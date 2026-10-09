42 करोड़ अंडों का झटका! आंध्र प्रदेश में 514 तो मध्य प्रदेश में क्यों 35 अंडे, 13वें नंबर पर खिसका राज्य

42 करोड़ अंडों का झटका! आंध्र प्रदेश में 514 तो मध्य प्रदेश में क्यों 35 अंडे, 13वें नंबर पर खिसका राज्य
मध्य प्रदेश में घट रहा अंडो का उत्पादन, प्रोटीन की थाली में देश से 71 अंडे पीछे मध्य प्रदेश, पोल्ट्री फार्म पर संकट. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 4:36 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 5:10 PM IST
भोपाल: देश में एक व्यक्ति के हिस्से सालभर में औसतन 106 अंडे उपलब्ध हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा सिर्फ 35 है. यानी प्रदेश की थाली राष्ट्रीय औसत से 71 अंडे पीछे है. वहीं, आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्धता 514 अंडे है, जो मध्य प्रदेश से करीब 15 गुना ज्यादा है. दरअसल, यह अंतर सिर्फ खानपान की आदतों का नहीं, बल्कि प्रदेश में अंडा उत्पादन, पोल्ट्री उद्योग और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत भी दिखाता है.
चार साल बढ़ा, फिर 42 करोड़ अंडों का झटका
केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश में 2020-21 से 2023-24 तक अंडा उत्पादन लगातार बढ़ा. चार साल में उत्पादन 265.16 करोड़ से बढ़कर 349.19 करोड़ अंडे तक पहुंच गया. यानी तीन सालों में करीब 84 करोड़ अंडों की बढ़ोतरी हुई. लेकिन 2024-25 में यह रफ्तार थम गई. उत्पादन घटकर 307.27 करोड़ अंडे रह गया. ऐसे में एक साल में करीब 41.92 करोड़ अंडों के उत्पादन में कमी आई. इसके साथ ही प्रति व्यक्ति उपलब्धता भी 40 से घटकर 35 अंडे रह गई.
देश में उपलब्धता बढ़ी, लेकिन एमपी पीछे रह गया
राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता लगातार बढ़ी है. 2020-21 में यह 90 अंडे थी, जो 2024-25 में 106 तक पहुंच गई. इसके उलट मध्य प्रदेश में उपलब्धता 2020-21 के 32 अंडों से बढ़कर 2023-24 में 40 तक पहुंची, लेकिन अगले ही साल घटकर 35 रह गई. यानी देश में अंडे की उपलब्धता बढ़ती रही, जबकि मध्य प्रदेश में पिछले साल गिरावट दर्ज की गई.
आंध्र-तेलंगाना से 14 से 15 गुना का अंतर
दक्षिण भारत के राज्यों के आंकड़े मध्य प्रदेश की स्थिति को और साफ करते हैं. वर्ष 2024-25 में आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्धता 514 और तेलंगाना में 506 अंडे दर्ज की गई है. वहीं, तमिलनाडु में भी यह 302 और हरियाणा में 299 थी. जबकि पंजाब में 164, पश्चिम बंगाल में 161 और कर्नाटक में 146 अंडे प्रति व्यक्ति उपलब्ध रहे. पड़ोसी छत्तीसगढ़ में भी यह आंकड़ा 81 और महाराष्ट्र में 65 था. जबकि मध्य प्रदेश 35 अंडों के साथ इन राज्यों से काफी पीछे रहा.
अंडा उत्पादन में 13वें नंबर पर मध्य प्रदेश
देश का अंडा उत्पादन कुछ राज्यों में केंद्रित है. वर्ष 2024-25 में कुल उत्पादन में आंध्रप्रदेश की हिस्सेदारी 18.37 प्रतिशत, तमिलनाडु की 15.63 प्रतिशत और तेलंगाना की 12.98 प्रतिशत रही. इन तीन राज्यों की संयुक्त हिस्सेदारी देश में होने वाले कुल अंडा उत्पादन का करीब 47 प्रतिशत है. इसके मुकाबले मध्य प्रदेश देशभर में अंडा उत्पादन के मामले में 13वें स्थान पर रहा.
पोल्ट्री इंडस्ट्री में इन चुनौतियों पर ध्यान देना जरूरी
मध्य प्रदेश कुक्कूट विकास निगम के सेवानिवृत्त अधिकारी डॉ. केएस तोमर के अनुसार, ''पोल्ट्री उद्योग को सरकारी सहायता की कमी, हैचरी लगाने में देरी और बढ़ती लागत जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. चारा, बिजली, दवाओं और दूसरे राज्यों से चूजे मंगाने का खर्च बढ़ने से उत्पादकों का मुनाफा घटता है. इसके अलावा बाजार तक पहुंच, उपभोक्ताओं की खान-पान संबंधी आदतें और पोषण योजनाओं में अंडों की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण पहलू हैं.''
