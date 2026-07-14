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सड़कों पर सरकारी कर्मचारी, मांग रहे 8वां वेतनमान, चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल

भोपाल में 8वें वेतनमान को लेकर सड़कों पर ग्रामीण डाक सेवक, केंद्रीय मंत्री सिंधिया से हस्तक्षेप की मांग, ढाई लाख कर्मचारियों का जीवन होगा सुरक्षित.

GRAMIN DAK SEVAK DEMAND 8TH PAY
सड़कों पर ग्रामीण डाक सेवक, मांग रहे 8वां वेतनमान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 4:10 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतनमान की घोषणा के साथ ही आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो चुका है. अब विभिन्न कर्मचारी संगठनों से आयोग दावे-आपत्ति आमंत्रित कर रहा है. इस बीच कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसमें शामिल नहीं होने से नाराजगी जता रहे हैं और इसमें ऐसे संगठनों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं. राजधानी भोपाल में मंगलवार को नर्मदापुरम रोड स्थित मुख्य डाक भवन के सामने अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

केंद्रीय मंत्रिया सिंधिया से हस्तक्षेप की मांग

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम एक ज्ञापन सौंपकर देश के 2.50 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों के भविष्य और जीवन को सुरक्षित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल नहीं किया गया है. देश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की रीढ़ बनकर काम करने वाले इन कर्मचारियों को इस वेतनमान से बाहर रखना उनके साथ अन्याय है. संघ ने मांग की है कि जीडीएस को तुरंत 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए, जिससे उनके वेतन और भत्तों में सम्मानजनक सुधार हो सके.

Gramin Dak Sevak Demand 8th Pay
भोपाल में 8वें वेतनमान को लेकर सड़कों पर ग्रामीण डाक सेवक (ETV Bharat)

2.50 लाख परिवारों के भविष्य की सुरक्षा का सवाल

अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के परिमंडल अध्यक्ष चंद्रभान सिंह पटेल ने बताया "देश के 2.50 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवक विपरीत परिस्थितियों में भी करोड़ों लोगों तक वित्तीय और डाक सेवाएं पहुंचा रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें सामाजिक सुरक्षा और पेंशन जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है. कर्मचारियों ने मांग की है कि सभी जीडीएस को नियमित कर्मचारियों के समान पेंशन योजना, सीजीएचएस या ईएसआई के तहत स्वास्थ्य लाभ और ग्रेच्युटी की सुविधा प्रदान की जाए, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद उनका जीवन सुरक्षित हो सके."

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अव्यावहारिक टारगेट और दमनकारी नीतियों पर रोक लगे

ग्रामीण डाक कर्मचारियों ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया को भेजे गए ज्ञापन में कर्मचारियों पर थोपे जा रहे अव्यावहारिक बिजनेस टारगेट को तुरंत बंद करने की मांग की गई है. इसके साथ ही संघ ने जीडीएस (आचरण एवं नियुक्ति) नियम 2020 को वापस लेकर कर्मचारी हितैषी नियम बनाने की बात कही है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके हितों से खिलवाड़ बंद नहीं हुआ और दमनकारी नीतियां वापस नहीं ली गईं, तो वे जल्द ही काम बंद कर बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे.

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