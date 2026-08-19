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मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का सर्किट प्लान, सिमट जाएंगी बड़े शहरों की दूरियां

मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का सर्किट प्लान ( ETV Bharat )

सागर : रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मध्यप्रदेश मिसाल कायम कर रहा है. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का जाल पूरे मध्य प्रदेश में बिछ रहा है. ग्वालियर-भोपाल और भोपाल- जबलपुर एक्सप्रेस वे का डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. मंदसौर-भोपाल की डीपीआर पर काम चल रहा है. इस प्रोजेक्ट के आकार लेते ही मध्य प्रदेश के महानगर राजधानी भोपाल से एक्सप्रेस-वे की तेज रफ्तार सड़कों से कनेक्ट हो जाएंगे. मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने पिछले दिनों इन प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर समीक्षा की और कौन सा रोड प्रोजेक्ट किस स्थिति में है. खास बात ये है कि इंदौर-भोपाल सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट फिलहाल केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है. इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिनके डीपीआर पर काम चल रहा है, इस बारे में मुख्य सचिव ने संबंधित एंजेसियों से बात की है. भोपाल- इंदौर सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की एजेंसी तय नहीं हुई है. बाकी प्रोजेक्ट पर एमपीआरडीसी काम कर रहा है. फिलहाल इन सभी प्रोजेक्ट की लागत 50 हजार करोड़ आंकी जा रही है. मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का सर्किट प्लान (Source : National Highway) भोपाल से कम होगी महानगरों की दूरी इन सभी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के महानगर और बड़े शहरों से राजधानी भोपाल की शानदार कनेक्टिवटी करना है. इन प्रस्तावित और प्रक्रियाधीन प्रोजेक्ट के आकार लेते ही महानगरों की राजधानी भोपाल से दूरी कम हो जाएगी और तेज रफ्तार कनेक्टिवटी की सौगात मिलेगी. भोपाल-इंदौर प्रस्तावित सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की करीब 25 किमी, संस्कारधानी जबलपुर से राजधानी जबलपुर की दूरी 47 किमी और ग्वालियर की भोपाल से दूरी 80 किमी कम होने की उम्मीद है. अगर डीपीआर में कोई परिवर्तन होता है, तो ये दूरी घट बढ़ सकती है. राजधानी भोपाल में पहले होंगे ये काम