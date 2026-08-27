रक्षाबंधन को सुबह चंद्रगहण, देशवासी देख नहीं पाएंगे पर होगा तांबे जैसा लाल चांद
रक्षाबंधन की सुबह चांद को लगेगा ग्रहण, दुनिया के 41 फीसदी हिस्से में ही दिखाई देगा. शेफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 27, 2026 at 7:56 PM IST
भोपाल : इस बार रक्षाबधन यानी 28 अगस्त को चंद्रमा को ग्रहण लगने जा रहा है. अंतरिक्ष में एक गहरा आंशिक चंद्र ग्रहण या डीप पार्शियल लुनर इकलिप्स लगने जा रहा है. हालांकि ये आंशिक ग्रहण ही होगा, जिसमें चंद्रमा का 96.3% हिस्सा पृथ्वी की घनी छाया में छिप जाएगा और वह तांबे की तरह लाल दिखाई देगा. नेशनल अवार्ड प्राप्त खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया "भारतीय समय के अनुसार यह घटना सुबह के समय घटित होगी, जब भारत में चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा. यही कारण है कि यह चंद्र ग्रहण भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा."
दुनिया के इन हिस्सों में दिखेगा तांबे जैसा लाल चांद
खगोल विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया "पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा ये ग्रहण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, पश्चिम अफ्रीका और अटलांटिक के कुछ भागों में देखा जा सकेगा. जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस स्थिति में आती है कि पृथ्वी की गहरी छाया चंद्रमा को पूरी तरह नहीं ढंक पाती है, बल्कि आंशिक भाग को ढंकती है तो चंद्रमा का गहरी छाया से ढंका भाग ग्रहणग्रस्त दिखाई देता है. इसे आंशिक चंद्र ग्रहण या पार्शियल लुनर इकल्प्सि कहते हैं.
41 फीसदी दुनिया की आबादी देख सकेगी
सारिका ने बताया "गणितीय अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 41 प्रतिशत जनसंख्या इसे देख सकेगी. 12 अगस्त को हुए सूर्य ग्रहण के 15 दिन के अंतराल से यह घटना होने पर सोशल मीडिया में बताया जा रहा है कि 15 दिन के अंतर से ग्रहण होना अनिष्ट करता है, जबकि वैज्ञानिक तथ्य यह है कि कोई भी ग्रहण अकेला नहीं होता. हर ग्रहण जोड़ी के रूप मे 15 दिन के अंतर पर होता है. आज तक जितने भी ग्रहण हुये हैं, उनके 15 दिन के अंतर पर दूसरा ग्रहण होता ही है. इसलिये आज का ग्रहण कोई अनोखी घटना नहीं है."
चंद्र ग्रहण का समय
- आंशिक ग्रहण आरंभ प्रात: 08 बजकर 03 मिनिट 54 सेकंड
- आंशिक ग्रहण समाप्ति दोपहर 11 बजकर 21 मिनिट 59 सेकंड
- आंशिक ग्रहण की अवधि लगभग 03 घंटे 18 मिनिट
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आगामी ग्रहण कब-कब
- 06 फरवरी 2027 वलयाकार सूर्य ग्रहण भारत मे नहीं दिखेगा
- 20-21 फरवरी 2027 उपछाया चंद्रग्रहण भारत में दिखेगा
- 02 अगस्त 2027 पूर्ण सूर्यग्रहण भारत में आंशिक सूर्यग्रहण के रूप में दिखेगा
- 16-17 अगस्त 2027 उपछाया चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखेगा