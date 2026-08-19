मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का सर्किट प्लान, सिमट जाएंगी बड़े शहरों की दूरियां
मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस के सहारे प्रदेश के बड़े शहरों की भोपाल से कनेक्टिवटी और फास्ट होगी. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 3:39 PM IST
सागर : रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मध्यप्रदेश मिसाल कायम कर रहा है. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का जाल पूरे मध्य प्रदेश में बिछ रहा है. ग्वालियर-भोपाल और भोपाल- जबलपुर एक्सप्रेस वे का डीपीआर तैयार करने के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है. भोपाल-इंदौर ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है. मंदसौर-भोपाल की डीपीआर पर काम चल रहा है. इस प्रोजेक्ट के आकार लेते ही मध्य प्रदेश के महानगर राजधानी भोपाल से एक्सप्रेस-वे की तेज रफ्तार सड़कों से कनेक्ट हो जाएंगे.
मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा
मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल ने पिछले दिनों इन प्रोजेक्ट की प्रगति को लेकर समीक्षा की और कौन सा रोड प्रोजेक्ट किस स्थिति में है. खास बात ये है कि इंदौर-भोपाल सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का प्रोजेक्ट फिलहाल केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है. इसके अलावा जिन प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया चल रही है, जिनके डीपीआर पर काम चल रहा है, इस बारे में मुख्य सचिव ने संबंधित एंजेसियों से बात की है. भोपाल- इंदौर सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की एजेंसी तय नहीं हुई है. बाकी प्रोजेक्ट पर एमपीआरडीसी काम कर रहा है. फिलहाल इन सभी प्रोजेक्ट की लागत 50 हजार करोड़ आंकी जा रही है.
भोपाल से कम होगी महानगरों की दूरी
इन सभी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के महानगर और बड़े शहरों से राजधानी भोपाल की शानदार कनेक्टिवटी करना है. इन प्रस्तावित और प्रक्रियाधीन प्रोजेक्ट के आकार लेते ही महानगरों की राजधानी भोपाल से दूरी कम हो जाएगी और तेज रफ्तार कनेक्टिवटी की सौगात मिलेगी. भोपाल-इंदौर प्रस्तावित सिक्सलेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की करीब 25 किमी, संस्कारधानी जबलपुर से राजधानी जबलपुर की दूरी 47 किमी और ग्वालियर की भोपाल से दूरी 80 किमी कम होने की उम्मीद है. अगर डीपीआर में कोई परिवर्तन होता है, तो ये दूरी घट बढ़ सकती है.
राजधानी भोपाल में पहले होंगे ये काम
प्रदेश के दूसरे महानगरों और शहरों से राजधानी भोपाल की सीधी और एक्सप्रेस वे की कनेक्टिवटी के पहले भोपाल और आसपास कई रोड प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा. भोपाल के आसपास जो काम किया जाएगा, वह इन महानगरों और शहरों के कनेक्टिवटी प्रोजेक्ट को ध्यान रखकर किया जाएगा. जिसमें राजधानी भोपाल में पश्चिमी और पूर्वी बायपास बनाए जाएंगे.
इसके अलावा भोपाल-विदिशा रोड फोरलेन किया जाएगा, जो फिलहाल काफी जर्जर हालत में है. भोपाल- विदिशा फोरलेन के लिए कैबिनेट की मंजूरी हो चुकी है. इसकी लागत 1617 करोड रुपए है. ये करीब 45 किमी लंबा फोरलेन होगा. वहीं भोपाल के पूर्वी बायपास की लागत 4 हजार करोड़ रुपये है. ये करीब 52 किमी लंबा सिक्सलेन बायपास होगा. पश्चिमी बायपास की लंबाई करीब 36 किमी होगी, जिसकी लागत 4500 करोड़ रुपये से ज्यादा है. ये फोरलेन रोड होगी, जिसके लिए जमीन अधिग्रहण शुरू हो गया है.
राजधानी भोपाल से जु़ड़ने वाले एक्सप्रेस वे प्रोजेक्ट
राजधानी भोपाल को सिंहस्थ के पहले तीन महानगर इंदौर,जबलपुर और ग्वालियर और मंदसौर से ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के प्रोजेक्ट है. ये अलग-अलग प्रोजेक्ट किस स्तर पर हैं जानिए.
- भोपाल-इंदौर : ये प्रोजेक्ट फिलहाल केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए गया है. एनएचएआई लगभग 4 हजार करोड़ की लागत से सिक्सलेन बनाने जा रही है.
- भोपाल- ग्वालियर : ये करीब 320 किमी लंबा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल फोरलेन होगा. एमपीआरडीसी ने प्रोजेक्ट का डीपीआर तैयार कराने के लिए टेंडर जारी. डीपीआर के लिए 6.23 करोड़ रुपये की लागत से सर्वे कराया जाएगा. फिलहाल भोपाल- ग्वालियर की दूरी 400 किमी है. दूरी कम होने से करीब 2 घंटे कम समय सफर में लगेगा.
- भोपाल - जबलपुर : ये प्रोजेक्ट भी फिलहाल डीपीआर तैयार करने की प्रक्रिया से गुजर रहा है. फिलहाल भोपाल और जबलपुर के बीच की दूरी 286 किमी है और करीब 5 घंटे का समय लगता है. नया रूट 239 किमी का होगा, जिसमें सफर में करीब साढे तीन घंटे लगेंगे और 47 किमी दूरी घटेगी.
- भोपाल- मंदसौर : अनुमानित लागत 11 हजार 550 करोड़. भोपाल से मंदसौर की दूरी 366 किमी है, जो 320 किमी रह जाएगी और सफर में लगने वाले 8-9 घंटे की जगह 5-6 घंटे लगेंगे.
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क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री
पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह का कहना है "राजधानी भोपाल से महानगरों और बड़े शहरों की कनेक्टिवटी सुधारने के लिए ये प्रोजेक्ट लाया गया है. जिसमें ग्वालियर,जबलपुर और इंदौर से भोपाल को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से कनेक्ट किया जा रहा है. इसमें दूरी और सफर में लगने वाले समय को कम करने पर फोकस किया जा रहा है. अलग-अलग प्रोजेक्ट अलग-अलग स्थिति में हैं. इंदौर के लिए प्रस्तावित सिक्सलेन मंजूरी के लिए भेजा गया है."
उन्होंने बताया "जबलपुर और ग्वालियर के प्रोजेक्ट के डीपीआर का टेंडर निकाला गया है. मंदसौर और भोपाल का डीपीआर लगभग तैयार हो चुका है. इसके पहले भोपाल में दो बायपास और विदिशा रोड को बनाया जा रहा है, जो कनेक्टविटी बेहतर करने में मददगार होंगे. सिंहस्थ से पहले इन प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की तैयारी है."