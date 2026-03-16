नाले से गैस निकालने की कोशिश, LPG संकट पर कांग्रेस नेताओं का अनूठा प्रदर्शन
भोपाल में गैस निकालने के लिए नाले में उतरे कांग्रेसी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए किस्से अनुसार प्रतीकात्मक प्रयोग कर सरकार पर कसा तंज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 2:17 PM IST
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी
भोपाल: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग के असर से देश में एलपीजी आपूर्ति प्रभावित होने का मुद्दा अब सियासी रंग लेता जा रहा है. इसी को लेकर सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के पीछे सिंधु भवन के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नाले से गैस निकालने का प्रतीकात्मक प्रयोग कर सरकार पर तंज कसा.
गैस निकालने के लिए नाले में उतरे कांग्रेसी
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता नाले में उतर गए और पाइप लाइन के जरिए गैस निकालने की कोशिश करने लगे. कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया नाले में उतरकर एक तगाड़ी को उल्टा रखकर उसमें पाइप लगाते हुए, उसे गैस चूल्हे से जोड़ने का प्रयास करते नजर आए, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद गैस नहीं निकली. इसके बाद कार्यकर्ताओं ने लकड़ी जलाकर चाय बनाई और विरोध दर्ज कराया.
कांग्रेस पार्षद ने ठेले पर लकड़ी से बनाई चाय
कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह चौहान 'गुड्डू' ने नाले के पास एक प्रतीकात्मक चाय का ठेला भी लगाया. इस ठेले पर गैस सिलेंडर के पोस्टर लगाए गए थे और लकड़ी के चूल्हे पर चाय बनाई गई. पीछे लगे बैनर पर लिखा था 'कृपया मोदी जी की सलाह मानें, रसोई गैस के पीछे न भागें. गंदे नाले की गैस का उपयोग करें.'
होटल-रेस्टोरेंट पर असर, रसोई चलाना मुश्किल
पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि "यह विरोध नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए गए प्रयोग को दोहराने की कोशिश है. जिसमें उनके कहे गए किस्से अनुसार नाले के ऊपर तगाड़ी रखकर पाइप के जरिए चूल्हे को जोड़कर जलाने की कोशिश की गई, लेकिन यह सफल नहीं हो पाया. इसलिए अंत में लकड़ी से चाय बनानी पड़ी."
कांग्रेस नेताओं का कहना है कि शहर में कई जगह एलपीजी सिलेंडर की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. होटल-रेस्टोरेंट भी प्रभावित हैं और आमजन, खासकर महिलाओं के लिए रसोई चलाना मुश्किल हो रहा है.
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कलेक्टर के आदेश के बाद भी एजेंसियां रहीं बंद
कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बारोलिया ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, "जनता पहले कोरोना और नोटबंदी में लाइन में खड़ी रही और अब गैस सिलेंडर के लिए कतारों में लग रही है." उन्होंने यह भी कहा कि रविवार को कलेक्टर ने सभी गैस एजेंसियां खुली रखने के निर्देश दिए थे, लेकिन कई जगह इस आदेश का पालन नहीं हुआ. बारोलिया ने कहा, कांग्रेस निरंतर पीड़ित और शोषित जनता के साथ खड़ी रहेगी."