भोपाल में पोल्ट्री फार्म चलने वाले हसीन खान का कहना है कि, ''पोल्ट्री फार्म चलाने में सबसे ज्यादा खर्च चारे पर होता है. इसके अलावा बिजली, दवाइयों और मुर्गियों की देखभाल का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. वहीं अंडों के दाम उसी अनुपात में नहीं बढ़ते, जिससे मुनाफा कम हो जाता है. इसके अलावा मुर्गियों में बीमारी फैलने या बाजार में मांग घटने पर नुकसान और बढ़ जाता है. ऐसे में नया निवेश करना और फार्म का विस्तार करना मुश्किल हो रहा है. सरकार से यदि चारे की लागत कम करे, सस्ती बिजली और जरूरत के समय आर्थिक मदद देने की व्यवस्था करे, तब ही छोटे पोल्ट्री फार्म भी इस बाजार के हिसाब से खडे़ हो पाएंगे और अंडों का उत्पादन भी बढ़ेगा.''
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संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी मध्य प्रदेश के निदेशक पीआर सिंह को इस मामले में जानकारी के लिए फोन लगाया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया. जैसे ही उनसे बातचीत होती है खबर में पशुपालन विभाग का पक्ष भी मर्ज कर दिया जाएगा.
मध्यप्रदेश में अंडे की उपलब्धता कम होने की 5 बड़ी वजह
- आबादी के मुकाबले स्थानीय स्तर पर उत्पादन कम होना.
- मक्का और सोयाबीन खली महंगी होने से पोल्ट्री फार्म की लागत बढ़ना, जिससे कई लोग इस व्यापार से मुंह मोड़ रहे.
- छोटे उत्पादकों के सामने बाजार, परिवहन और स्थिर खरीद की चुनौतियों को होना.
- खानपान की सामाजिक-सांस्कृतिक आदतों का असर, जैसे मध्य प्रदेश जैसे राज्य में कई लोग अंडे को मांसाहारी समझकर सेवन नहीं रकते.
- स्कूलों और आंगनवाड़ियों की पोषण योजनाओं में अंडों की सीमित पहुंच है, जिससे इस उद्योग को मध्यप्रदेश में विस्तार नहीं मिल रहा है.
एक अंडे में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन
अंडा प्रोटीन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज तत्वों का स्रोत है. यह उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन का स्रोत है, जिसमें शरीर के लिए जरूरी सभी नौ अमीनो एसिड मिलते हैं. एक सामान्य आकार के अंडे से करीब 6-7 ग्राम प्रोटीन मिलता है. इसमें विटामिन बी12, विटामिन डी, कोलीन, सेलेनियम और अन्य पोषक तत्व भी होते हैं.
इसलिए हमारे शरीर के लिए अंडा जरुरी
मांसपेशियों के लिए - शरीर की मांसपेशियों के निर्माण और उनकी मरम्मत में मदद करता है.
बच्चों के विकास - प्रोटीन और दूसरे पोषक तत्व शारीरिक विकास में भूमिका निभाते हैं.
दिमाग और तंत्रिका तंत्र के लिए - अंडे में मौजूद कोलीन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के सामान्य कामकाज के लिए जरूरी है.
आंखों की सेहत - इसमें ल्यूटिन और जियाजैंथिन जैसे तत्व होते हैं, जो आंखों के स्वास्थ्य में सहायक हैं.
कम खर्च में पोषण - अंडा कम मात्रा में भी अच्छी गुणवत्ता वाला प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व उपलब्ध करा सकता है.
राज्य - प्रति व्यक्ति अंडा उपलब्धता - (राष्ट्रीय औसत से अंतर)
आंध्रप्रदेश - 514 - 408 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
तेलंगाना - 506 - 400 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
तमिलनाडू - 302 - 196 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
हरियाणा - 299 - 193 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
पंजाब - 164 - 58 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
पश्चिम बंगाल - 161 - 55 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
कर्नाटक - 146 - 40 अंडे प्रति व्यक्ति अधिक
ओडिशा - 84 - राष्ट्रीय औसत से 22 अंडे कम प्रति व्यक्ति
छत्तीसगढ़ - 81 - 25 अंडे कम प्रति व्यक्ति
महाराष्ट्र - 65 - 41 अंडे कम राष्ट्रीय औसम से प्रति व्यक्ति
मध्य प्रदेश - 35 - 71 अंडे कम प्रति व्यक्ति सलाना