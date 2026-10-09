मानसून अभी गया नहीं, 4 दिन मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट, तेजी से बढ़ेगी ठंड
मध्य प्रदेश में मौसम के तीन रंग, 4 दिन बारिश का अलर्ट, रात का तापमान 14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 9:59 AM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज बदल रहा है. कहीं दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है, तो कहीं रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है. इस बीच अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच दिन और रात के तापमान में 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर दर्ज किया गया है. ऐसे में लोगों को दिन में गर्मी और रात में ठंडक का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुरुआती दिनों में बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि इसके बाद मौसम शुष्क होने की संभावना है.
मानसून की विदाई के बीच बादलों की आवाजाही
मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के अनुसार, ''दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. अगले 3 से 4 दिनों में मानसून की विदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ने की संभावना है. हालांकि देश के अलग-अलग हिस्सों में सक्रिय चक्रवातीय परिसंचरण और ट्रफ लाइन के असर से प्रदेश के कुछ इलाकों में मौसम बदल सकता है. इसके चलते कहीं बादल छाने, तो कहीं गरज-चमक के साथ छिटपुट बारिश होने की संभावना है.''
दिन-रात के तापमान में 18 डिग्री तक अंतर
प्रदेश में मौसम का असर तापमान के आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान के बीच 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर दर्ज किया गया. कई इलाकों में दिन का तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री अधिक रहा, जबकि कुछ जगहों पर इसमें मामूली गिरावट दर्ज की गई. वहीं रात के तापमान में अधिकांश स्थानों पर खास बदलाव नहीं हुआ, लेकिन कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री तक नीचे रहा.
अगले चार दिन बारिश और तेज हवाओं के आसार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है. इसके बाद पांचवें दिन प्रदेश में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है. हालांकि बारिश और हवाओं का असर सभी जिलों में एक जैसा नहीं रहेगा.
बदलते मौसम में सेहत का रखें ध्यान
दिन में गर्मी और रात में ठंडक के बीच दिनचर्या में सावधानी बरतना जरूरी है. तापमान में बदलाव से सर्दी-जुकाम, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों की परेशानी बढ़ सकती है. ऐसे में पर्याप्त पानी पीना, संतुलित भोजन लेना और मौसम के अनुसार कपड़े पहनना उपयोगी रहेगा. बारिश या गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों पर रुकने से बचें. बुखार या फ्लू जैसे लक्षण होने पर खुद से दवा लेने के बजाय चिकित्सकीय सलाह लें.