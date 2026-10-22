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मध्य प्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सड़कों पर, उठाई DA और DR बढ़ाने की मांग

एमपी के 12 लाख सरकारी कर्मचारियों ने 2 प्रतिशत DA और DR बढ़ाने की उठाई मांग ( ETV Bharat )

भोपाल: मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि नहीं होने से कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी बढ़ गई है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़े हुए भत्ते का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत ही मिल रहा है. इस मांग को लेकर गुरुवार को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया. इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से जनवरी 2026 से बढ़े हुए भत्ते के आदेश जारी करने की मांग की. कर्मचारियों ने दीपावली से पहले मांग पूरी नहीं होने पर काली दीपावली मनाने की भी चेतावनी दी है.

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