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नशा मुक्त होगा मध्य प्रदेश, मोहन यादव के निर्देश, हॉट स्पॉट पर रखें पैनी निगरानी, हर महीने हो बैठक

नशा मुक्त मध्य प्रदेश ( X Handle @DrMohanYadav51 )

भोपाल: नशा मुक्त मध्य प्रदेश को लेकर अब मॉनिटरिंग के लिए हर महीने जिला स्तर पर बैठक की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार ने इसे एक मिशन के रुप में लिया है. मुख्यमंत्री ने बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि, शहरों के हॉट स्पॉट पर विशेष रुप से निगरानी रखी जाए.

नशा मुक्ति के लिए एक्शन, हॉट स्पॉट पर नजर

मध्य प्रदेश नशा मुक्ति के लिए अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर जैसे बड़े शहरों में नशे के हॉट स्पॉट पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हर महीने जिलास्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक करें. ताकि मिशन के रुप में चलाए जा रहे नशा मुक्त मध्य प्रदेश के कैम्पेन में पूरी मॉनिटरिंग हो सके. नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि ''केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है. प्रदेश में निरंतर समीक्षा के साथ दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई में पीछे न हटें.''