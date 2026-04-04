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LPG संकट से औंधे मुंह गिरे सब्जियों के दाम, 2 से 3 रुपये किलो बिक रहा पत्तागोभी, किसानों को घाटा

150 रुपये बोरी बिकने वाली गोभी अब 35 रुपये में किसानों का कहना है कि, कुछ समय पहले तक पत्तागोभी 100 से 150 रुपये प्रति बोरी तक बिक जाती थी. लेकिन अब वही बोरी मंडियों में 35 से 40 रुपये में भी मुश्किल से बिक रही है. एक किसान ने बताया कि, पहले 10 किलो का पैकेट 120 रुपये तक बिक जाता था, लेकिन अब वही माल 30 से 35 रुपये में बिक रहा है. यानी किसानों को थोक में महज 2 से 4 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा है. इस दाम में खेती की लागत निकालना तो दूर, तुड़ाई और परिवहन का खर्च भी नहीं निकल पा रहा है.

गैस संकट से ठेले और रेस्टोरेंट पर असर पत्तागोभी की कीमतों में आई भारी गिरावट के पीछे एलपीजी संकट को बड़ी वजह बताया जा रहा है. खजूरी कला के किसान मोहम्मद हसीन ने बताया कि, ''पत्तागोभी की करीब आधी खपत चाइनीज फास्ट फूड ठेलों और रेस्टोरेंट में होती है. लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण कई फास्ट फूड ठेले बंद हो गए हैं. वहीं होटल और रेस्टोरेंट संचालकों ने भी अपने मेन्यू में कटौती कर दी है. पत्तागोभी से बनने वाले चाउमीन और अन्य चाइनीज आइटम कम बनाए जा रहे हैं. इससे बाजार में इसकी मांग तेजी से घट गई है और कीमतें औंधे मुंह गिर गई हैं.''

भोपाल: इजराइल-ईरान युद्ध के बीच बढ़े एलपीजी संकट का असर अब किसानों तक पहुंच गया है. भोपाल और आसपास के इलाकों में पत्तागोभी उत्पादक किसान भारी नुकसान झेल रहे हैं. मंडियों में पत्तागोभी का थोक भाव गिरकर 2 से 3 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. हालात यह हैं कि किसानों को तुड़ाई, मजदूरी और मंडी तक माल पहुंचाने का भाड़ा निकालना भी मुश्किल हो रहा है. वहीं गैस संकट के कारण चाइनीज फास्ट फूड ठेलों और रेस्टोरेंट में खपत घटने से बाजार में पत्तागोभी की मांग अचानक आधी रह गई है.

तुड़ाई और भाड़े का खर्च निकालना भी मुश्किल (ETV Bharat)

खेती पर लाखों खर्च, फिर भी नहीं मिल रहा दाम

पत्तागोभी की खेती करने वाले किसानों का कहना है कि, इस फसल में काफी खर्च आता है. गर्मी के मौसम में फसल को बचाने के लिए कीटनाशक और दवाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है. एक किसान ने बताया कि, आधा से एक एकड़ में पत्तागोभी की खेती करने में करीब एक लाख रुपये तक का खर्च आ जाता है. इसमें जुताई, सिंचाई, मजदूरी और जमीन का किराया भी शामिल होता है. लेकिन जब फसल तैयार होकर मंडी में पहुंचती है तो उसके दाम इतने कम मिलते हैं कि पूरी मेहनत बेकार चली जाती है.

मंडियों में अढ़तिया तय करते हैं दाम

किसानों का कहना है कि, मंडियों में कीमत तय करने का अधिकार उनके पास नहीं होता. अढ़तिया और व्यापारी ही बाजार की मांग के हिसाब से भाव तय करते हैं. एक किसान ने बताया कि, जब बाजार में खपत कम होती है तो व्यापारी भी ज्यादा माल खरीदने से बचते हैं. कई बार पत्तागोभी मंडी में पड़ी रहती है और ग्राहक ही नहीं मिलते. ऐसे में किसान मजबूरी में कम दाम पर माल बेचने को तैयार हो जाते हैं.

थोक में 2 से 3 रुपये किलो बिक रही पत्तागोभी (ETV Bharat)

बाजार में महंगी, किसान को मिल रहे कौड़ियों के दाम

खास बात यह है कि मंडी में जहां किसानों को 2 से 4 रुपये प्रति किलो का भाव मिल रहा है, वहीं शहर के बाजारों में यही पत्तागोभी 30 से 40 रुपये किलो तक बिक रही है. किसानों का कहना है कि, बीच में बिचौलियों और परिवहन खर्च के कारण कीमत बढ़ जाती है, लेकिन इसका फायदा किसानों तक नहीं पहुंचता. किसान से सस्ते में माल खरीदकर बाजार में महंगे दाम पर बेचा जा रहा है.

किसान बोले, इस बार पूरी फसल में नुकसान

किसानों का कहना है कि, इस बार पत्तागोभी की फसल में उन्हें लगभग पूरा नुकसान उठाना पड़ रहा है. कई किसानों के लिए तो खेत से फसल निकालना भी घाटे का सौदा बन गया है. कुछ किसानों का कहना है कि, तुड़ाई और मजदूरी का खर्च निकालना भी मुश्किल हो गया है. इसलिए कई जगह किसान केवल खेत खाली करने के लिए फसल काट रहे हैं. उनका कहना है कि अगर यही हाल रहा तो अगली बार पत्तागोभी की खेती करने से भी किसान बचेंगे.