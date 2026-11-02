30 साल, 57 चिट्ठियां 100 एकड़ से 37 एकड़ का प्रस्ताव, ऐसे अटकती गई भोपाल की लोहा मंडी
3 दशक में बदला भोपाल का भूगोल, लेकिन लोहा मंडी की नहीं बनी जगह, हर बार मास्टर प्लान में अटकती रही लोहा मंडी. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:10 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 8:36 PM IST
भोपाल: 30 साल की लंबी लड़ाई. इस दौरान सरकार को लिखी गईं एक दो नहीं 57 से ज्यादा चिट्ठियां. 1995 से 2026 तक मास्टर प्लान में हर बार ये भरोसा कि भोपाल में लोहा मंडी के लिए जमीन प्रस्तावित है, लेकिन 30 साल बाद भी भोपाल में लोहे का थोक बाजार जमीन का मुंह नहीं देख पाया. जबकि इसी दरमियान इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर व्यवस्थित लोहा मंडी बन चुकी है. तब भोपाल का लोहा बाजार कहां अटक गया. कौन सी प्रशासनिक अड़चनें आईं. व्यापारियों ने 30 साल में इस एक मांग के लिए कितना संघर्ष किया. स्मार्ट सिटी में कितनी बार प्रस्ताव आया और रद्द हुआ. व्यापारियों के सामने चुनौती क्या है. ग्राहक की मुश्किलें कितनी. डिटेल रिपोर्ट.
3 दशक में भोपाल का भूगोल बदला, लेकिन लोहा मंडी की जगह नहीं बनी
तीन दशक में भोपाल का भूगोल बदलता गया, लेकिन इस भूगोल में एक अदद लोहा मंडी की मांग इन 30 सालों में पूरी नहीं हो सकी. शहर के लोहा व्यापारी एसोसिएशन लंबे समय से इस मंडी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अभी देखें तो भोपाल के भारी ट्रैफिक दबाव के इलाके लोहा बाजार जो पुराने भोपाल में इसके अलावा जिंसी सुभाष नगर समेत ऐसे ही व्यस्ततम इलाकों में लोहे का कारोबार फैला हुआ है. इसे व्यवस्थित किए जाने की मांग उठती रही है. दिक्कत व्यापारियों के साथ ग्राहकों को भी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतने लंबे समय में भी लोहा व्यापारियों की एक मात्र मांग पूरी क्यों नहीं हो पाई. अड़चन कहां आई. सरकार ने प्रस्ताव रखा. व्यापारियों ने सहमति दी तो प्रस्ताव अमल में क्यों नहीं आ पाया.
हर बार मास्टर प्लान में ऐसे अटकती रही लोहा मंडी
30 साल पहले 1995 में जब भोपाल का मास्टर प्लान आया था. तब जनसंख्या को देखते हुए बैरसिया और विदिशा के बीच भानपुर इलाके में लोहा मंडी के लिए 100 एकड़ भूमि प्रस्तावित कर दी गई थी. भोपाल लोहा व्यवसाय एवं निर्माता संघ के अध्यक्ष बलदेव खेमानी लोहा मंडी की मांग के लिए जारी 30 साल की लड़ाई का सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं. अध्यक्ष खेमानी ने जो बताया उसके मुताबिक ऐसे आगे बढ़ता और रद्द होता गया लोहा मंडी के जमीन का प्रस्ताव.
1995 में जो मास्टर प्लान आया था. जनसंखया को देखते हुए बैरसिया और विदिशा के बीच भानपुर एरिया के आस पास लोहा मंडी के लिए 100 एकड़ जमीन प्रस्तावित की गई थी. बाद में प्रस्ताव जमीन पर ही नहीं आया.
2010 में लोहा मंडी ट्रांसपोर्ट नगर में प्रस्तावित कर दी गई, लेकिन यहां भी उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया.
2013 में फिर एक बार संघ की ओर से शासन से बात की गई कि हमें लोहा मंडी के लिए सरकारी जमीन दी जाए. इसके लिए तब कान्हासैया में साढे़ 37 एकड़ जमीन एलॉट किए जाने की बात उठी. संघ ने सहमति दी कि 100 एकड़ नहीं तो साढे़ 37 एकड़ जमीन ही मिले, लेकिन बाद में टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग ने इसे कृषि भूमि बताकर रद्द कर दिया.
भोपाल विकास योजना में 2031 का मसौदा बना. इसमें भी मध्य क्षेत्र से हटाकर लोहा मंडी को यातायात नंगर में स्थानांतरित किए जाने का बताया गया. इस पर संघ ने भी सहमति दे दी.
