भोपाल में एक मंदिर में बसा पूरा शिव परिवार, 12 ज्योर्तिलिंग और 32 गणेश स्वरूपों का संगम
भोपाल के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में एक साथ मिलेंगे 12 ज्योर्तिलिंग, पूरा शिव परिवार बसा, मैसूर की तर्ज पर 32 प्रकार के गणेश जी स्थापित.
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी
भोपाल: राजधानी भोपाल या आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है. अगर आप 12 ज्योर्तिलिंग के दर्शन के लिए सोमनाथ, मलिल्कार्जुन या काशी विश्वनाथ समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नहीं जा पा रहे तो चिंता न करें. यदि बिना पैसे खर्च किए और आसानी से 12 ज्योर्तिलिंग के दर्शन करना चाहते हैं, तो यह सब भोपाल में ही मिल जाएगा. इसके लिए आपको भोपाल के भेल क्षेत्र में स्थिति नर्मदेश्वर महादेव मंदिर जाना पड़ेगा, जहां एक ही मंदिर में शिव के पूरे परिवार की स्थापना की गई है.
राजधानी का इकलौता ऐसा मंदिर
मंदिर समिति के समन्वयक राम गोपाल ठाकुर ने बताया कि, ''राजधानी का यह इकलौता मंदिर है, जहां एक साथ 12 ज्योर्तिलिंग की स्थापना की गई है. इनमें सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, श्रयंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और घुष्णेश्वर ज्योर्तिलिंग के दर्शन नर्मदेश्वर महादेव मंदिर में मिलते हैं.'' ठाकुर ने बताया कि, ''मंदिर बनने के बाद रिटायर्ड जज उमेश गुप्ता के सुझाव पर यहां 12 ज्योर्तिलिंग की स्थापना की गई है.
मैसूर की तर्ज पर 32 प्रकार के गणेश
गोपाल ठाकुर ने बताया कि, ''देश में अब तक केवल कर्नाटक के मैसूर में स्थित श्रीकांतेश्वर मंदिर में भगवान गणेश के 32 स्वरुप के दर्शन होते हैं. इनकी सुंदर 32 प्रतिमांए लगाई गई हैं. लेकिन अब गणेश जी के 32 रुपों के दर्शन अविनाश नगर के नर्मदेश्वर मंदिर में किये जा सकते हैं.'' ठाकुर ने बताया कि, ''मंदिर में गणेश के 32 रुपों की प्रतिमाएं भी पूर्व जज गुप्ता के सुझाव पर लगाई गई हैं. इस पर होने वाला खर्च भी गुप्ता ने वहन किया है.'' ठाकुर ने बताया कि, ''मंदिर की छत विधायक कृष्णा गौर ने बनवाई है. जबकि अन्य कार्य आपसी सहयोग से पूरे किए गए हैं.''
32 स्वरुप अद्भुत, अलग-अलग इच्छाओं की होती है पूर्ति
नर्मदेश्वर मंदिर में लगाई गई भगवान गणेश के 32 स्वरुपों की प्रतिमाएं न केवल अद्भुत हैं. बल्कि यह अलग-अलग वरदान या इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं. गणेश जी का एक योद्धा वाला भी स्वरुप है, जिसमें उनके 16 हाथ हैं. एक प्रतिमा में भगवान शिव की तरह गणेश जी के तीन नेत्र और 10 हाथ हैं. एक प्रतिमा में गणेश जी को योगी की तरह वर्णित किया गया है. भगवान गणेश के किसी स्वरुप में शिव, विष्णु और ब्रह्मा हैं, तो किसी में माता सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा का रुप. गणेश के इन सभी रुपों का वर्णन गणेश पुराण में किया गया है.
