ETV Bharat / state

भोपाल में लोकतंत्र बचाओ रैली, केन्द्रीय मंत्री नड्डा बोले कांग्रेस सिर्फ हिट एंड रन का कर रही काम

भोपाल में लोकतंत्र बचाओ रैली ( ETV Bharat )

भोपाल: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भोपाल में आयोजित लोकतंत्र बचाओ अराजकता हटाओ रैली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस सिर्फ हिट और रन का काम कर रही है. वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग से लेकर राष्ट्रपति महोदया तक ने उनसे वोट चोरी के सबूत मांगे, लेकिन यह कभी न तो सबूत लेकर पहुंचे और न चुनाव आयोग में वोट चोरी का शपथ पत्र दिया. भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में निकली इस रैली में केन्द्रीय मंत्री के अलावा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित कई मंत्री, विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए.

'कांग्रेस सिर्फ हिट एंड रन का कर रही काम' यात्रा के पहले टीटी नगर में हुई सभा को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संबोधित किया. इसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व केन्द्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया, मंत्री कृष्णा गौर सहित कई विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे.