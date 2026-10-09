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42 करोड़ अंडों का झटका! आंध्र प्रदेश में 514 तो मध्य प्रदेश में क्यों 35 अंडे, 13वें नंबर पर खिसका राज्य

42 करोड़ अंडों का झटका! ( ETV Bharat )

भोपाल: देश में एक व्यक्ति के हिस्से सालभर में औसतन 106 अंडे उपलब्ध हैं. लेकिन मध्य प्रदेश में यह आंकड़ा सिर्फ 35 है. यानी प्रदेश की थाली राष्ट्रीय औसत से 71 अंडे पीछे है. वहीं, आंध्र प्रदेश में प्रति व्यक्ति सालाना उपलब्धता 514 अंडे है, जो मध्य प्रदेश से करीब 15 गुना ज्यादा है. दरअसल, यह अंतर सिर्फ खानपान की आदतों का नहीं, बल्कि प्रदेश में अंडा उत्पादन, पोल्ट्री उद्योग और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत भी दिखाता है.

चार साल बढ़ा, फिर 42 करोड़ अंडों का झटका