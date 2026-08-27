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रक्षाबंधन को सुबह चंद्रगहण, देशवासी देख नहीं पाएंगे पर होगा तांबे जैसा लाल चांद

भोपाल : इस बार रक्षाबधन यानी 28 अगस्त को चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है. अंतरिक्ष में एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण या डीप पार्शियल लुनर इकलिप्‍स लगने जा रहा है. हालांकि ये आंशिक ग्रहण ही होगा, जिसमें चंद्रमा का 96.3% हिस्सा पृथ्वी की घनी छाया में छिप जाएगा और वह तांबे की तरह लाल दिखाई देगा. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया "भारतीय समय के अनुसार यह घटना सुबह के समय घटित होगी, जब भारत में चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा. यही कारण है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा."

दुनिया के इन हिस्सों में दिखेगा तांबे जैसा लाल चांद

रक्षाबंधन को सुबह चंद्रगहण, तांबे जैसा लाल होगा चांद (ETV BHARAT)

खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया "पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा ये ग्रहण उत्‍तरी और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक के कुछ भागों में देखा जा सकेगा. जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्‍वी इस स्थिति में आती है कि पृथ्‍वी की गहरी छाया चंद्रमा को पूरी तरह नहीं ढंक पाती है, बल्कि आंशिक भाग को ढंकती है तो चंद्रमा का गहरी छाया से ढंका भाग ग्रहणग्रस्‍त दिखाई देता है. इसे आंशिक चंद्र ग्रहण या पार्शियल लुनर इकल्प्सि कहते हैं.