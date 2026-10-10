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HC से झटके के बाद आर-पार के मूड में कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी 27% OBC आरक्षण की लड़ाई

ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस ( ETV Bharat )

भोपाल: हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने 2019 में आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने से जुड़े संशोधित कानून और अध्यादेश को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ छल करने का आरोप लगाया है. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि, 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने की कानूनी प्रक्रिया में सरकार करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन ओबीसी को अब भी 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिल रहा है.

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