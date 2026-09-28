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मध्य प्रदेश में 3 दिन हल्की बारिश, फिर मानसून की विदाई, 2 अक्टूबर से आसमां बिल्कुल साफ

मध्य प्रदेश में इस सीजन 4 प्रतिशत पानी कम गिरा ( ETV BHARAT )

भोपाल : मध्य प्रदेश में मानसून अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है. बारिश का जोर लगभग थम चुका है. अगले 3 दिन में सिर्फ छिटपुट बौछार, गरज-चमक और तेज हवा का दौर देखने को मिल सकता है. इसके बाद मौसम के शुष्क होने के साथ मानसून की वापसी का रास्ता साफ होगा. मौसम विभाग के अनुसार "पश्चिमी मध्यप्रदेश में 28 से 30 सितंबर तक गरज-चमक और तेज हवा की चेतावनी है, जबकि 1 अक्टूबर से वहां कोई चेतावनी नहीं है. पूर्वी मध्य प्रदेश में यह गतिविधि 1 अक्टूबर तक रह सकती है और 2 अक्टूबर से कोई अलर्ट नहीं है."