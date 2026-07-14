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सड़कों पर सरकारी कर्मचारी, मांग रहे 8वां वेतनमान, चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का दखल

भोपाल: देश में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतनमान की घोषणा के साथ ही आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन भी हो चुका है. अब विभिन्न कर्मचारी संगठनों से आयोग दावे-आपत्ति आमंत्रित कर रहा है. इस बीच कई केंद्रीय कर्मचारी संगठन इसमें शामिल नहीं होने से नाराजगी जता रहे हैं और इसमें ऐसे संगठनों को भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं. राजधानी भोपाल में मंगलवार को नर्मदापुरम रोड स्थित मुख्य डाक भवन के सामने अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के बैनर तले प्रदेश भर के डाक सेवकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान हाथों में तख्तियां और बैनर लिए बड़ी संख्या में पहुंचे कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की.

केंद्रीय मंत्रिया सिंधिया से हस्तक्षेप की मांग

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम एक ज्ञापन सौंपकर देश के 2.50 लाख से अधिक ग्रामीण डाक सेवकों के भविष्य और जीवन को सुरक्षित करने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है. कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसमें ग्रामीण डाक सेवकों को शामिल नहीं किया गया है. देश के दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक विभाग की रीढ़ बनकर काम करने वाले इन कर्मचारियों को इस वेतनमान से बाहर रखना उनके साथ अन्याय है. संघ ने मांग की है कि जीडीएस को तुरंत 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाया जाए, जिससे उनके वेतन और भत्तों में सम्मानजनक सुधार हो सके.