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मध्य प्रदेश के उद्योगों के लिए गेमचेंजर साबित होगा पालघर में बन रहा वधावन पोर्ट

उत्तर प्रदेश के दादरी से नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक बने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की वजह से भी माल को लगने वाला 3 दिन का समय अब 12 घंटे में सिमट जाएगा. जेएनपीए की महाप्रबंधक मनीषा जाधव ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा "वाधवान पोर्ट गेमचेंजर साबित होगा. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के पास अब जगह कम पड़ रही है. इसी के मद्देनजर महाराष्ट्र के पालघर इलाके में भारत का 13 वां ग्रीन फील्ड वाधवन पोर्ट तैयार किया जा रहा है. इस ग्रीन पोर्ट को लेकर दावा ये है कि ये 2030 तक तैयार हो जाएगा."

भोपाल : मंडीदीप इंडस्ट्रीयल एरिया से लेकर इंदौर के पीथमपुर और रीवा जैसे मध्य प्रदेश के एक्सपोर्ट एरिया के लिए वधावन बंदरगाह बड़ा मददगार साबित होने वाला है. वधावन बंदरगाह महाराष्ट्र के पालघर के पास बनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश से एक्सपोर्ट होने वाली सामग्री सीमित समय में रफ्तार से पहुंचाई जा सकेगी. जवाहर लाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी द्वारा वाधवान पोर्ट बन जाने के बाद ये दुनिया के टॉप फाइव पोर्ट की सूची में आने की संभावना है.

वधावन पोर्ट दुनिया भर के टॉप 10 बंदरगाहों को टक्कर देगा. जेएनपीए की महाप्रबंधक मनीषा जाधव का कहना है "अभी वर्ल्ड रैकिंग में जेएनपीए 23 वें नंबर पर है लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि इस नए पोर्ट के बन जाने के बाद हम टॉप फाइव में जगह बना सकेंगे. मध्य प्रदेश जैसे राज्य जहां से सोयाबीन से लेकर गेंहू, दवाइयां, कॉटन और फूड प्रॉडक्ट्स बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इस बंदरगाह के बनने के बाद यहां के एक्सपोर्ट को भी और गति मिलेगी."

कंटेनर ट्रैफिक का 50 फीसदी जेएनपीए के जिम्मे

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इनफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से लगातार नए मापदंड तय कर रहा है. इस पोर्ट की गिनती देश के उन पोर्ट्स में होती है जो भारत के कुल कंटेनर ट्रैफिक का 54 फीसदी हिस्सा संभाल रहे हैं. ये रफ्तार लगातार बढ़ रही है. इसके अलावा भारत का जो कुल कस्टम रेवेन्यू है, उसमें भी 21 फीसदी का कान्ट्रीब्यूशन जेएनपीए का है. जेएनपीए की महाप्रबंधक मनीषा जाधव बताती हैं "अभी दुनियाभर की कंटेनर पोर्ट परफार्मेंस इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें दुनिया के 100 कंटेनर पोर्ट्स में इस पोर्ट की रैंकिग 23 वीं है. जिसे अभी टॉप 10 में पहुंचने का हमने लक्ष्य रखा है."

वधावन पोर्ट का वर्ल्ड के टॉप बंदरगाहों से मुकाबला (ETV BHARAT)

सेंट्रलाइज्ड पार्किंग, कंटेनर ऐसे होते हैं मैनेज

जवाहर लाल नेहरू पोर्ट अऑरिटी ने सेंट्रलाइज्ड पार्किंग प्लाजा तैयार किया है. भारत के किसी भी पोर्ट पर ये ऐसी पहली सुविधा है, जिससे फैक्ट्री से आने वाले कंटेनर्स पोर्ट तक पहुंचने से पहले मैनेज कर लिया जाता है. रोड ट्रैफिक जाम के संकट का निदान पार्किंग प्लाजा से होगा. करीब 11 एकड़ के बड़े एरिया में को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यहां पर दो हजार 800 से ज्यादा ट्रैक्टर, ट्रेलर खड़े हो सकते हैं. यहां पर पोर्ट पर एंट्री से पहले जितना भी कस्टम से जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंटेशन है, वह पूरा हो जाता है. सिंगल विडो से ये काम होता है.