अब 2047 का मास्टर प्लान आया है. इस बार फिर यातायात नगर का प्रस्ताव दिया गया है. भोपाल लोहा व्यवसाय एवं निर्माता संघ के अध्यक्ष बलदेव खेमानी कहते हैं, हैरत की बात ये है कि भोपाल में लोहा मंडी स्थापित करने का जो प्रयास है, वो प्रस्ताव में ही चल रहा है. इस बीच कई सवाल खड़े हैं. 100 हेक्टेयर भूमि कहां गई. शर्मनाक स्थिति है. राजधानी होने के बावजूद भोपाल में लोहा मंडी नहीं है, इंदौर ग्वालियर जबलपुर हमसे आगे निकल गए हैं."
जीआईएस में 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट, 10 हजार नौकरी का ऑफर दिया
भोपाल लोहा व्यवसाय एवं निर्माता संघ के अध्यक्ष बलदेव खेमानी कहते हैं, "हम तो हर बात में तैयार हैं. सरकार के पास इतनी शासकीय भूमि खाली पड़ी है. सरकार भूमि दे हम जो शासकीय मूल्य होगा वो देंगे प्रीमियम लगेगा वो भी देंगे. विकास हम खुद कर लेंगे, एरिया का उसके लिए भी हम तैयार हैं. बीडीए अगर करके देगा, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं. सरकार जैसा करना चाहे करे, लेकिन ये सुविधा तो दे. खेमानी कहते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में भोपाल लोहा व्यापारियों ने सरकार को 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का कहा था और ये भी भरोसा दिया था कि हम 10 हजार नौकरियां भी देंगे.
पांच अध्यक्ष 57 चिट्ठियां और तीस साल की लड़ाई
लोहा व्यवसाय से जुड़े भोपाल में करीब 350 व्यापारी हैं. जो शहर के अलग-अलग हिस्सों में बिखरे हुए हैं. ये व्यापारी तीस साल से एक मांग पर अड़े संघर्ष कर रहे हैं. इस दौरान पांच अध्यक्ष एसोसिएशन में बदल चुके हैं. दस साल से तो मौजूदा अध्यक्ष ही सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं. 57 पत्र लिखे जा चुके हैं, लेकिन संघर्ष विराम नहीं हो रहा.
लोहा मंडी नहीं होने से व्यापारियों को होने वाली दिक्कतें
असल में लोहे का व्यापार सुबह 9 बजे से शुरू होता है और 8 बजे बंद हो जाता है, लेकिन बाहर से आने वाला सामान इस दौरान इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि शहर में नो एंट्री रहती है.
शहर के बीच में दुकानें होने से ढुलाई भी ट्रैफिक के दबाव में मुश्किल हो जाती है. जिससे सीधे व्यापार पर असर पड़ता है. लोहा व्यवसायी अमित अग्रवाल बताते हैं, "आज के समय में सिटी में ट्रैफिक इतना है कि ट्रांसपोर्टेशन माल भेजने में बहुत दिक्तत होती है. अलग मंडी हो जाएगी तो सुविधा हो जाएगी."
- मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, मोहन यादव सरकार निजी जमीन पर बनाएगी औद्योगिक पार्क
- रतलाम में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान का रियलटी चेक, आमजन के साथ अधिकारी भी गायब
लोहा व्यापारी हीरालाल खेमानी कहते हैं, "हमारे लोहे के व्यापार में बहुत परेशानी होती है. दिन में गाड़िया खाली नहीं हो पाती है. दिन भर व्यापार करें और रात में गाड़ियां खाली करवाएं. दिन में गाड़ियां नहीं लग पाती हैं. ट्रैफिक जाम की स्थिति होती है. आम लोगों की भी दिक्कते होंती है. सरिया का काम है सिटी में भीडभाड़ वाले इलाके में दिक्कत तो होती है. अगर अलग से मंडी बन जाती है, तो आम आदमी को भी सुविधा होगी और व्यापारियों का भी काम आसान हो जाएगा."
मंडी नहीं है तो अब लोग धंधा छोड़ रहे, कई व्यापारी भोपाल छोड़ गए
भोपाल लोहा व्यवसाय एवं निर्माता संघ के अध्यक्ष बलदेव खेमानी कहते हैं, "मैं तो ये मानता हूं कि सरकारी हमारी पार्टनर है. हमारी हिस्सेदार है. 50 प्रतिशत टैक्स हम लोग देते हैं, लेकिन सरकार फिर भी कोई सुविधा नहीं देती. हमारे कई व्यापारी या तो धंधा छोड़ रहे हैं या फिर भोपाल छोड़ कर उन्होंने रायपुर या जबलपुर में अपना कारोबार जमा लिया है. क्या करेंगे. जब सुनवाई ही नहीं होगी."