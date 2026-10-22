मध्य प्रदेश के 12 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स सड़कों पर, उठाई DA और DR बढ़ाने की मांग
मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA में 2 प्रतिशत वृद्धि का इंतजार, नहीं मिला तो मनाएंगे काली दीपावली. रिपोर्ट विश्वास चतुर्वेदी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 22, 2026 at 5:53 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में दीपावली से पहले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2 प्रतिशत वृद्धि नहीं होने से कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी बढ़ गई है. तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का कहना है कि करीब 12 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स बढ़े हुए भत्ते का इंतजार कर रहे हैं. केंद्र में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को 58 प्रतिशत ही मिल रहा है. इस मांग को लेकर गुरुवार को तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन किया. इस दौरान हाथों में तख्तियां लेकर सरकार से जनवरी 2026 से बढ़े हुए भत्ते के आदेश जारी करने की मांग की. कर्मचारियों ने दीपावली से पहले मांग पूरी नहीं होने पर काली दीपावली मनाने की भी चेतावनी दी है.
10 महीने से बढ़ोतरी का इंतजार, सरकार पर उठाए सवाल
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने कहा कि "जनवरी 2026 से मिलने वाला 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) की वृद्धि अब तक लंबित है. इस दौरान कई त्योहार निकल गए, लेकिन सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी नहीं किए. इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई के बीच आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. संघ ने केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी बढ़ी हुई दर से भत्ता देने की मांग की है."
डीए-डीआर न देकर सरकार ने बचाए 700 करोड़
संघ ने सरकार के सामने आर्थिक प्राथमिकताओं का मुद्दा भी उठाया. उमाशंकर तिवारी ने कहा कि प्रदेश में करीब 1.25 करोड़ लाड़ली बहनों को हर महीने 10 तारीख को करीब 1,824 करोड़ रुपये की राशि दी जा रही है, जबकि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत वृद्धि की मांग लंबित है. संघ का दावा है कि पिछले 10 महीने में वृद्धि नहीं होने से सरकार ने करीब 700 करोड़ रुपये बचाए हैं.
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भोजन अवकाश में प्रदर्शन, आदेश जारी करने की मांग
बता दें कि कर्मचारियों ने गुरुवार को भोपाल में शासकीय केंद्रीय मुद्रणालय डाक भवन के सामने भोजन अवकाश के दौरान प्रदर्शन कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया. इस दौरान संघ के संरक्षक मोहन अय्यर, एलएन कैलाशिया, एसएस रजक, कोषाध्यक्ष एसएल पंजवानी और मध्य प्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष साबिर खान सहित विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. कर्मचारियों ने दीपावली से पहले बढ़े हुए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के आदेश जारी करने की मांग की. मांग पूरी नहीं होने पर काली दीपावली मनाने की चेतावनी दोहराई.