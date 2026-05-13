ETV Bharat / state

आधी रात सड़कों पर उतरा मुस्लिम समाज, पुलिस पर पथराव, धारा 144 लागू, भोपाल बंद की चेतावनी

भोपाल में देर रात हुआ बवाल, धार्मिक भावनाएं आहत होने पर मुस्लिम समाज ने किया प्रदर्शन, पुलिस ने लगायी धारा 144, छावनी बना पुराना भोपाल.

BHOPAL MUSLIM COMMUNITY PROTESTS
भोपाल में मुस्लिम समाज ने किया प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:44 AM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 8:10 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार देर रात धार्मिक भावनाएं आहत होने और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल के विरोध में मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए. प्रदर्शन के दौरान पुराने शहर के कई इलाकों में तनाव की स्थिति बन गई. पुलिस ने एहतियातन धारा 144 लागू कर दी, जबकि कुछ संगठनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर भोपाल बंद की चेतावनी दी है. वहीं, पुलिस पर पथराव भी हो गया, जिसमें पुलिस की गाड़ी के कांच टूट गया और चार पुलिसकर्मी घायल हो गए.

युवक से पिटाई का मामला
भोपाल में 10 मई को हिंदू संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने एक होटल में ठहरे युवक और युवती को पकड़ लिया था. आरोप है कि मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई, उसके चेहरे पर स्याही और गोबर पोता गया तथा उसे अर्धनग्न कर पुलिस के हवाले कर दिया गया. इससे पहले आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया. यह घटना गौतम नगर इलाके स्थित एक होटल की बताई जा रही है. वहीं युवती ने कहा था कि, वह युवक के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है.

भोपाल में देर रात हुआ बवाल (ETV Bharat)

धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप
इसी घटना को लेकर मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोग काजियात में एकत्र हुए. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि मारपीट के दौरान धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया. शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी मुस्लिम समाज को संबोधित किया. इसके बाद प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचा और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी के साथ रासुका लगाने की मांग की.

प्रदर्शन स्थल पहुंचे विधायक आरिफ मसूद
देर रात को हमीदिया अस्पताल और इमामी गेट क्षेत्र के पास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. मौके पर विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और कई स्थानों पर बैरिकेडिंग कर आवाजाही रोकी गई. इसी दौरान मोती मस्जिद क्षेत्र के पास पुलिस पर पथराव की घटना भी सामने आई, जिसमें चार पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं.

SECTION 144 IMPOSED BHOPAL
भोपाल में पुलिस ने लगायी धारा 144 (ETV Bharat)

पुलिस पर पथराव का आरोप
पथराव में तलैया थाना प्रभारी की गाड़ी के शीशे भी टूट गए. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को वहां से हटाया. इसके बाद पुराने शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया. एडिशनल डीसीपी शालिनी दीक्षित ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए घोषणा की कि पुराने शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है. उन्होंने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है.

BHOPAL BANDH WARNING
प्रदर्शनकारियों ने की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग (ETV Bharat)

शाहजहांनाबाद संभाग के एसीपी अनिल वाजपेयी के अनुसार, ''स्थिति अब नियंत्रण में है और लोगों को उनके घर भेज दिया गया है. पुराने शहर में पुलिस की गश्त बड़ा दी गयी है. स्थिति पर पुलिस द्वारा नजर रखी जा रही है.''

Last Updated : May 13, 2026 at 8:10 AM IST

TAGGED:

BHOPAL MUSLIM COMMUNITY PROTESTS
SECTION 144 IMPOSED BHOPAL
BHOPAL BANDH WARNING
BHOPAL HOTEL CASE
BHOPAL LOVE JIHAD CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.