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नशा मुक्त होगा मध्य प्रदेश, मोहन यादव के निर्देश, हॉट स्पॉट पर रखें पैनी निगरानी, हर महीने हो बैठक

नशा मुक्ति की ओर बढ़ता मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मोहन यादव की कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ मीटिंग, हॉट स्पॉट पर नजर रखने के निर्देश. शिफाली पांडे की रिपोर्ट

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नशा मुक्त मध्य प्रदेश (X Handle @DrMohanYadav51)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 12:31 PM IST

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Updated : October 1, 2026 at 12:54 PM IST

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भोपाल: नशा मुक्त मध्य प्रदेश को लेकर अब मॉनिटरिंग के लिए हर महीने जिला स्तर पर बैठक की जाएगी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकार ने इसे एक मिशन के रुप में लिया है. मुख्यमंत्री ने बैठक कर प्रशासनिक अधिकारियो को निर्देश दिए हैं कि, शहरों के हॉट स्पॉट पर विशेष रुप से निगरानी रखी जाए.

नशा मुक्ति के लिए एक्शन, हॉट स्पॉट पर नजर
मध्य प्रदेश नशा मुक्ति के लिए अब इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सागर जैसे बड़े शहरों में नशे के हॉट स्पॉट पर नजर रखी जाएगी. इसके अलावा मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे हर महीने जिलास्तर पर इसकी मॉनिटरिंग के लिए बैठक करें. ताकि मिशन के रुप में चलाए जा रहे नशा मुक्त मध्य प्रदेश के कैम्पेन में पूरी मॉनिटरिंग हो सके.

नशा मुक्त मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि ''केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है. प्रदेश में निरंतर समीक्षा के साथ दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं.'' उन्होंने कहा कि, ''पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई में पीछे न हटें.''

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नशे के हॉट स्पॉट पर नजर रखने के निर्देश (ETV Bharat)

मध्य प्रदेश में दर्ज हुए दो हजार से ज्यादा मामले
बैठक में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन भी दिया. इस प्रजेंटेशन में उन्होंने बताया कि, नशीली दवा, मादक पदार्थों में उत्पादन, व्यापार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एडीपीएस एक्ट लागू है. इस कड़े कानून के तहत इस वर्ष प्रदेश में 2706 मामले दर्ज किए गए हैं. 3690 आरोपियों से अगस्त 2026 तक 46 हजार 313 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि, प्रतिबंधित कफ सीरप जप्त करने, शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर परिधि में ड्रग्स फ्री परिसर बनाने, नशा मुक्त मित्रों का सहयोग प्राप्त करने और जिलों में नशा मुक्त केंद्रों की भूमिका सक्रिय बनाने के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं. नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 की व्यवस्था भी लागू की गई है.

Last Updated : October 1, 2026 at 12:54 PM IST

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