एक ही मंदिर में शिव का पूरा परिवार
रामगोपाल ठाकुर ने बताया कि, ''नर्मदेश्वर मंदिर में सबसे पहले गर्भगृह का निर्माण कराया गया था. फिर इसमें एक साथ शिव के पूरे परिवार की स्थापना की गई थी. इसमें भगवान शिव के साथ माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी और हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.'' रामगोपाल ठाकुर ने बताया कि बीते 2 सालों में मंदिर का विकास हुआ है. इसमें करीब 50 लाख रुपये की लागत अब तक आई है, जो कि जनसहयोग से पूरी की गई है. यहां रामदरबार की स्थापना के साथ भगवान श्रीकृष्ण के भव्य दर्शन भी मिलते हैं.''
गणेश पुराण के अनुसार गजानन के 32 स्वरुप
1. बाल गणपति - छह भुजाओं और लाल रंग का शरीर
2. तरुण गणपति - आठ भुजाओं वाला रक्तवर्ण शरीर
3. भक्त गणपति - चार भुजाओं वाला सफेद रंग का शरीर
4. वीर गणपति - दस भुजाओं वाला रक्तवर्ण शरीर
5. शक्ति गणपति - चार भुजाओं वाला सिंदूरी रंग का शरीर
6. द्विज गणपति - चार भुजाधारी शुभ्रवर्ण शरीर
7. सिद्धि गणपति - छह भुजाधारी पिंगल वर्ण शरीर
8. विघ्न गणपति - दस भुजाधारी सुनहरी शरीर
9. उच्चिष्ठ गणपति - चार भुजाधारी नीले रंग का शरीर
10. हेरम्ब गणपति - आठ भुजाधारी गौर वर्ण शरीर
11. उद्ध गणपति - छह भुजाधारी कनक यानि सोने के रंग का शरीर
12. क्षिप्र गणपति - छह भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर
13. लक्ष्मी गणपति - आठ भुजाधारी गौर वर्ण शरीर
14. विजय गणपति - चार भुजाधारी रक्त वर्ण शरीर
15. महागणपति - आठ भुजाधारी रक्त वर्ण शरीर
16. नृत्त गणपति - छरू भुजाधारी रक्त वर्ण शरीर
17. एकाक्षर गणपति - चार भुजाधारी रक्तवर्ण शरी
18. हरिद्रा गणपति - छरू भुजाधारी पीले रंग का शरीर
19. त्र्यैक्ष गणपति - सुनहरे शरीर, तीन नेत्रों वाले चार भुजाधारी
20. वर गणपति - छरू भुजाधारी रक्तवर्ण शरीर
21. ढुण्डि गणपति - चार भुजाधारी रक्तवर्णी शरीर
22. क्षिप्र प्रसाद गणपति - छरू भुजाधारी रक्ववर्णी, त्रिनेत्र धारी
23. ऋण मोचन गणपति - चार भुजाधारी लालवस्त्र धारी
24. एकदन्त गणपति - छरू भुजाधारी श्याम वर्ण शरीर धारी
25. सृष्टि गणपति - चार भुजाधारी, मूषक पर सवार रक्तवर्णी शरीर धारी
26. द्विमुख गणपति - पीले वर्ण के चार भुजाधारी और दो मुख वाले
27. उद्दण्ड गणपति - बारह भुजाधारी रक्तवर्णी शरीर वाले, हाथ में कुमुदनी और अमृत का पात्र होता है
28. दुर्गा गणपति - आठ भुजाधारी रक्तवर्णी और लाल वस्त्र पहने हुए।
29. त्रिमुख गणपति - तीन मुख वाले, छरू भुजाधारी, रक्तवर्ण शरीर धारी
30. योग गणपति - योगमुद्रा में विराजित, नीले वस्त्र पहने, चार भुजाधारी
31. सिंह गणपति - श्वेत वर्णी आठ भुजाधारी, सिंह के मुख और हाथी की सूंड वाले
32. संकष्ट हरण गणपति - चार भुजाधारी, रक्तवर्णी शरीर, हीरा जड़ित मुकूट पहने