत नहीं, सख्ती से कार्रवाई करें. मध्य प्रदेश पुलिस सक्षम है और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरी ताकत से काम करेगी."
सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वालों को नसीहत
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सुरक्षा का भरोसा देना भी है. महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के लिए पुलिस अधिकारी देवदूत की तरह मददगार बनें. पुलिस की पहचान सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील से नहीं, बल्कि जनता की वास्तविक समस्याओं के समाधान से बननी चाहिए. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने से ज्यादा जरूरी सूझबूझ, निर्णय लेने की क्षमता और समस्याओं का समाधान करने का कौशल है. फील्ड में काम करते समय विवेक, धैर्य और संयम को प्राथमिकता दें."
पुलिस हर चुनौती का सामना करने में सक्षम
मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों से कहा " एक समय चंबल, ग्वालियर और विंध्य क्षेत्र डकैतों के आतंक के लिए जाने जाते थे, लेकिन पुलिस ने चुनौतियों का सामना करते हुए इन क्षेत्रों में कानून का राज स्थापित किया. मध्य प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्ति दिलाने में भी पुलिस बल की भूमिका सराहनीय रही है.
सरकार शहीद पुलिसकर्मी के परिवार के साथ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खातेगांव टीआई दिलीप पुरी की शहादत पर दुख जताते हुए कहा "सरकार शहीद पुलिसकर्मी के परिवार की हर जरूरत पूरी करने में मदद करेगी. परिवार को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दी जाएगी. जहरीली शराब और इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को सरकार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी. पुलिस जवान ने शहादत दी है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार गंभीर है."
अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें
मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के आरोपी के शॉर्ट एनकाउंटर पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा "भोपाल में रिटायर्ड IAS अधिकारी के साथ हुई घटना के आरोपी के खिलाफ आज कार्रवाई हुई है. सरकार अपराधियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करेगी. प्रयास रहेगा कि इस तरह की घटनाएं न हों, लेकिन यदि कोई अपराध होता है तो अपराधियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."
- मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, मोहन यादव सरकार निजी जमीन पर बनाएगी औद्योगिक पार्क
- हाईकोर्ट के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का विपक्ष पर तंज, बोले- कुछ लोगों को नहीं पता, कहां ज्ञापन देना है और कहां याचिका
खातेगांव TI दिलीप पुरी को श्रद्धांजलि
समारोह के दौरान DGP कैलाश मकवाना ने खातेगांव थाना प्रभारी दिलीप पुरी की मौत का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा "दिलीप पुरी को खोना पुलिस विभाग के लिए अपूरणीय क्षति है. कर्तव्य निभाना बेहद जरूरी है, लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है. प्रशिक्षण में दी गई सुरक्षा संबंधी सीख को वास्तविक परिस्थितियों में अपनाएं."