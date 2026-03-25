13 दिन बाद कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई शुरू, 9 प्रतिशत कोटा बढ़ाएगा आपकी थाली का खर्च
गैस संकट को लेकर मध्य प्रदेश में कोटा सिस्टम लागू, होटल-रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए 9 प्रतिशत गैस सप्लाई तय.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 3:03 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश में बीते 13 दिनों से जारी कमर्शियल गैस संकट के बीच होटल, रेस्तरां और स्ट्रीट फूड कारोबारियों को आंशिक राहत मिली है. सरकार ने कोटा सिस्टम लागू कर सप्लाई शुरू करने के आदेश दिए हैं, लेकिन बेहद सीमित गैस मिलने से आम लोगों की जेब पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है.
कोटा सिस्टम से मिली राहत, लेकिन सप्लाई बेहद कम
सरकार ने गैस संकट को देखते हुए कोटा सिस्टम लागू किया है. इसके तहत होटल और रेस्तरां को उनकी जरूरत का केवल 9 प्रतिशत और स्ट्रीट फूड वेंडर्स को मात्र 7 प्रतिशत गैस ही मिल पाएगी. यानी सप्लाई शुरू तो हो गई है, लेकिन यह जरूरत के मुकाबले बहुत कम है. इससे कारोबार पूरी तरह पटरी पर लौटना अभी मुश्किल नजर आ रहा है.
जरूरी सेवाओं को प्राथमिकता, बाकी सेक्टर पर दबाव
गैस की सीमित उपलब्धता के कारण सरकार ने रक्षा बलों, अस्पतालों, हॉस्टल, जेल और शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता दी है. इन सेक्टर को अपेक्षाकृत ज्यादा गैस दी जा रही है. ऐसे में होटल और छोटे कारोबारियों को कम कोटे में ही काम चलाना पड़ रहा है. केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई 10 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रावधान है. लेकिन स्पष्ट आदेशों की कमी के चलते प्रदेश में पिछले दो हफ्तों से सप्लाई लगभग ठप हो गई थी. अब कोटा सिस्टम के जरिए इसे धीरे-धीरे बहाल किया जा रहा है.
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आम लोगों पर असर, खाना हो सकता है महंगा
कम सप्लाई के चलते होटल और स्ट्रीट फूड संचालकों को महंगे विकल्प अपनाने पड़े हैं, जैसे डीजल भट्टी या इंडक्शन. इसका सीधा असर खाने की कीमतों पर पड़ सकता है. जब तक गैस की सप्लाई सामान्य नहीं होती, बाहर खाना महंगा रहने की संभावना है. होटल और रेस्तरां संचालकों का कहना है कि, 13 दिनों तक गैस न मिलने से कारोबार ठप होने की स्थिति में पहुंच गया था. अब जो सप्लाई शुरू हुई है, वह ‘ऊंट के मुंह में जीरा’ जैसी है. हालात सामान्य होने में अभी कुछ और दिन लग सकते हैं.
स्ट्रीट वेंडर्स सबसे ज्यादा प्रभावित
कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर सबसे अधिक असर रेहड़ी-पटरी वालों पर पड़ा है. उनको सिर्फ 7 प्रतिशत गैस कोटा मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई है. उन्हें अब भी महंगे या वैकल्पिक साधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ रही है और कमाई पर असर पड़ रहा है.