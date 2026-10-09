ETV Bharat / state

मानसून अभी गया नहीं, 4 दिन मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का अलर्ट, तेजी से बढ़ेगी ठंड

मध्य प्रदेश में मौसम के तीन रंग ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में मानसून की विदाई के बीच मौसम का मिजाज बदल रहा है. कहीं दिन में गर्मी का अहसास हो रहा है, तो कहीं रात के तापमान में गिरावट से ठंडक बढ़ने लगी है. इस बीच अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है. मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच दिन और रात के तापमान में 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर दर्ज किया गया है. ऐसे में लोगों को दिन में गर्मी और रात में ठंडक का सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शुरुआती दिनों में बादलों की आवाजाही और बारिश का दौर जारी रह सकता है, जबकि इसके बाद मौसम शुष्क होने की संभावना है.

मानसून की विदाई के बीच बादलों की आवाजाही