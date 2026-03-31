हड़बड़ी में न करें गैस सिलेंडर बुकिंग, जालसाज कर रहे ठगी, पढ़ लें क्राइम ब्रांच की एडवाइजरी
अमेरिका-इजराइल और ईरान युद्ध से LPG का संकट, भोपाल में गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर हो रही ठगी, क्राइम ब्रांच ने जारी की एडवाइजरी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 31, 2026 at 2:30 PM IST
भोपाल: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध की वजह से वैसे ही जनता मंहगाई से परेशान है. लोगों की एलपीजी के संकट का सामना करना पड़ रहा है. वहीं दूसरी ओर जालसाज आपदा को अपने मौके में बदलना चाह रहे हैं, एलपीजी सिलेंडर के बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं. गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एडवाइजरी जारी कर आम लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.
भोपाल में बढ़ी साइबर ठगी की कोशिशें
साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार हाल के दिनों में गैस सिलेंडर बुकिंग के नाम पर ठगी की कोशिशों के मामले सामने आए हैं. साइबर अपराधी खुद को गैस एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को कॉल करते हैं और सिलेंडर बुकिंग या सब्सिडी अपडेट के नाम पर लिंक भेजते हैं. कई मामलों में मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड कराने के लिए भी कहा जाता है, जिससे मोबाइल का एक्सेस ठगों के पास पहुंच जाता है.
इन सावधानियों का रखें खास ध्यान
भोपाल पुलिस ने चेतावनी दी है कि ठग फर्जी कॉल, संदिग्ध लिंक और एपीके फाइल के जरिए लोगों के मोबाइल में सेंध लगाकर बैंक खाते तक खाली कर रहे हैं. ऐसे में साइबर क्राइम ब्रांच ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडर की बुकिंग केवल अधिकृत वेबसाइट, आधिकारिक मोबाइल ऐप या ग्राहक सेवा नंबर के माध्यम से ही करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अनजान स्रोत से प्राप्त एपीके फाइल बिल्कुल डाउनलोड न करें.
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी कॉल, मैसेज या लिंक के माध्यम से ओटीपी, बैंक डिटेल, यूपीआई पिन या पासवर्ड साझा न करें. मोबाइल में केवल भरोसेमंद ऐप ही इंस्टॉल करें और उन्हें हमेशा प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें. भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच द्वारा नागरिकों से अपील की है कि सतर्क रहें, जागरूक रहें और किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल आधिकारिक और सुरक्षित माध्यमों का ही उपयोग करें.
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संदिग्ध गतिविधि की तुरंत करें शिकायत
यदि किसी को संदिग्ध कॉल, मैसेज या लिंक प्राप्त होता है तो तुरंत अपनी गैस एजेंसी को जानकारी दें और साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 9479990636 जारी किए गए हैं. इसके अलावा शिकायत www.cybercrime.gov.in वेबसाइट पर भी दर्ज कराई जा सकती है.