भोपाल में लोकतंत्र बचाओ रैली, केन्द्रीय मंत्री नड्डा बोले कांग्रेस सिर्फ हिट एंड रन का कर रही काम
लोकतंत्र बचाओ रैली में मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना. मोहन यादव बोले अब बेटे को चाहिए सत्ता. ब्रिजेन्द्र पटैरिया की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 4:14 PM IST
भोपाल: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भोपाल में आयोजित लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सिर्फ हिट और रन का काम कर रही है. वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति महोदया तक ने उनसे वोट चोरी के सबूत मांगे, लेकिन यह कभी न तो सबूत लेकर पहुंचे और न चुनाव आयोग में वोट चोरी का शपथ पत्र दिया. भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में निकली इस रैली में केन्द्रीय मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए.
'कांग्रेस सिर्फ हिट एंड रन का कर रही काम'
यात्रा के पहले टीटी नगर में हुई सभा को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित किया. इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, मंत्री कृष्णा गौर सहित कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे.
जेपी नड्डा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, "कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोट काट दिए. चुनाव आयोग ने कहा कि शपथपत्र पर लिखकर दो. इसे 470 दिन हो गए लेकिन कांग्रेस ने आज तक लिखकर नहीं दिया. फिर हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही आरोप लगाए, लेकिन लिखकर कहीं नहीं दिया. राष्ट्रपति महोदय के पास गए उन्होंने कहा कि इसका प्रूफ दो. इसके बाद कांग्रेस बाद में सबूत लेकर पहुंची ही नहीं. कांग्रेस सिर्फ हिट एंड रन का काम कर रहे हैं. कांग्रेस कहती है कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है. 356 का दुरूपयोग 90 बार कांग्रेस ने किया. इंदिरा गांधी ने 50 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया है."
'कांग्रेस का तरीका धमकाकर अपने पक्ष में करने का'
केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आरोप लगाया, "कांग्रेस का यह तरीका ही है, या तो इनके पक्ष में फैसला दो नहीं तो यह धमकाएंगे. यह संवैधानिक संस्थाओं को धमकाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं. राहुल गांधी और राजीव गांधी ने प्लानिंग कमीशन को बच ऑफ जोकर्स तक कहा था, जबकि प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष डॉ. मनमोहन सिंह ही थे."
उन्होंने कहा, "58 साल से कांग्रेस तमिलनाडु में नहीं आई. 48 साल से पश्चिम बंगाल में वापस नहीं आई. बिहार, गुजरात में कांग्रेस 35 साल से नहीं आई. उडीसा में 25 साल और दिल्ली में 12 सालों से सत्ता से कांग्रेस बाहर है. इसके बाद भी कांग्रेस वोट चोरी की बात करती है. अब कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल से भी जाएगी. जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव आयोग के तीनों आयुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट में एफीडेबिट दिया है कि फार्म 6 पर सभी एक राय थे."
'जमानत पर रिहा नेताओं का गठबंधन'
केन्द्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, "कांग्रेस आजकल प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने पर उतर आई है. एक बात याद रखना जब भी कांग्रेस ने ऐसे अपशब्द बोले हैं, जनता ने कांग्रेस को सबक सिखाया है. दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए इंडिया अलाइंस के आंदोलन पर मंच पर बैठे चार नेता जमानत पर हैं. राहुल गांधी, सोनिया गांधी, फारूख अब्दुल्ला और तेजस्वी यादव इनकी बेल हटी और यह जेल जाएंगे. इसके अलावा 13 ऐसे नेता थे जो करोड़ों के घोटाले के आरोपों में घिरे हुए हैं. इसमें तेजस्वी यादव, महुआ, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मेहबूबा मुफ्ती जैसे नेता करोड़ों के घोटालों में फंसे हुए हैं. यही इंडिया गठबंधन के नग हैं."
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'मम्मी-पापा के बाद बेटे को चाहिए सत्ता'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "बहरुल इस्लाम को सभी जानते हैं, वह पहले कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद थे, बाद में वह पद छोड़कर हाईकोर्ट के जज और चीफ जस्टिस बने और बाद में उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पक्ष में फैसला दिया. कांग्रेस चुनाव आयोग, कोर्ट तक का मजाक बनाती आई है. कांग्रेस में नेहरू, इंदिरा गांधी और फिर राहुल के पापा और फिर इनकी मम्मी ने सरकार चलाई और अब इनको सत्ता नहीं मिल रही तो यह मोदी को निशाना बना रहे हैं. इसीलिए जनता को सच्चाई बताने और अराजकता हटाने के लिए यह पद यात्रा की जा रही है."