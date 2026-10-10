HC से झटके के बाद आर-पार के मूड में कांग्रेस, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगी 27% OBC आरक्षण की लड़ाई
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस, जीतू पटवारी ने मोहन यादव-शिवराज को बताया ओबीसी का महाखलनायक. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 5:19 PM IST
भोपाल: हाई कोर्ट में जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने 2019 में आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने से जुड़े संशोधित कानून और अध्यादेश को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस ने सरकार पर ओबीसी वर्ग के साथ छल करने का आरोप लगाया है. शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकारवार्ता में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दावा किया कि, 27 प्रतिशत आरक्षण लागू कराने की कानूनी प्रक्रिया में सरकार करीब 200 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, लेकिन ओबीसी को अब भी 14 प्रतिशत आरक्षण ही मिल रहा है.
4 मुख्यमंत्री पिछड़े, फिर भी पिछड़ों के साथ छलावा
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि, ''मध्य प्रदेश में भाजपा के चार-चार मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से रह चुके हैं. इसके बावजूद पिछड़ों के साथ भाजपा सरकार छलावा कर रही है. भाजपा घबरा गई है. वोट चोरी और इसके बाद आरक्षण चोरी करने का काम भी कर रही है.'' सिंघार ने कहा कि, ''राहुल गांधी ने साफ कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उतनी उसकी भागीदारी. साल 2019 में कमलनाथ की सरकार ने भी ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किया.''
'भाजपा ने रोका ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण'
पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि, ''यह गलती से फैसला नहीं हुआ है. सोच-समझकर फैसला करवाया गया है.'' पटवारी ने इस मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री मोहन यादव को महाखलनायक बताया है. उन्होंने कहा कि, ''ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कांग्रेस सरकार अध्यादेश लेकर आई थी. विधानसभा में भाजपा के विधायकों ने भी इसे सर्वसम्मति से पास कराया था. इसके बाद इसमें राज्यपाल के हस्ताक्षर भी हुए. जिसके बाद ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण मध्य प्रदेश में दिया गया. इसी आधार पर कुछ वर्षों तक नियुक्तियां भी हुई. लेकिन बाइ इस कानून को रोकने का कुचक्र शिवराज सिंह चौहान ने रचा.''
सरकार ने कोर्ट में OBC समाज का पक्ष मजबूती से नहीं रखा! वकीलों पर करोड़ों रुपये खर्च किए, लेकिन OBC समाज की पैरवी सही ढंग से नहीं की। 📍 पीसीसी कार्यालय, भोपाल @DrMohanYadav51 @INCIndia @INCMP #US13038 https://t.co/hhs1QtEICT— Umang Singhar (@UmangSinghar) October 10, 2026
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फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस
जीतू पटवारी ने कहा कि, ''ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी. इसको लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और विवेक तन्खा से बात भी हो गई है. इस मामले में जो भी खर्च होगा, वह कांग्रेस पार्टी उठाएगी.'' पटवारी ने कहा कि, ''यदि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो 500 प्रतिशत आबीसी को 27 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाएगा. इसके साथ ही कांग्रेस इस मसले पर सभी दलों के ओबीसी जनप्रतिनिधियों को एकजुट करने का काम भी करेगी.'' इसके साथ पटवारी ने दावा किया कि, ''सीएम मोहन यादव के पीछे केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारी लगाकर रखे हैं. जो सीएम यादव से सरकार में गलतियां करा रहे हैं.''