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30 साल, 57 चिट्ठियां 100 एकड़ से 37 एकड़ का प्रस्ताव, ऐसे अटकती गई भोपाल की लोहा मंडी

57 चिट्ठियां 100 एकड़ से 37 एकड़ तक का प्रस्ताव ( ETV Bharat )

भोपाल: 30 साल की लंबी लड़ाई. इस दौरान सरकार को लिखी गईं एक दो नहीं 57 से ज्यादा चिट्ठियां. 1995 से 2026 तक मास्टर प्लान में हर बार ये भरोसा कि भोपाल में लोहा मंडी के लिए जमीन प्रस्तावित है, लेकिन 30 साल बाद भी भोपाल में लोहे का थोक बाजार जमीन का मुंह नहीं देख पाया. जबकि इसी दरमियान इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर व्यवस्थित लोहा मंडी बन चुकी है. तब भोपाल का लोहा बाजार कहां अटक गया. कौन सी प्रशासनिक अड़चनें आईं. व्यापारियों ने 30 साल में इस एक मांग के लिए कितना संघर्ष किया. स्मार्ट सिटी में कितनी बार प्रस्ताव आया और रद्द हुआ. व्यापारियों के सामने चुनौती क्या है. ग्राहक की मुश्किलें कितनी. डिटेल रिपोर्ट.

3 दशक में भोपाल का भूगोल बदला, लेकिन लोहा मंडी की जगह नहीं बनी